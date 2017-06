«Για μια υπέροχη ζωή» του Robin Sharma

Από τις εκδόσεις «Διόπτρα» κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Robin Sharma με τίτλο «Για μια υπέροχη ζωή».



Αυτός ο αποτελεσματικός και πρακτικός οδηγός από τον best seller συγγραφέα Robin Sharma θα σας βοηθήσει να απελευθερώσετε τις δυνατότητές σας και να ξυπνήσετε τον καλύτερο εαυτό σας για να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ζωή.



To Βιβλίο



Το συγκεκριμένο βιβλίο του Robin Sharma θεωρείται το magnum opus του και περιλαμβάνει το σύνολο της φιλοσοφίας και των μεθόδων του.



Οπισθόφυλλο



Όλοι μας έχουμε ένα κάλεσμα που, αν το ακολουθήσουμε, θα μας οδηγήσει στο μεγαλείο. Αν το επιλέξουμε, μπορούμε να αφήσουμε το σημάδι μας στον κόσμο. Αν επιθυμείτε να δημιουργήσετε μια εκπληκτική ζωή, το βιβλίο αυτό είναι ένας εξαιρετικά αποτελεσματικός και πρακτικός οδηγός που θα σας εμπνεύσει να φτάσετε στην κορυφή, τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική σας ζωή.



Γεμάτο πάθος και σπουδαίες ιδέες που θα σας προκαλέσουν και θα σας μεταμορφώσουν, είναι ένα από τα σπάνια εκείνα βιβλία που θα απελευθερώσει τις δυνατότητές σας και θα ξυπνήσει τον καλύτερό σας εαυτό. Κάντε σήμερα το τολμηρό βήμα και μάθετε τι κάνουν οι καλύτεροι σε κάθε τομέα για να βελτιωθούν ακόμη περισσότερο.



Το βιβλίο αυτό θα σας βοηθήσει να ανακαλύψετε τις προσωπικές πρακτικές των πραγματικά επιτυχημένων ανθρώπων. Να εφοδιαστείτε με πανίσχυρα εργαλεία για να ισορροπήσετε την προσωπική σας ζωή με τα επαγγελματικά σας. Να μετατρέψετε, με συγκεκριμένες στρατηγικές, τις αποτυχίες σε ευκαιρίες. Να φτάσετε στο μέγιστο των δυνατοτήτων σας. Να εφαρμόσετε επαναστατικές τακτικές για κορυφαία απόδοση. Να προσελκύσετε πραγματικό πλούτο και ευτυχία.



Αποκτήσετε εξαιρετική υγεία και ευεξία. Από τον συγγραφέα που κατόρθωσε με τα βιβλία του να βελτιώσει την καθημερινότητα εκατομμυρίων ανθρώπων, το Για μια υπέροχη ζωή περιέχει δοκιμασμένες τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε τη ζωή που ονειρεύεστε.



Συγγραφέας



Ο Robin Sharma είναι ένας από τους παγκοσμίως κορυφαίους συμβούλους σχετικά με θέματα προσωπικής επιτυχίας και καλλιέργειας των ηγετικών ικανοτήτων. Έχει συγγράψει οκτώ παγκόσμια best sellers, μεταξύ των οποίων το βιβλίο «Ο Μοναχός που Πούλησε τη Ferrari του», που έχει μεταφραστεί σε εβδομήντα γλώσσες. Είναι διευθύνων σύμβουλος της Sharma Leadership International Inc., μιας εταιρείας συμβούλων που έχει μια απλή αποστολή: να βοηθήσει ανθρώπους και οργανισμούς να φτάσουν στην κορυφή της παγκόσμιας κλίμακας. Ανάμεσα στους πελάτες του περιλαμβάνονται η Microsoft, η Nike, η General Electric, η FedEx, η NASA και η BP.



Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:



www.robinsharma.com



Συγγραφείς Robin Sharma



Μεταφραστής Χρήστος Μπαρουξής



Τιμή με ΦΠΑ (€) 15.50



Εκδόσεις «Διόπτρα»