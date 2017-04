Get into Games - GiG - Edu στην Τεχνόπολη

Το INNOVATHENS, ο Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, εντάσσει στο πρόγραμμά του το Get into Games (GiG), μια νέα ενότητα με θέμα το gaming που θα ολοκληρωθεί σε 4 ενότητες, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας (ΓΓΕΕ).Πρώτος σταθμός... το GiG → Edu, που πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Απριλίου, ένα διήμερο ταξίδι για το gaming στην εκπαίδευση μαζί με αναγνωρισμένους ακαδημαϊκούς, ανήσυχους εκπαιδευτικούς, πρωτοπόρους designers και developers.Το Σάββατο 22 Απριλίου είναι αφιερωμένο στην χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ως εργαλεία στη σχολική και προσχολική τάξη αλλά και ως ερμηνευτικά μέσα για μικρούς και μεγάλους σε μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς.Η 2η μέρα του GiG → Edu, Κυριακή 23 Απριλίου, έχει θέμα την ένταξη των ψηφιακών παιχνιδιών στην ειδική εκπαίδευση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων παιδιών με ειδικές ανάγκες αλλά και στη χρήση του gaming από άτομα 3ης ηλικίας για θεραπευτικούς σκοπούς.Δες το αναλυτικό πρόγραμμα του διημέρου εδώ. Το GiG → Edu απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους, εκπαιδευτικούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, παιδοψυχολόγους, φοιτητές και μαθητές και κάθε λογής...gamers! Εσύ θα λείπεις;Πληροφορίες:Πότε: Σάββατο 22 & Κυριακή 23 Απριλίου 2017Ώρα: 11.00-20.00Πού: INNOVATHENS, Αεριοφυλάκιο 2, Τεχνόπολη Δήμου ΑθηναίωνΠειραιώς 100, Γκάζιwww.innovathens.grInnovathens technopolis_athens innovathensΠρόσβαση: Μετρό: Σταθμός «Κεραμεικός», Λεωφορεία: 049, 815, 838, 914, Β18, Γ18, Στάση «Φωταέριο», Τρόλεï: No. 21 (από Ομόνοια), Στάση «Φωταέριο»