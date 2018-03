H σειρά Billions επιστρέφει με 3η σεζόν στην COSMOTE TV

Η 3η σεζόν της δραματικής σειράς του SHOWTIME®, Billions, με τους Πολ Τζιαμάτι και Ντέμιαν Λιούις έρχεται σε Α΄ τηλεοπτική προβολή αποκλειστικά στην COSMOTE TV, τη Δευτέρα 26/3 στις 23.00, αμέσως μετά την Αμερική (COSMOTE CINEMA 4HD).Οι Πολ Τζιαμάτι (υποψήφιος για OSCAR® βραβευμένος με Emmy® και Χρυσή Σφαίρα) και Ντέμιαν Λιούις (βραβευμένος με Emmy και Χρυσή Σφαίρα), επιστρέφουν αντίστοιχα στους ρόλους του αμείλικτου εισαγγελέα των ΗΠΑ, Τσακ Ρόουντς και του αδίστακτου δισεκατομμυριούχου Μπόμπι «Axe» Άξελροντ. Στην 3η σεζόν της σειράς, οι δύο άνδρες παλεύουν για την επιβίωσή τους απέναντι στους νέους εχθρούς, οργανώνοντας παράλληλα ο ένας την εξόντωση του άλλου.Στον νέο κύκλο του Billions, η Γουέντι Ρόουντς (Μάγκι Σιφ) ταλαντεύεται για ακόμα μία φορά ανάμεσα στις φιλοδοξίες του συζύγου της, Τσακ και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις ως στενή συνεργάτης του «Axe» και μία απόφασή της αναμένεται να της αλλάξει τη ζωή αμετάκλητα. Το χρήμα, η εξουσία, η δικαιοσύνη και η εκδίκηση είναι προτεραιότητα για όλους τους χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων των Μαλίν Άκερμαν, Τόμπι Λέοναρντ Μουρ, Ντέιβιντ Κόσταμπιλ, Κόντολα Ράσαντ, Έζια Κέιτ Ντίλον και Τζέφρι ΝτεΜαν.Τη δημιουργία, το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή της σειράς υπογράφουν οι Μπράιαν Κόπελμαν (The Illusionist) και Ντέιβιντ Λεβίν (Ocean's Eleven, Runner Runner). Ανάμεσα στους δημιουργούς είναι και ο Άντριου Ρος Σόρκιν (Too Big To Fail). Η σειρά διανέμεται από το CBS Studios International.Μετά την προβολή στο COSMOTE CINEMA 4HD, τo κάθε επεισόδιο θα είναι διαθέσιμο, on demand, στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.Το Billions θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23.00, ξεκινώντας από τη Δευτέρα 26 Μαρτίου.Διαβάστε περισσότερα εδώ