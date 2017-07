Fan Clubs του «Star Wars» τίμησαν την Κάρι Φίσερ στο εφετινό Comic Con

Τέσσερα fan clubs του «Star Wars» διοργάνωσαν αφιέρωμα στην αγαπημένη τους πριγκίπισσα Λέια στο εφετινό Comic Con, στο Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, στις ΗΠΑ την Κυριακή.Οι θαυμαστές της σειράς ταινιών επιστημονικής φαντασίας γιόρτασαν τη ζωή και το έργο της Κάρι Φίσερ, η οποία ενσάρκωσε τον χαρακτήρα της πριγκίπισσας Λέια, μιας από τις πιο δυναμικές ηρωίδες ταινίας μπλοκμπάστερ, που υπήρξε πρότυπο για πολλές σύγχρονες ηρωίδες και αγαπήθηκε από πολύ κόσμο.Πολλές γυναίκες ντυμένες Λέια, με το άσπρο φόρεμα και το χαρακτηριστικό χτένισμα με τους κότσους, μίλησαν για το πόσο τις ενέπνευσε ο χαρακτήρας που υποδύθηκε η Κάρι Φίσερ στο «Star Wars».Μία είπε ότι επέλεξε και στον γάμο της να ντυθεί πριγκίπισσα Λέια. Μία άλλη θαυμάστρια τόνισε ότι «όταν έχεις τους δύο κότσους στα μαλλιά, τίποτα δεν σε σταματάει».Στην εκδήλωση παρουσιάστηκε έκθεση τέχνης με έργα θαυμαστών που δημιουργήθηκαν μετά τον θάνατο της ηθοποιού Κάρι Φίσερ, την περασμένη χρονιά.Η Κάρι Φίσερ εμφανίστηκε στην κλασική τριλογία του Πολέμου των Άστρων (A New Hope, The Empire Strikes Back, The Return of the Jedi) και στο «Star Wars: Η Δύναμη Ξυπνάει».Οι θαυμαστές τίμησαν και τον Κένι Μπέικερ, ηθοποιός που έγινε διάσημος για τον ρόλο του Hot R2-D2 και ο οποίος επίσης πέθανε το 2016. Τα μέλη του φαν κλαμπ «R2-D2 Builders club» τον τίμησαν φέρνοντας στην εκδήλωση τέσσερα αντίγραφα ανδροειδών.Το Φεστιβάλ Comic Con είναι η ετήσια διοργάνωση, αφιερωμένη στα κόμικς και την ποπ κουλτούρα και διεξάγεται με πρωτοβουλία της San Diego Comic Book Convention. Συγκεντρώνει λάτρεις των κόμικς και των ταινιών επιστημονικής φαντασίας και «cosplayers» και εκπροσώπους των κινηματογραφικών στούντιο που προβαίνουν σε αποκαλύψεις για τις επερχόμενες παραγωγές, παρουσιάζουν τρέιλερ νέων ταινιών και το καστ τους.