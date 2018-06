Η Art Athina 2018 στο Ωδείο Αθηνών

Καλοκαιρινή, μεγαλύτερη σε διάρκεια, σε ολοκαίνουριο χώρο στην καρδιά της Αθήνας και με ενδιαφέρουσες καινοτομίες η Art Athina, η μεγαλύτερη ετήσια εικαστική διοργάνωση στην Ελλάδα, για 23η χρονιά παραμένει πιστή στο ραντεβού της με το φιλότεχνο κοινό.



Aπό την Πέμπτη 21 έως την Κυριακή 24 Ιουνίου 2018 θα υποδέχεται τους επισκέπτες της στους χώρους του Ωδείου Αθηνών. Την έκθεση θα εγκαινιάσει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, κύριος Προκόπιος Παυλόπουλος, την Τετάρτη 20 Ιουνίου. Την ίδια ημέρα η φουάρ θα λειτουργεί αποκλειστικά για τα prewiews.



Στην εφετινή έκθεση συμμετέχουν 53 γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Νέος χώρος διεξαγωγής της 23ης Art Athina είναι το έντονα συνδεδεμένο με τον Πολιτισμό Ωδείο Αθηνών, τόσο διότι αποτελεί την έδρα του αρχαιότερου μουσικοθεατρικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της νεώτερης Ελλάδας, όσο κι επειδή στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, δράσεις του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς εκθεσιακούς χώρους της documenta 14.



Στο κέντρο της πόλης – και κατά συνέπεια εύκολα προσβάσιμη για ακόμη περισσότερο κόσμο – η φουάρ προχωρά τις αλλαγές που ξεκίνησαν ήδη από πέρυσι μέσα από το πρόγραμμα που σχεδιάζει η ομάδα της ArtAthina με επικεφαλής την καλλιτεχνική διευθύντρια, Σταματία Δημητρακοπούλου.



Για πρώτη φορά λοιπόν η Art Athina αποκτά δικό της artresidency, το Art Athina Workspace. Σε συνεργασία με το Copelouzos Family Art Museum, θεσμοθετεί βραβείο αξίας 10.000 ευρώ, το οποίο θα απονεμηθεί σε Έλληνα καλλιτέχνη που συμμετέχει στην Art Athina, με σκοπό την περαιτέρω προβολή και υποστήριξη του έργου του. Δημιουργεί το Educational Program, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνέργεια με το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και στόχο να συνδέσει νέους επαγγελματίες από τον χώρο της τέχνης με γκαλερί και με τους ίδιους τους εικαστικούς δημιουργούς μέσα από επισκέψεις στα ατελιέ τους.



Tα talks ανανεώνονται ριζοσπαστικά με διεθνείς παρουσίες και θεματικές που άπτονται επίκαιρα θέματα της παγκόσμιας εικαστικής σκηνής. Τέλος είναι παρούσα και ενεργή από τον Οκτώβριο του 2017 έως τώρα προτείνοντας μέσα από το Art Athina Open Studios σε σημαντικούς νεαρής ηλικίας συλλέκτες – σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης – να επισκεφθούν επιλεγμένα στούντιο καλλιτεχνών που εκπροσωπούνται από συμμετέχουσες γκαλερί.



Το πρόγραμμα της 23ης Art Athina διαμορφώνεται ως εξής:



Main: Η κυρίως έκθεση στους δύο βασικούς χώρους του Ωδείου Αθηνών, όπου γκαλερί από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν τις προτάσεις τους.



Highlights: Νέες γκαλερί εκτός συνόρων έρχονται στην Art Athina κατόπιν πρόσκλησης της καλλιτεχνικής διευθύντριας, Σταματίας Δημητρακοπούλου, με στόχο να παρουσιάσουν φρέσκες ιδέες. Φέτος θα φιλοξενηθούν γκαλερί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Βρετανία, την Πορτογαλία, τη Γερμανία, τη Γαλλία και το Βέλγιο.



Feature: Ενότητα με θεματική που ορίζεται κι οργανώνεται από έναν επιλεγμένο επιμελητή. Φέτος την ενότητα υπό τον τίτλο «Pseudomorphs» επιμελείται η Άρτεμις Μπαλτογιάννη, προσκαλώντας δέκα γκαλερί από το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Γλασκόβη και τη Νέα Υόρκη.



Design: Στην κεντρική πλατεία της φουάρ η Gallery Antiqua, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στο ιταλικό και σουηδικό design. Η εγκατάσταση των design studio, objects of common interest με έδρα τη Νέα Υόρκη σχεδιασμένη για την Art Athina 2018 θα υποδέχεται τους επισκέπτες της φουάρ.



