Η Εθνική Τράπεζα τίμησε 15 νέους καλλιτέχνες σε μια έκθεση για τα 175 χρόνια από την ίδρυσή της

Άλλη μία μοναδική πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας που αναδεικνύει νέους καλλιτέχνες, με μία έκθεση για όλο τον Ιούνιο! Στην αίθουσα του παλαιού Χρηματιστηρίου, η παλαιότερη τράπεζα της χώρας επέλεξε μετά από έναν μεγάλο διαγωνισμό που ξεκίνησε πέρσι και αγόρασε μερικά φρέσκα δημιουργήματα από όλο το φάσμα της τέχνης (ζωγραφική, γλυπτική, ψηφιακή τέχνη κ.α. ).



Την Πέμπτη, 1η Ιουνίου, η Εθνική Τράπεζα τίμησε 15 νέους καλλιτέχνες, τα έργα των οποίων αγόρασε στο πλαίσιο καλλιτεχνικού διαγωνισμού. Τον διαγωνισμό πραγματοποίησε με αφορμή τη συμπλήρωση 175 χρόνων από την ίδρυσή της, θέλοντας να ενθαρρύνει και να στηρίξει νέους καλλιτέχνες.



Η Έκθεση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2017. Στον διαγωνισμό συμμετέχουν 950 νέοι καλλιτέχνες.



Πρόκειται για έργα των:



Αβόρα Έμις, ακρυλικό και λάδι σε καμβά, 75×55 εκ., με τίτλο «Όνειρα μηχανικών διαμερισμάτων» (2016).



Αλαβάνου Λουκίας, μονοκάναλο ψηφιακό βίντεο με ήχο, διάρκειας 5΄, με τίτλο «Geppetto's clocks» (2005).



Βασμουλάκη Αλέξανδρου, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 150×115 εκ., με τίτλο «Οι φίλοι» (2016).

Βρατσάνου Μυρτούς, μελάνι σε χαρτί, 70×50 εκ., (3 τμχ.) με τίτλο «My own private psycho» (2016), (τρίπτυχο).



Ευσταθίου Ειρήνης, λάδι και ακρυλικό σε ξύλο, 20×20 εκ., (5 τμχ.) με τίτλο «We Are Not (Just) an Image on T.V.» (2013).



Κάττου Λητούς, χαλκός, 100×100×0.6 εκ., (2 τμχ.) με τίτλο «Suns» (2016), (δίπτυχο).

Κοτρέτσος Γεωργίας, αρχειακή inkjet εκτύπωση, 50×60 εκ. (3 τμχ.), με τίτλο «Being seeing by another is the truth of seeing the other» (2011).



Κουμιανάκη Χρυσάνθης, ακρυλικό σε ξύλο, σιδεροτυπία σε πανί, 200×100 εκ. (δίπτυχο), με τίτλο «Νυχτερινό τοπίο στον Εθνικό Κήπο» (2012).



Μπέλλου Ράνιας, μολύβι σε γιαπωνέζικο χρωματιστό χαρτί, 50×70 εκ., με τίτλο «Days of Childhood» (2016).



Μώρη Πέτρου, ψηφιακή εκτύπωση UV σε μονωτικό λάστιχο, μάρμαρο, ατσάλι, 150×120×40 εκ., με τίτλο «Snake Eater (Illissos)» (2015).



Πολυχρονίδη Λυσίμαχου, ψηφιακές φωτογραφίες τραβηγμένες σε στερεοσκόπιο, πασπαρτού, ξύλινη κορνίζα, τζάμι, 70×83×3 εκ., με τίτλο «Eye on the money III» (2016).



Προδρομίδη Θοδωρή, Βίντεο υψηλής ευκρίνειας/ HD video, διάρκειας 7' 40'', με τίτλο «Προς την Τράπεζα του Μέλλοντος» (2013).



Σπύρου Έφης, λάμπες φθορισμού, ιμάντες πρόσδεσης και συρματόσχοινο, 150×182×2,5 εκ., με τίτλο «Flight and Fight» (2016).



Στρούζα Στεφανίας- Ανδριανής, μεταξοτυπία σε ύφασμα και κουτί plexiglas, 190×127 εκ., με τίτλο «Medea» (2013).



Τουλιάτου Ίριδος, collage, μεικτή τεχνική, αρχειακό υλικό, μελάνι, εκτυπώσεις σε διαφάνειες, καθαρό ασήμι, 50×70 εκ. (6 τμχ), με τίτλο «Αίθρια» (2016)