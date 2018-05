Οι Ομπάμα θα γυρίσουν σίριαλ και ταινίες για το Netflix

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα και η σύζυγός του Μισέλ κατέληξαν σε συμφωνία με την πλατφόρμα Netflix για την παραγωγή ταινιών, σίριαλ και ντοκιμαντέρ.



Το Netflix δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για τα μελλοντικά σχέδια του πρώην προεδρικού ζεύγους. Ανέφερε μόνο ότι ενδέχεται να προχωρήσουν στην παραγωγή σίριαλ, ριάλιτι, ντοκιμαντέρ ή ακόμη και ταινιών. Για τον σκοπό αυτό οι Ομπάμα ίδρυσαν την εταιρεία παραγωγής Higher Ground Productions.



«Ελπίζουμε να καλλιεργήσουμε και να βοηθήσουμε να εκφραστούν ταλαντούχες φωνές, πηγές δημιουργικότητας και έμπνευσης που προάγουν την ενσυναίσθηση και την κατανόηση μεταξύ των λαών» ανέφερε ο Μπαράκ Ομπάμα σε ανακοίνωση που εξέδωσε.



Σύμφωνα με την εφημερίδα New York Times, που επικαλείται συνεργάτες του Μπαράκ Ομπάμα, ο πρώην πρόεδρος δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα ως πολιτικό εργαλείο, για παράδειγμα για να επικρίνει τον διάδοχό του.



Το Netflix προσπαθεί να επιβληθεί ως προορισμός για τους δημιουργούς περιεχομένου και δεν διστάζει να επενδύει κολοσσιαία ποσά για να πετύχει τον στόχο του. Δεν έχει αποκαλυφθεί τι ύψους είναι η συμφωνία με τους Ομπάμα. Πρόσφατα η πλατφόρμα έκλεισε συμφωνία με τους επιτυχημένους παραγωγούς Ράιαν Μέρφι (Glee, The People vs O.J. Simpson) και Σόντα Ράιμς (Scandal, Grey's Anatomy) έναντι 300 εκατομμυρίων δολαρίων για 5 χρόνια για τον πρώτο και 100 εκατ. δολαρίων για 4 χρόνια για τη δεύτερη.



Τον Μάρτιο του 2017 το ζεύγος Ομπάμα υπέγραψε μια συμφωνία-ρεκόρ ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων με τον εκδοτικό οίκο Penguin Random House για να γράψουν ένα βιβλίο ο καθένας τους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