Video: Το εφετινό πρόγραμμα βίντεο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Ίδρυμα ΔΕΣΤΕ και περιλαμβάνει την προβολή έργων της Σουηδής Νάταλι Ντζάρμπεργκ (Nathalie Djurberg) και της Ολλανδής Ρινέκε Ντίτζκστρα (Rineke Dijkstra). Πρόκειται για δύο προβολές που επιλέχτηκαν ειδικά για να παρουσιαστούν στην Art Athina και διερευνούν, με διαφορετική καλλιτεχνική γλώσσα, οριακές ψυχολογικές καταστάσεις, πλούσιες σε συμβολικά και συναισθηματικά νοήματα, που επιχειρούν να καταστήσουν τις αντιφάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης πιο κατανοητές.



Tribute: Το εφετινό αφιέρωμα της Art Athina τιμά τη μνήμη της Αυστριακής ζωγράφου γεωργιανής καταγωγής Ταμούνα Σιρμπιλάντζε (Tamuna Sirbiladze). Σε συνεργασία με την γκαλερί Καρίμ (Charim Gallery) και την Αυστριακή Πρεσβεία στην Ελλάδα θα παρουσιαστούν έργα (παστέλ σε ακατέργαστο καμβά) της συνεργάτιδας και συζύγου του Φρανζ Βέστ (FranzWest), η οποία κινήθηκε ανάμεσα στην παραστατικότητα και την αφαίρεση. O κριτικός και ποιητής Μπένεντικτ Λέντεμπουρ (Benedikt Ledebur) και ο ιστορικός Τέχνης και καλλιτεχνικός διευθυντής της Πινακοθήκης, Μουσείων και Συλλογών του Δήμου Αθηναίων, Ντένης Ζαχαρόπουλος, μεταξύ άλλων, θα μιλήσουν για το έργο της, ενώ θα παρουσιαστεί έκδοση αφιερωμένη στο έργο της.



Independent Projects: Παρόντες και εφέτος ανεξάρτητοι χώροι τέχνης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, παρουσιάζουν πρότζεκτς στο πλαίσιο της φουάρ. Συμμετοχή, μεταξύ άλλων, έχουν δηλώσει ήδη οι Hypercomf -ένα νεοϊδρυθέν, πλασματικό εταιρικό προφίλ, που παράγει εγκαταστάσεις υβριδικής, μαλακής και άβολης τέχνης, χρηστικά αντικείμενα και ποίηση.



Οι γνωστοί από την περυσινή τους συμμετοχή ΣΕΡΑΠΙΣ, μια ναυτιλιακή εταιρεία με έδρα την Ελλάδα που μεταξύ άλλων παράγει ρούχα και αντικείμενα τέχνης με θέματα από το σύμπαν της ναυτιλίας. Το Enterprise Projects, επίσης, επιστρέφει στην Art Athina και παρουσιάζει το EP Journal, την πρόσφατη εκδοτική του πρωτοβουλία, που παίρνει τη μορφή μιας διμηνιαίας διαδικτυακής έκδοσης ενός θεωρητικού και ερευνητικού κειμένου σε σχέση με την τέχνη στα ελληνικά και τα αγγλικά.



Το 3 137 παρουσιάζει τον πρόλογο του νεοσύστατου θεσμού Gabriela καλώντας την Ρατζά Καλίντ (Raja’a Khalid) να φτιάξει ένα ηχητικό έργο για το τμήμα επικοινωνίας του νέου ινστιτούτου. Ένας ιός απλώνεται στη φουάρ με αφίσες και έντυπο υλικό δίνοντας πληροφορίες για τον τηλεφωνικό αριθμό που μπορείς να απολαύσεις το έργο.



Talks: Σημαντικές διεθνείς προσωπικότητες από τον κόσμο της τέχνης- διευθυντές μουσείων, επιμελητές φουάρ, ιστορικούς τέχνης – προσκαλεί η ανεξάρτητη επιμελήτρια Κατερίνα Νίκου που φέτος υπογράφει το πρόγραμμα συζητήσεων της Art Athina. Παράλληλα προγραμματίζεται και μια σειρά performative lectures από τον ομότιμο καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστημίου, Χάρη Ξανθουδάκη.



Βραβείο: To Copelouzos Family Art Museum και η Αrt Athina ανακοινώνουν για πρώτη φορά στο θεσμό, βραβείο που θα συνοδευτεί από χρηματικό έπαθλο αξίας 10.000 ευρώ και θα απονεμηθεί σε Έλληνα καλλιτέχνη που συμμετέχει στην Art Athina για το σύνολο του έργου του. Κύριος στόχος του Μουσείου είναι το βραβείο να λειτουργήσει υποστηρικτικά για την προβολή της σύγχρονης τέχνης και το έργο των Ελλήνων καλλιτεχνών και θα απονεμηθεί ύστερα από απόφαση επιτροπής, η σύνθεση της οποίας θα ανακοινωθεί προσεχώς.



