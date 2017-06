«Γεφυρώνοντας τις διαφορετικότητες» στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

Εφέτος, το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου εγκαινιάζει την ενότητα «Άνοιγμα στην πόλη» και σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά παρουσιάζει την πλατφόρμα δράσεων: «Γεφυρώνοντας τις διαφορετικότητες». Με βασικό άξονα τις έννοιες οικονομία, φύλο και σεξουαλικότητα, καταγωγή, θρησκεία, διαχείριση της πόλης, οργανώνονται ισάριθμες ομάδες που αποτελούνται από επαγγελματίες σκηνοθέτες, ηθοποιούς, χορευτές, εικαστικούς, ιστορικούς, μουσικούς, περφόρμερς κ.ά.Οι συμμετέχοντες προσεγγίζουν διαφορετικές κοινωνικές δομές, φορείς αλλά και ποικίλες κοινωνικές ομάδες της πόλης του Πειραιά, με σκοπό να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας και να ανασυνθέσουν την κοινωνική, ηλικιακή, οικονομική, ιστορική, μορφωτική ταυτότητα των συμμετεχόντων, δημιουργώντας ένα πλέγμα συνεκτικότητας και αποδοχής της διαφορετικότητας.Τα βασικά τους εργαλεία είναι η φωνή, η γλώσσα, οι λέξεις, οι κινήσεις, η αλληλεπίδραση, ο αυτοσχεδιασμός, μέσω των οποίων θα εστιάζουν στο προσωπικό βίωμα απεικονίζοντας ένα ευρύτερο πολιτικό, κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο. Η δημιουργία του παλίμψηστου των δράσεων της ενότητας «Γεφυρώνοντας τις διαφορετικότητες», θα ολοκληρωθεί με άξονα την πόλη του Πειραιά και το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Η πόλη και οι δομές της καθορίζουν το στίγμα των ανθρώπων που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.Τρίτη 27 Ιουνίου έως Κυριακή 2 Ιουλίου, ώρα 20.30Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, ΠειραιάςΜε εισιτήριοΤρίτη 20 Ιουνίου έως Παρασκευή 23 Ιουνίου, ώρα 19.30Πλαζ Βοτσαλάκια, Καραγιώργη Σερβίας 6, ΠειραιάςΚυριακή 25 Ιουνίου 2017, ώρα 19.00Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη Περάματος, Λεωφόρος Δημοκρατία, ΠέραμαΠαίζουν: Ελένη Γερασιμίδου, Πέρης ΜιχαηλίδηςΤρίτη 27 Ιουνίου έως Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017Διαδρομές Αστικής ΣυγκοινωνίαςΣάββατο 17 Ιουνίου 2017, ώρα 20.30Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Λεωφ. Ηρ. Πολυτεχνείου 32, ΠειραιάςΜε εισιτήριο12 έως 16 Ιουνίου 2017, ώρα 19:30Δημοτικό Θέατρο ΠειραιάΔημόσιες δράσεις χωρίς εισιτήριοΜε εισιτήριο η επίσκεψη στο στούντιοΣάββατο 10 Ιουνίου 2017, ώρα 19.30Σημείο εκκίνησης: Πλατεία Οδησσού και Ναυαρίνου, ΠειραιάςΚατάληξη: Δημοτικό Θέατρο ΠειραιάΑνθή Γουρουντή, Χρύσα Καψούλη, Τσιμάρας Τζανάτος - Κώστας Νούρος: ξένος δυο φορές10 έως 19 Ιουνίου 2017, ώρα 20.30 (έναρξη παράστασης: 21.15)Ταβέρνες στον Πειραιά, Κορυδαλλό και ΚερατσίνιΜε εισιτήριοΠαρασκευή 9 Ιουνίου 2017, ώρα 09.30σε συνεργασία με δημοτικά σχολεία της ΔραπετσώναςΠάρκο της Εργατιάς, Γρ. Λαμπράκη και Εθνικής Αντιστάσεως 186 48, Δραπετσώνα |3 έως 19 Ιουνίου 2017, ώρα 19.30Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, Μαρίνα Ζέας, Πλατεία Αλεξάνδρας, Πάρκο Δηλαβέρη, Μανιάτικα, Προσφυγικά Νίκαιας10 έως 24 Ιουνίου 2017, ώρα 19.30Σπίτια στον Πειραιά, στη Νίκαια και στο ΡέντηΚυριακή 25 και 30 Ιουνίου 2017, ώρα 19.30 και 10.00Ανοιχτό Σχολείο Μεταναστών, Δημοτική Αγορά ΠειραιάΚυριακή 25 έως Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017, ώρα 19.30Πάρκο της Εργατιάς, Πλ. Ιπποδαμείας, ΠειραϊκήΣεβαστή Στρογγυλού, Ενιαίο Λύκειο Καμινίων - Καπέλων δρώμεναΠλατεία Κανάρη, Πλατεία Κοραή12 έως 23 Ιουνίου 2017, ώρα 19.30Διαβάσεις στην πόλη, τρούμπα, χώροι λατρείας28 Ιουνίου 2017, ώρα 21:00Συναυλία με το συγκρότημα ΧΟΡΔΕΣΜε την ολοκλήρωση της εικαστικής παρέμβασης των μελών του ΚΕΘΕΑ ΝΟΣΤΟΣ στη δημόσια σχολική μονάδα «Άνοιξη».Στο πλαίσιο της προετοιμασίας οργάνωσης των δράσεων της ενότητας "Γεφυρώνοντας τις διαφορετικότητες" πραγματοποιήθηκε ένα τριήμερο εργαστήριο με θέμα: Προφορική Ιστορία και Τέχνες με τη συνεργασία της Πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Αθήνα το Δεκέμβριο του 2016. Το εργαστήριο αφορούσε τη θεωρία και μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας και τον τρόπο που το πρωτογενές υλικό αυτό μπορεί να μετασχηματιστεί σε καλλιτεχνικό δρώμενο. Η πρώτη μέρα του εργαστηρίου ήταν ανοιχτή σε ιστορικούς, θεατρολόγους, καλλιτέχνες και όσους/ες ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα.Rachel F. Seidman, Ph.D., Associate Director, Southern Oral History Program Adjunct Assistant Professor of History and Gender & Women's Studies, University of North Carolina at Chapel HillJaycie Vos, Coordinator of Collections Southern Oral History Program