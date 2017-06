Έχεις «Αυτογνωσία»; Έλα μαζί μας! - «Τell Us Υοur Story»

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου), το ανθρωπιστικό κέντρο για απεξαρτήσεις «Αυτογνωσία», πραγματοποιεί την πολύ στοχευμένη καμπάνια ενημέρωσης με τίτλο, «Τell Us Υour Story», την Κυριακή 25 Ιουνίου και ώρα 13.00 μ.μ. – 16.00 μ.μ. στο «Dinner in the Sky» στην Τεχνόπολη.Πρόκειται να δημιουργηθεί ένα σύντομο ενημερωτικό video όπου θα συμμετέχουν 20 καταξιωμένες προσωπικότητες από τον χώρο του αθλητισμού, της τέχνης, της πολιτικής σκηνής αλλά και της show biz, με στόχο την «παράδοση έμπνευσης» σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, με όραμα… να νικήσουν τον θάνατο και να ενταχθούν και πάλι σε μια υγιή καθημερινότητα που θα τους δώσει ένα εισιτήριο για μια «Ζωή»!Ο στόχος μας είναι ο εξαρτημένος να γνωρίσει την πόρτα της «ζωής» και να ξεφύγει από τα ναρκωτικά, το αλκοόλ και κάθε είδους εξαρτήσεις.«Αλλά είναι αυτό αρκετό ώστε να έχει μια αξιοπρεπή ζωή, που να μπορεί να την απολαύσει και να εξελιχθεί σε ένα υγιές και παραγωγικό μέλος της κοινωνίας μας;»Η «απάντηση» είναι ΟΧΙ, η απλή αποχή από τις ουσίες, κατά την άποψη και την εμπειρία μας δεν είναι αρκετή!Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα Κατά των Ναρκωτικών (26 Ιουνίου), σας καλούμε να μας τιμήσετε με την παρουσία σας, την Κυριακή 25 Ιουνίου και ώρα 13.00 μ.μ. – 16.00 μ.μ. όπου θα πραγματοποιηθεί το τηλεοπτικό γύρισμα, στο «Dinner in the Sky» όπου βρίσκεται στην Τεχνόπολις στο Γκάζι.Facebook: Αυτογνωσία θεραπευτικό κέντρο εξαρτημένωνEmail: aytognosia.treatment@gmail.comSite: https://www.aytognosia.com/