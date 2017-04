Νέο φωτογραφικό υλικό για το Game of Thrones VII

O χειμώνας αυτή τη χρονιά θα έρθει… καλοκαίρι! O 7ος κύκλος της σειράς - φαινόμενο, της HBO, «Game of Thrones», έρχεται την Κυριακή 16 Ιουλίου 2017, αποκλειστικά, ταυτόχρονα με την Αμερική και με ελληνικούς υπότιτλους μόνο στη Nova! Η επική σειρά θα προβάλλεται και σε prime time ζώνη, τη Δευτέρα 17 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα στις 22.00 στο Novacinema4HD.H HBO ανακοίνωσε με πολύ διαδραστικό τρόπο μέσω Live Stream στο Facebook την ημερομηνία έναρξης για τη φετινή σεζόν του Game of Thrones. Σε αντίθεση με τους προηγούμενους κύκλους, ο 7ος κύκλος θα ολοκληρωθεί σε 7 επεισόδια και θα είναι συνδυασμός των πρωτότυπων ιστοριών και στοιχείων των πολυαναμενόμενων βιβλίων «The Winds of Winter» και «A Dream of Spring» του δημιουργού George RR Martin.Αν και οι πληροφορίες για το τι θα δούμε σε αυτόν τον κύκλο είναι λιγοστές, η πρωταγωνίστρια Emilia Clarke ανέφερε ότι θα υπάρξει μια μεγαλύτερη και πιο εντυπωσιακή μάχη από αυτή που είδαμε στον προηγούμενο κύκλο, «Battle of the Bastards» Μια πρώτη μικρή ματιά στον κύκλο που έρχεται μας δηλώνει ότι θα «ζήσουμε» ακόμα πιο σκοτεινές στιγμές. Η νέα σεζόν θα φέρει κοντά επιζώντες των προηγούμενων κύκλων αλλά θα συστήσει επίσης και τον ηθοποιό Jim Broadbent, βραβευμένου ηθοποιού με Oscar.Ο δημιουργός David Benioff ανέφερε και αυτός με τη σειρά του, ότι η ιστορία πλησιάζει στο τέλος της, με την ολοκλήρωση του 8ου κύκλου, και τι θα πρέπει οι τηλεθεατές να περιμένουν ότι θα δουν. Αυτό που είχε ενθουσιάσει τους δημιουργούς από την αρχή ήταν ότι αφορούσε σε μια ιστορία με αρχή και τέλος. Δεν αφορούσε σε μια ιστορία που τηλεοπτικά έπρεπε να βρουν τρόπους ώστε να παρατείνουν το χρόνο προβολής απλά και μόνο επειδή το ζητούσε ο κόσμος. Ο στόχος τους ήταν να δημιουργήσουν κάτι στο οποίο οι τηλεθεατές θα μπορούσαν να το δουν από την αρχή μέχρι το τέλος του και θα κατέληγαν σε ένα αποτέλεσμα, σε ένα συμπέρασμα.Η σειρά Game of Thrones, έχει βραβευθεί με Emmy και Χρυσή Σφαίρα, ενώ έχει προσελκύσει ρεκόρ τηλεθεατών, όπου και αν έχει προβληθεί, αναπτύσσοντας μία εξαιρετικά ευρεία και ενεργή βάση εκατομμυρίων οπαδών. Παράλληλα, έχει λάβει μεγάλη αναγνώριση από τους κριτικούς, ιδιαίτερα για τις ερμηνείες των ηθοποιών, τους πολύπλοκους χαρακτήρες, την ιστορία, την έκταση και την ποιότητα της παραγωγής της.Η σειρά μετά την προβολή της, θα είναι διαθέσιμη στις υπηρεσίες NovaGO και Nova On Demand, ώστε οι συνδρομητές των κινηματογραφικών καναλιών της Nova να μπορούν να την απολαύσουν, όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται!