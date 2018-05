Η πρώτη έκθεση του George Condo στην Ελλάδα

Η πρώτη μεγάλη ατομική μουσειακή έκθεση του George Condo στην Ελλάδα είναι γεγονός. Η έκθεση του με τίτλο «George Condo at Cycladic», περιλαμβάνει 30 συνολικά έργα και διοργανώνεται στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης στο Μέγαρο Σταθάτου.Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιηθούν παρουσία του καλλιτέχνη, ενώ όσοι παρευρεθούν θα απολαύσουν ζωγραφικά έργα, γλυπτά και σχέδια που καλύπτουν τα 40 χρόνια της πορείας του στην τέχνη.Η έκθεση θα εστιάσει στην ανάδειξη ορισμένων αντιπροσωπευτικών έργων του γύρω από την ανθρώπινη μορφή – ένα κεντρικό θέμα του σύγχρονου εκθεσιακού προγράμματος του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.Ο George Condo γεννήθηκε στο Concord του New Hampshire στις ΗΠΑ το 1957 και σπούδασε Ιστορία της Τέχνης και Μουσική Θεωρία στο University of Michigan στο Lowell. Η τέχνη του μπορεί να ειδωθεί ως μία πολυεπίπεδη εμπειρία που φέρνει τον θεατή σε επαφή με την ψυχολογική διερεύνηση της ανθρώπινης φύσης. Μετασχηματίζοντας στοιχεία από την ιστορία της τέχνης και αποσκοπώντας στην πραγμάτωση ενός φιλοσοφικού περιεχομένου, η ζωγραφική του Condo αποτελεί ένα σημείο πρόσβασης και εικαστικής θεώρησης του σύγχρονου κόσμου.Έργα του καλλιτέχνη φιλοξενούνται σήμερα ως μόνιμες συλλογές σε διάσημα σημεία ανά τον κόσμο από το Metropolitan Museum of Art στη Νέα Υόρκη μέχρι το Tate Modern του Λονδίνου και το Moderna Museet της Στοκχόλμης. Έχει υπάρξει ομιλητής σε διαλέξεις σε διάφορα σημαντικά ιδρύματα.Το 1999 του απονεμήθηκε απονεμήθηκε το Βραβείο Ακαδημίας της American Academy of Arts and Letters και το 2005 το Βραβείο Francis J. Greenberger, ενώ το 2013 ο Condo ήταν «Τιμώμενο Πρόσωπο» του New York Studio School και το 2018 του Επετειακού Γκαλά του Bomb Μagazine.Ο Condo – μαζί με τον Jean-Michel Basquiat, τον Keith Haring και τον Jeff Koons– συνέβαλε καταλυτικά στην αναβίωση της αναπαραστατικής ζωγραφικής στην Αμερική τη δεκαετία του ’80 και συνεχίζει να θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Αμερικανούς γλύπτες και αναπαραστατικούς ζωγράφους μέχρι και σήμερα.Την έκθεση που διοργανώνεται από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και θα διαρκέσει από τις 8 Ιουνίου μέχρι και τις 14 Οκτωμβρίου έχει επιμεληθεί η Αταλάντη Μαρτίνου.