Οι ταινίες και σειρές Α’ προβολής της NBC Universal αποκλειστικά στην Cosmote TV

Η συνεργασία της Cosmote TV με την NBC Universal συνεχίζεται ενισχυμένη, με μία πολυετή συμφωνία, και περιλαμβάνει ταινίες blockbuster, τηλεταινίες και σειρές, που διανέμει το εμβληματικό κινηματογραφικό στούντιο του Χόλυγουντ, σε Α’ πανελλαδική τηλεοπτική προβολή, αποκλειστικά για τους συνδρομητές των καναλιών Cosmote Cinema.Ανάμεσα στις συναρπαστικές πρεμιέρες της NBCUniversal που έρχονται στα κανάλια Cosmote Cinema το επόμενο διάστημα, είναι η κωμωδία «Central Intelligence» (23/7, 21.00, Cosmote Cinema 1HD), με τους Ντουέιν Τζόνσον και Κέβιν Χαρτ, και το βιογραφικό δράμα «Η Επιστροφή ενός Θρύλου» (22/7, 22.00, Cosmote Cinema 2HD), με τον Ίθαν Χοκ.Μέσα στον Ιούλιο κάνουν επίσης πρεμιέρα το θρίλερ, «The Purge: Election Year» (30/7, 21.00, Cosmote Cinema 1HD), αλλά και η μουσική κομεντί «Popstar: Never Stop Never Stopping» (29/7, 22.00, Cosmote Cinema 2HD).Σε πρώτη τηλεοπτική προβολή θα ακολουθήσουν επίσης η υποψήφια για OSCAR® δραματική ταινία του Τομ Φορντ, «Νυκτόβια Πλάσματα» με τους Έιμι Άνταμς και Τζέικ Τζίλενχαλ, το θρίλερ «Διχασμένος» με τον Τζέιμς Μάκαβόι, η περιπέτεια «Η Μούμια» με τους Τομ Κρουζ και Ράσελ Κρόου, το blockbuster κινουμένων σχεδίων «Μπάτε Σκύλοι Αλέστε», το «Loving» με την υποψήφια για OSCAR® ερμηνείας Ρουθ Νέγκα και το «Σινικό Τείχος» με τον Ματ Ντέιμον.Στο πλαίσιο της νέας πολυετούς συμφωνίας με την NBC Universal, η Cosmote TV έχει επίσης εξασφαλίσει το υποψήφιο για OSCAR® animation, «Ο Κούμπο και οι δύο Χορδές», αλλά και τη νέα ταινία της Σοφία Κόπολα «Η Αποπλάνηση», με τους Ελ Φάνινγκ, Νικόλ Κίντμαν και Κόλιν Φάρελ, που κέρδισε το βραβείο Σκηνοθεσίας στο πρόσφατο Φεστιβάλ των Καννών.Στα κανάλια Cosmote Cinema, θα κάνουν επίσης πρεμιέρα το θρίλερ «Ouija: Η πηγή του κακού», η υποψήφια για 2 Χρυσές Σφαίρες® ταινία κινουμένων σχεδίων, «Sing!», το blockbuster «Πενήντα Πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι», το υποψήφιο για BAFTA® American Honey, «Το Μωρό της Μπρίτζετ Τζόουνς» (Bridget Jones’s Baby) με τους Ρενέ Ζελβέγκερ, Κόλιν Φερθ και Πάτρικ Ντέμπσι, αλλά και το Μαχητές των δρόμων 8.Επίσης, στο πρόγραμμα της Cosmote TV, συμπεριλαμβάνονται σειρές της NBC Universal σε πρώτη τηλεοπτική προβολή. Πολυαναμενόμενη πρεμιέρα είναι η 3η σεζόν της βραβευμένης με Χρυσές Σφαίρες® δραματικής σειράς Mr. Robot, με τον Ραμί Μάλεκ, που έρχεται τον Οκτώβριο.Ανάμεσα στις πρεμιέρες σειρών είναι και το ολοκαίνουριο θρίλερ «The Sinner» με την Τζέσικα Μπιλ και τον Μπιλ Πούλμαν, οι νέες συναρπαστικές σειρές «The Bold Type» και «The Brave», η σειρά επιστημονικής φαντασίας Midnight, Texas, και η κωμική σειρά Marlon με τον Μάρλον Γουέιανς.Η 2η σεζόν της κωμικής σειράς, The Good Place με τους Κρίστεν Μπελ και Τεντ Ντάνσον, ο 4ος κύκλος της σειράς Girlfriends' Guide to Divorce με την Λίζα Έντελστάιν, όπως και το ριμέικ της υποψήφιας για Χρυσές Σφαίρες® κωμικής σειράς Will & Grace, με τους Έρικ Μακ Κόρμακ, Ντέμπρα Μέσινγκ, Μέγκαν Μουλάλι και Σον Χέις, βρίσκονται επίσης ανάμεσα στις πρεμιέρες.Εκτός από τις ταινίες και σειρές πρώτης προβολής, οι συνδρομητές της Cosmote TV θα έχουν στη διάθεσή τους πολυβραβευμένες ταινίες (Brokeback Mountain, «Χαμένοι Στη Μετάφραση», «Η Λίστα του Σίντλερ», «Πέρα από την Αφρική», «Ο Επίμονος Κηπουρός», «Άδωξοι Μπάσταρδη»), δημοφιλή blockbuster (Χίλιοι τρόποι να πεθάνεις στην Άγρια Δύση, Ο Χαμένος Κόσμος: Τζουράσικ Παρκ, ΕΤ, Η Διερμηνέας), αλλά και αγαπημένες κλασικές επιτυχίες (Γλυκειά Τσάριτυ, Pillow Talk, Gambit, Ο άνθρωπος που Γνώριζε Πολλά, Charade, Ηλεκτρικός Καβαλάρης).Οι συνδρομητές της Cosmote TV θα έχουν τη δυνατότητα να δουν πρώτοι τις επόμενες κινηματογραφικές παραγωγές της NBCUniversal και μέσα από τις εξελιγμένες υπηρεσίες Cosmote TV GO, Cosmote REPLAY TV και Cosmote TV PLUS.