Η βόμβα του Κορδελιού και η Καμπανούλα της Ειρήνης - Η αληθινή ιστορία μιας βόμβας που έγινε καμπανούλα

Μόλις κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Ψυχογιός» το νέο παιδικό βιβλίο του Γιώργου Κατσέλη «Η καμπανούλα της Ειρήνης». Πρόκειται για την αληθινή ιστορία μιας βόμβας γερμανικού βομβαρδιστικού του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου που έπεσε στην Ασωπία Βοιωτίας, απενεργοποιήθηκε το 1945 και έγινε καμπάνα. Ένα υλικό μαζικής καταστροφής γίνεται κάλεσμα αγάπης και ειρήνης, στέλνοντας μήνυμα συμφιλίωσης σε όλους τους λαούς του κόσμου.Ο συγγραφέας με όχημα τη φαντασία και τη λογοτεχνικότητα, ξεκινώντας από την Ειρήνη του Αριστοφάνη και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας και το δράμα των Προσφύγων καταδεικνύει με τρυφερό και άμεσο τρόπο τη σημασία της Ειρήνης για τους λαούς της γης.Αγαπημένη μορφή στις σελίδες του βιβλίου ο αείμνηστος Παπά-Στρατής Δήμου από την Καλλονή της Λέσβου, ο «Καλός Σαμαρείτης» για τους πρόσφυγες, όπως τον χαρακτήρισε η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. Η εικόνες του βιβλίου είναι της βραβευμένης εικονογράφου από την Κύπρο Αγγελικής Πιλάτη.Από τις ιστορίες του παππού Αριστοφάνη μέχρι τις μέρες μας έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια, μα ο κυρ Πόλεμος εξακολουθεί να απειλεί την Ειρήνη. Όχι με κάποιο γιγάντιο γουδοχέρι, μα με άλλα, πιο εξελιγμένα όπλα. Κι όμως, ακόμα κι αυτά τα όπλα κάποτε δε βρίσκουν τον στόχο τους. Γιατί όλο και κάποιο αγγελάκι, κάποιο περιστέρι, ένα αστεράκι βρίσκονται στο διάβα τους και τους δείχνουν τον δρόμο της αγάπης. Όπως συνέβη και με την καμπανούλα της Ειρήνης.Μια αληθινή ιστορία, κάλεσμα συμφιλίωσης για όλους τους λαούς του κόσμου.Το βιβλίο πλαισιώνεται από υλικό και δραστηριότητες για εκπαιδευτικούς και γονείς, οι οποίες υπάρχουν αναρτημένες στο site των εκδόσεων «Ψυχογιός»:http://www.psichogios.gr/ datafiles/videos/H_KAMPANOYLA_ THS_EIRHNHS.pdfhttp://www.psichogios.gr/site/ Books/show/1003614/h- kampanoyla-ths-eirhnhsΟ Γιώργος Κ. Κατσέλης είναι συγγραφέας λογοτεχνικών βιβλίων για παιδιά και εκπαιδευτικός. Κατάγεται από την Ασωπία Βοιωτίας. Σπούδασε στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Αθηνών, απ’ όπου έλαβε επίσης μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Λογοτεχνία. Συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και στο Μαράσλειο Διδασκαλείο. Έχει εκδώσει τα παιδικά βιβλία:Η καμπανούλα της Ειρήνης, Εκδόσεις ΨυχογιόςΤο γελαστό μπαλόνι, Εκδόσεις ΨυχογιόςOι πειρατές της Καταστροφικής, Εκδόσεις ΨυχογιόςΣτον πλανήτη της Φαντασίας, Εκδόσεις ΨυχογιόςΗ δέκατη τρίτη θεά και τα κλεμμένα γλυπτά, Εκδόσεις ΨυχογιόςThe 13th goddess and the stolen marbles of Acropolis, Εκδόσεις ΨυχογιόςΚαληνύχτα σας, κύριε Γκουγκλ, Εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή ΔεμένηΤο συναξάρι του κυρ Αλέξανδρου, Εκδόσεις ΧριστάκηