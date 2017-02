Φιλανθρωπική εκδήλωση: «Στηρίζουμε…Παίζοντας» στον πολυχώρο WE

Την Κυριακή 19 Φεβρουαρίου, από τις 11.00 έως τις 20.00 θα πραγματοποιηθεί η 5η ολοήμερη εκδήλωση της ΑΡΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ με την ονομασία »Στηρίζουμε…Παίζοντας» στον πολυχώρο WE.



Πρόκειται για μια ολοήμερη εναλλακτική φιλανθρωπική εκδήλωση, αφιερωμένη στο παιδί και την οικογένεια, με την ονομασία «Στηρίζουμε … Παίζοντας». Σκοπός της εκδήλωσης είναι η συλλογή τροφίμων για τις οικογένειες που στηρίζει η ΑΡΩΓΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και πραγματοποιείται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της ομάδας της, με στόχο τόσο την ευαισθητοποίηση του κοινού όσο και την έμπρακτη συμμετοχή του σε θέματα εθελοντισμού και αλληλεγγύης.



Για τον λόγο αυτόν, αντί εισιτηρίου συλλέγουμε τρόφιμα μακράς διάρκειας, χαρτικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής για τις οικογένειες που στηρίζει η Αρωγή Θεσσαλονίκης.



ΔΡΩΜΕΝΑ



11:30 – 14:00 Σεμινάριο Stratego με τον Παγκόσμιο πρωταθλητη Σταύρο Σεκερτζή

12:30 – 13:30 “Σώσε την Θεσσαλονίκη από τους πειρατές”: επιδαπέδιο παιχνίδι με την AddArt

12:30 – 14:30 Δημιουργία χαρακτήρων με πλαστελίνη με τον animator Γιάννη Τεξή (AddArt)

13:00 – 14:30 Ξυλοπόδαρη “Η Ψηλή”

13:30 – 14:30 Αποκριάτικο Party με τον κλόουν Τony Pepperoni

14:30 – 15:30 Ζωγραφοπαραμύθι με τον ζωγράφο Χρήστο Αλαβέρα

15:30 – 1630 Θεατρικό παιχνίδι με την Σοφία Μελιγκοπουλου και τον “Λυρικό μικρό πλανήτη”

16:30 – 17:30 Μουσικοθεατρικό παιχνίδι με τις “Ζωηρές Νότες”

17:30 – 18:30 Παιχνίδια της γειτονιάς με την Πωλίνα Κοκορογιάννη.

18:30 – 19:00 Zumba για μικρούς και μεγάλους με την Αλεξάνδρα Μπίτη

19:00 – 20:00 Live με την μπάντα “Bailemos”



ΟΛΟΗΜΕΡΑ



Face Painting με τα “Πολύχρωμα πινέλα” & το τμήμα αισθητικής 15ου ΕΠΑΛ

Τοίχος αναρρίχησης WE

Επιτραπέζια παιχνίδια OTAKUSTORE.gr

Αποκριάτικες κατασκευές

Γαϊτανάκια

Προβολή Animation (AddArt)



…και πολλές, πολλές εκπλήξεις και δώρα!!!



Μαζί μας θα είναι η Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών Καλαμαριάς ΟΜ.Α.Κ

Σχεδιασμός αφίσα και flyer από την Κική Χρήστου (ΑddArt)



Όλοι όσοι παίρνουν μέρος θα συμμετέχουν εθελοντικά και αφιλοκερδώς και τους ευχαριστούμε εκ των προτέρων!



Άμεσες ανάγκες σε τρόφιμα και λοιπά είδη:



Μαρμελάδες, μέλια, πραλίνες

Πρωινά (γάλατα μακράς διάρκειας, κακάο, δημητριακά, φρυγανιές, κομπόστες, καφέδες, κέικ κλπ)

Ζαχαρώδη (μπισκότα, κράκερς, μπάρες δημητριακών, κρουασάν κλπ)

Κονσέρβες διάφορες, Πουρέ πατάτας

Ελαιόλαδα, Σπορέλαια

Ντοματοχυμούς, Κέτσαπ

Όσπρια (φασόλια, ρεβίθια)

Ειδικής διατροφής (στέβια και μαύρη ζάχαρη)

Χαρτί υγείας, Χλωρίνες και καθαριστικά γενικής χρήσης

Είδη προσωπικής υγιεινής (σαμπουάν, αφρόλουτρα, σαπούνια, οδοντόκρεμες, κρεμοσάπουνα, σερβιέτες κλπ)

Παιδικές πάνες Νο 2, 3, 4, 5 και 6, Μωρομάντιλα, Παιδικά σαμπουάν, αφρόλουτρα

Απορρυπαντικά ρούχων, Απορρυπαντικά πιάτων

…Θερμή παράκληση όχι ζυμαρικά και κριθαράκι.



Πολυχώρος WE

(Λεωφόρος 3ης Σεπτέμβρη & Γρ. Λαμπράκη Θεσσαλονίκη)