Η Γκρέτα Γκέργουικ αποκάλυψε ότι μετανιώνει που συνεργάστηκε με τον Γούντι Άλεν

Η ηθοποιός Γκρέτα Γκέργουικ μίλησε για τη συνεργασία της με τον Γούντι Άλεν στον απόηχο της εκστρατείας #MeToo και του κινήματος Time's Up κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στο Χόλιγουντ.Η 34χρονη ηθοποιός, το σκηνοθετικό ντεμπούτο της οποίας, η ταινία «Lady Bird» κέρδισε Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Κωμωδίας/Μιούζικαλ την περασμένη Κυριακή ρωτήθηκε αν οι άνδρες που έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση μπορούν να εργαστούν ξανά και τι επιφυλάσσει το μέλλον για κινηματογραφιστές όπως ο Γούντι Άλεν και ο Ρομάν Πολάνσκι.Η Γκέργουικ, η οποία συνεργάστηκε με τον Άλεν στην ταινία του 2012 «To Rome With Love» δήλωσε στους New York Times:«Θα ήθελα να μιλήσω ειδικά για το ζήτημα του Γούντι Άλεν, για το οποίο ρωτήθηκα αρκετές φορές πρόσφατα, καθώς εργάστηκα μαζί του σε μια ταινία του 2012. Είναι κάτι που παίρνω πολύ στα σοβαρά και που σκέφτομαι συνέχεια. Χρειάστηκε χρόνος για να συγκεντρώσω τις σκέψεις μου και να μπορώ να πω αυτό που ήθελα να πω. Μπορώ να μιλήσω μόνο για μένα και αυτό στο οποίο κατέληξα είναι το εξής. Αν ήξερα τότε αυτά που ξέρω τώρα, δεν θα είχα παίξει στην ταινία. Δεν δούλεψα ποτέ ξανά μαζί του και δεν θα δουλέψω ποτέ ξανά μαζί του. Τα δύο άρθρα της Ντίλαν Φάροου με έκαναν να συνειδητοποιήσω πως αυξάνω τον πόνο μιας γυναίκας κι αυτό μου ράγισε την καρδιά όταν το συνειδητοποίησα. Μεγάλωσα με τις ταινίες του και με έχουν διαμορφώσει ως καλλιτέχνη, κι αυτό δεν μπορώ να το αλλάξω, αλλά μπορώ να πάρω διαφορετικές αποφάσεις από δω και πέρα.»Η ηθοποιός αναφέρθηκε στη Ντίλαν Φάροου, την υιοθετημένη κόρη του Γούντι Άλεν που κατηγόρησε τον σκηνοθέτη ότι την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν επτά ετών, το 1992.Ο Γούντι Άλεν δεν βρέθηκε ένοχος για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης.Τα σχόλια της Γκέργουικ διατυπώθηκαν μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε στο διαδίκτυο ο τραγουδιστής και ηθοποιός Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ο οποίος εμφανίστηκε με καρφίτσα-λογότυπο της καμπάνιας «Time's Up» στο πέτο στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών αν και συμμετέχει στην τελευταία ταινία του Άλεν.Ο τραγουδιστής, σύμφωνα με το Harper's Bazaar κατηγορήθηκε για υποκρισία επειδή φόρεσε μαύρα ρούχα στην εκδήλωση σε ένδειξη υποστήριξης του κινήματος Times’ Up και διαμαρτυρίας απέναντι στο πρόβλημα της σεξουαλικής κακοποίησης.Εν τω μεταξύ, ανακοινώθηκε πρόσφατα ότι στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Time's Up συγκεντρώθηκε το ποσό των 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα χρήματα θα διατεθούν για να παρέχεται νομική υποστήριξη σε γυναίκες και άνδρες που έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση ή κακοποίηση στον χώρο εργασίας.Η πρωτοβουλία ξεκίνησε σε μία προσπάθεια να τερματιστεί η σεξουαλική παρενόχληση σε όλους τους χώρους εργασίας.