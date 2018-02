Οι δημιουργοί του «Game of Thrones» ετοιμάζουν νέα σειρά «Star Wars»

Οι δημιουργοί του «Game of Thrones», Ντέιβιντ Μπένιοφ και Ντ. Μπ. Γουάις θα υπογράψουν το σενάριο και θα είναι παραγωγοί σε νέα σειρά ταινιών «Star Wars», όπως ανακοίνωσε η Disney.



Η νέα σειρά θα είναι ξεχωριστή από το έπος των Skywalker που ξεκίνησε με το «Star Wars: A New Hope» και αναμένεται να ολοκληρωθεί με το Επεισόδιο IX το 2019. Θα είναι επίσης ανεξάρτητη από τη σειρά ταινιών που ετοιμάζει ο Ράιαν Τζόνσον και η οποία ανακοινώθηκε την περασμένη χρονιά, σύμφωνα με το Variety.



«Ο Ντέιβιντ και ο Νταν είναι δύο από τους καλύτερους αφηγητές που εργάζονται σήμερα. Ο τρόπος που χειρίζονται πολύπλοκους χαρακτήρες, το βάθος της ιστορίας και ο πλούτος της μυθολογίας τους θα ανοίξει νέους ορίζοντες και θα ωθήσει το Star Wars μπροστά, με τρόπο που βρίσκω εξαιρετικά συναρπαστικό» αναφέρεται σε ανακοίνωση της Κάθλιν Κένεντι, προέδρου της Lucasfilm.

Η επόμενη είναι μία περίοδος μετάβασης για τους Μπένιοφ και Γουάις.

Το «Game of Thrones», το εκπληκτικό φανταστικό τους έπος, θα ολοκληρώσει τον κύκλο του στο HBO το 2019. Η σειρά ήταν τεράστια επιτυχία για τον όμιλο καλωδιακών καναλιών και έχει αποσπάσει θετικά σχόλια από κριτικούς και θαυμαστές για την ικανότητά της να αναμιγνύει θέαμα και πολιτικές διαμάχες. Το «Game of Thrones» είναι μεταφορά στη μικρή οθόνη της ομώνυμης σειράς βιβλίων του Τζορτζ. Ρ.Ρ. Μάρτιν.

Οι Μπένιοφ και Γουάις προηγουμένως ανακοίνωσαν ότι ετοιμάζουν μία άλλη σειρά για το HBO με τίτλο «Confederate».

Ωστόσο, η σειρά δημιούργησε μεγάλη διαμάχη με αφορμή την πλοκή της - είναι μια εναλλακτική σειρά ιστοριών που παρουσιάζει τον αμερικανικό εμφύλιο πόλεμο να τελειώνει αδιέξοδα και τη δουλεία να παραμένει νόμιμη - ιδέα που ορισμένοι θεωρούν ότι δείχνει έλλειψη ευαισθησίας. Το HBO αρνήθηκε να σχολιάσει το μέλλον αυτής της σειράς.

«Το καλοκαίρι του 1977 ταξιδέψαμε σε έναν γαλαξία πολύ μακριά και από τότε ονειρευόμαστε» ανέφεραν οι Μπένιοφ και Γουάις σε κοινή δήλωσή τους. «Μας τιμά η ευκαιρία, είμαστε λίγο τρομαγμένοι από την ευθύνη και τόσο ενθουσιασμένοι που θα ξεκινήσουμε μόλις ολοκληρωθεί ο τελευταίος κύκλος του "Game of Thrones"».

Το 2012, η Disney εξαγόρασε τη Lucasfilm, την εταιρεία πίσω από τη σειρά «Star Wars», για περισσότερα από 4 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τότε, το στούντιο αναζητά νέους τρόπους να επεκτείνει έναν γαλαξία πολύ μακριά, πέρα από τους αγώνες της οικογένειας Skywalker και να μεγιστοποιήσει την επένδυσή του.