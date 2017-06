«Φυσικά Πεδία και Εννοιακές Φόρμες» του Κώστα Ευαγγελάτου, στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά

Τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, ώρα 20.00 εγκαινιάζεται η αναδρομική έκθεση II, του ζωγράφου, λογοτέχνη, θεωρητικού τέχνης Κώστα Ευαγγελάτου, με τίτλο: «Φυσικά Πεδία και Εννοιακές Φόρμες» στη Δημοτική Πινακοθήκη Πειραιά, Φίλωνος 29 ( παλαιό ταχυδρομείο), Πειραιά.Την έκθεση θα εγκαινιάσει με ομιλία της η κ. Ειρήνη Στ. Νταιφά, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά.Ο Κώστας Ευαγγελάτος γεννήθηκε στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς το 1957. Ασχολήθηκε συστηματικά με τη ζωγραφική και την ποίηση από μικρή ηλικία. Το 1973-74, έγιναν οι πρώτες ατομικές εκθέσεις του στο Δημαρχείο Αργοστολίου και στο Μορφωτικό Κέντρο Ιθάκης, με τα εφηβικά του έργα. Παρακολούθησε μαθήματα σχεδίου σε ελεύθερα εργαστήρια στην Αθήνα, με τον ζωγράφο, κριτικό τέχνης Γιώργο Φωκά και τον Γιώργο Βογιατζή (1976-1979). Σπούδασε παράλληλα στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.Το 1981 στο Παρίσι συνδέθηκε με πρωτοποριακούς καλλιτέχνες και διανοουμένους, διαμόρφωσε την προσωπική "βιωματική" του έκφραση και θεμελίωσε τις αισθητικές του αρχές.Μετά τη στρατιωτική του θητεία (1983) σπούδασε με υποτροφία εικαστικά και θεωρία της σύγχρονης τέχνης στο Μανχάταν της Νέας Υόρκηs (University The New School for Social Research), στις τάξεις του Allen David και της Pearl Ehrlich, ενώ παρακολούθησε μαθήματα δημιουργικής γραφής στο State University of N.Y., με τον ποιητή και εκδότη A. Poulin jr.Στη Νέα Υόρκη, στο Ρότζεστερ και στη Βοστώνη δημιούργησε performance-ζωντανά εικαστικά έργα με διεθνή απήχηση.Το 1986 ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής της γκαλερί DADA στην Αθήνα, ενώ το 1990 ίδρυσε την ομάδα σύγχρονης τέχνης ARΤ STUDIO EST. Παράλληλα με τη ζωγραφική έχει ασχοληθεί με γλυπτικές κατασκευές, επιζωγράφιση γεωμετρικών αντικειμένων, ψηφιακές εικόνες και εικαστικά περιβάλλοντα.Το 2000 γυρίστηκε από τον σκηνοθέτη Γιάν Ράσελ η ταινία «O Έλληνας Νάρκισσος», για το Αγγλικό CHANNEL 4.Επίσης το βιντεο-φίλμ «Costasest» της Αγγέλα Μυλωνάκη, που προβλήθηκε το 2007 στο βιβλιοπωλείο ΙΑΝΟΣ στην Αθήνα.Έχει παρουσιάσει θεματικές σειρές έργων του σε ατομικές εκθέσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Νέα Υόρκη, Ρότζεστερ, Αρέτσο, Αβινιόν, Σαντιγί, Παρίσι, Γλασκόβη -Winterschool' 94-, Άμστερνταμ, Λευκωσία και σε πόλεις και νησιά της Ελλάδας.(Κεφαλονιά, Ιθάκη, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Λευκάδα, Ναύπλιο, Σύρο, Μύκονο, Τήνο, Χανιά, Ερεσσό, Ξάνθη, Καλαμάτα, Κόρινθο κ.α.). Έχει λάβει μέρος σε ομαδικές εκθέσεις και διεθνείς συναντήσεις (Βαρκελώνη, Βαρσοβία, Σβέτσιγκεν, Σέρατζ, Παρίσι, Αμιένη, Λίλ, Γκέτενμποργκ -European Echoes' 98-, Σαντιάγκο, Μπουένος- Άιρες, Νέα Υόρκη, Ρώμη, Μπολόνια, Μόσχα, Περούτζια, Μίντεν, Σιάτλ κ.ά.).Έχουν εκδοθεί βιβλία και λευκώματα με αισθητικά δοκίμια, ποιητικές συλλογές (1975-2015), λιθογραφικά έργα, εικαστικά Ημερολόγια (2008-2016) και έχει κοσμήσει λογοτεχνικές και επιστημονικές εκδόσεις.Διατύπωσε τις θεωρητικές του απόψεις με διαλέξεις, άρθρα και βιβλία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Ramshorn, Drama Centre, Glascow 1994) κ.α. Το 2003 και το 2007 συνεργάστηκε εικαστικά με την Όπερα Δωματίου Αθηνών σε όπερες του Μενότι και του Περγκολέζι. Είναι μέλος του Ε.Ε.Τ.Ε., της Π.Ε.Λ., της Ε.Ε.Λ.. της Ε.Ε.Ε.