Educational Program: Για πρώτη φορά σε συνέργεια με το Ίδρυμα Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου και σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών η Art Athina θεσμοθετεί ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητές της ΑΣΚΤ καθ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Στόχος του είναι να πληροφορήσει, να εμπνεύσει και να προετοιμάσει τους νέους καλλιτέχνες και θεωρητικούς για την εισαγωγή τους στον χώρο της τέχνης. Η εικαστικός Χριστίνα Νάκου και η ιστορικός τέχνης Δάφνη Κουρή έχουν αναλάβει το συντονισμό και τη διεξαγωγή του προγράμματος. Το νέο αυτό εγχείρημα θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης στο πλαίσιο των ομιλιών της ArtAthina 2018.



Αrt Athina Work space: Για πρώτη φορά στην 23χρονη διαδρομή της η Art Athina αποκτά το δικό της art residency συνολικής διάρκειας δύο μηνών με τη στήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Athens Culture Net. Έξι καλλιτέχνες από την Αυστραλία, την Πορτογαλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γαλλία και τη Βρετανία θα εγκατασταθούν για τέσσερις εβδομάδες στην Αθήνα για να εμπνευστούν από την πόλη και να δημιουργήσουν επί τόπου τα έργα τους, τα οποία και θα φιλοξενηθούν στα περίπτερα των γκαλερί που τους εκπροσωπούν.



Art Athina Open Studios: Ένα Σάββατο κάθε μήνα, από τον Οκτώβριο του 2017 έως και τον Μάιο του 2018, καλλιτέχνες που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα και εκπροσωπούνται από γκαλερί που συμμετέχουν στην φουάρ ανοίγουν τα εργαστήρια τους, παρουσιάζουν τη δουλειά τους και αναπτύσσουν συζήτηση με σημαντικούς συλλέκτες νεαρής ηλικίας (YoungPatrons).

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης.



Η αθηναϊκή φουάρ διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης, σε παραγωγή της εταιρείας Be Best, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων. Η εκδήλωση έχει ενταχθεί στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.



Συμμετοχές



Αναλυτικά οι γκαλερί που συμμετέχουν στο κεντρικό πρόγραμμα της 23ης ArtAthina είναι:



a. antonopoulouart (Αθήνα), Agathi-kartalos (Αθήνα), Alma Contemporary Art Gallery (Αθήνα), Anna Pappas Gallery (Μελβούρνη), Argo Gallery (Αθήνα), Artforum Gallery (Αθήνα), Artprisma (Πειραιάς), Artzone 42 (Αθήνα), Can Christina Androulidaki Gallery (Αθήνα), Cheapart (Αθήνα), Cube Gallery (Πάτρα), Depo Darm (Αθήνα), ekfrasi-yianna Grammatopoulou (Αθήνα), Eleftheria Tseliou Gallery (Αθήνα), Eleni Koroneou Gallery (Αθήνα), Ena Contemporary Art (Αθήνα), Enia Gallery (Πειραιάς), Epsilon Art Gallery (Λουτράκι), Françoise Heitsch (Μόναχο), Gallery Ersi (Αθήνα), Gallery “7” (Αθήνα), Genesis Gallery (Αθήνα), Ikastikos Kiklos Sianti (Αθήνα), Ileana Tounta Contemporary Art Center (Αθήνα), Kalfayan Galleries (Αθήνα), Kaplanon Galleries (Αθήνα), Kappatos Gallery (Αθήνα), Lola Nikolaou (Θεσσαλονίκη), Mihalarias Art (Αθήνα), Nitra Gallery (Αθήνα), Peritechnon Karteris (Αθήνα), Skoufa Gallery (Αθήνα), The Breeder Gallery (Αθήνα), Zina Athanassiadou Gallery (Θεσσαλονίκη).



Στην ενότητα Highlights συμμετέχουν οι γκαλερί:



Emalin (Λονδίνο), Galeria Quadrado Azul (Πόρτο), Hot Wheels Projects (Αθήνα), Lapaix (Παρίσι), Modern Shapes (Αμβέρσα), SADE (Λος Άντζελες), Soft Opening (Λονδίνο), Stems Gallery (Βρυξέλλες), Syndicate (Κολωνία), The Hole (Νέα Υόρκη), 0-0 LA (Λος Άντζελες).



Στην ενότητα Feature συμμετέχουν οι γκαλερί:



Balice Hertling (Παρίσι), Bonny Poon (Παρίσι), Bureau (Νέα Υόρκη), Callicoon Fine Arts (Νέα Υόρκη), High Art (Παρίσι), Koppe Astner (Γλασκόβη), Rodeo (Λονδίνο), Union Pacific (Λονδίνο).



Εγκαίνια: Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 (μόνο με προσκλήσεις)



Ωδείο Αθηνών, Βασ. Γεωργίου 17Β. Αθήνα