Λ., επιστημονικών, ιστορικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών οργανισμών.Στην ανεξάρτητη εικαστική πορεία του έχει τιμηθεί με βραβεία, εύφημες διακρίσεις και επαίνους από πνευματικούς φορείς.Έργα του ανήκουν σε συλλογές τέχνης, όπως στη Συλλογή της Τράπεζας της Ελλάδος, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών, στo Mουσείο Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης της Φιλοσοφικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών, στην «ΤΕΧΝΗ» - Μακεδονική Καλλιτεχνική Εταιρία, στην Πινακοθήκη της Εταιρίας Μακεδονικών Σπουδών στη Θεσσαλονίκη, στη Δημοτική Πινακοθήκη Αθηνών, στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος-ACG Collection, στο Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη, στο ΓΕΝ, στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου στη Λευκωσία, στο Πατριαρχείο Αλεξάνδρειας, στην Εραλδική και Γενεαλογική Εταιρεία Ελλάδος, στη Δημοτική Πινακοθήκη Ιθάκης, στην Αναγνωστική Εταιρεία Κέρκυρας, στην Πινακοθήκη Δήμου Κέρκυρας, στο Ιόνιο Παν/μιο στην Κέρκυρα, στο Κοργιαλένειο Μουσείο στο Αργοστόλι, στο ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στο Αργοστόλι, στο Μουσείο του Σέρατζ στην Πολωνία, στο Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο-Δήμος Θεσσαλονίκης, στην Ελληνική Πρεσβεία στη Γαλλία, στο Ελληνικό Προξενείο και στο Προξενείο της Κύπρου στο Παρίσι, στη Foundation Hellenique - Cιte International στο Παρίσι, στη Βιβλιοθήκη του Le Centre de Sevres στο Παρίσι, στο Fordham University at Lincoln Center στη Νέα Υόρκη, στην Πινακοθήκη του Παν/μίου του Leeds στην Αγγλία κ.ά.Το 2000 ίδρυσε στο Αργοστόλι τη Σύγχρονη Πινακοθήκη Villa ΡΟΔΟΠΗ, όπου τους θερινούς μήνες παρουσιάζει εκθέσεις, καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά δρώμενα.Ποιήματα 1973-’75. 1η έκδοση. Αθήνα: Επτάλοφος, 1975.2η έκδοση με προσθήκη νέων ποιημάτων. Αθήνα, 1976.• Γραφήματα 1977. (έκδοση τέχνης), Αθήνα, 1978.Η τολμηρή επίλυση. «Τονικό συμφωνικό ποίημα σε Οοοο μείζωνα», Α΄ γραφή. Αθήνα, 1977.Το δωμάτιο (έκδοση τέχνης, σχέδια: D. Yeros, photo: Ρωμύλος Παρίσης. Αθήνα, 1980.Μυθογράφημα. Αθήνα, 1983. Η τετραλογία της υγρασίας. Αθήνα: Χάος και κουλτούρα, 1993.Η οθόνη των ονομάτων. Αθήνα: Απόπειρα, 1996.Η ροπή της μνήμης. Αθήνα: Απόπειρα, 1999.Αλέα προσομοίων (συγκεντρωτική έκδοση). Αθήνα: Απόπειρα, 2002.In the small mirror. (forward by Matthew Jennett). Athens: Apopeira, 2003.Η ελεγεία των Εκβατάνων. Αθήνα: Απόπειρα, 2006.Εγκάρσια Πτήση. (κείμενο Δρ. Ηλίας Τουμασάτος). Αθήνα: Απόπειρα, 2011.Chemins enchevêtrés, Athènes-Paris: Sylloges, 2011, 2012.Πολύσμιγος Αίνος. Αθήνα: Συλλογές, 2014.Offrandes Seculaires, Athènes-Paris: Sylloges, 2015.Σφουμάτο και Ξίφος.(κείμενο Δρ. Ηλίας Τουμασάτος), Αθήνα: Συλλογές, 2016.Louis D’ Est, ποιήματα και ένα αφήγημα, Αργοστόλι: Αιγιαλός, 2016.Δοκίμιο περί τέχνης:Ιδεογραφική σμίλη. Αθήνα: Συλλογές, 1997.Λευκώματα:Προσωπογραφίες και Συνθέσεις, 17ος- 20ός Αιώνας. Συλλογή Κοργιαλένειου Ιστορικού και Λαογραφικού Μουσείου. Κείμενο και αισθητική επιμέλεια έκδοσης: Κώστας Ευαγγελάτος. Επιστημονική επιμέλεια: Γιώργος Ν. Μοσχόπουλος, Αργοστόλι: Κοργιαλένειο Ίδρυμα, 2004.Εξεικονίσεις. Κείμενο: Νίκος Γ. Μοσχονάς. Αθήνα: Περίπλους, 2005.SCRIPTORIUM. Κείμενο: Χρύσανθος Α. Χρήστου. Αθήνα: Έκδοση Π.Ο.Δ.Α.- Δήμου Αθηναίων, 2010.ΚΩΣΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΣ / COSTAS EVANGELATOS ART-EST. Κείμενα: Κώστας Ευαγγελάτος, Στέλιος Λυδάκης, Νίκος Γ. Μοσχονάς, Σούζαν Μπαουτίστα, Αννίτα Πατσουράκη, Κώστας Αντ. Πετράκης, Χρύσανθος Α. Χρήστου, Θεσσαλονίκη: ΑrtLine and Gennesis, 2010, 2012.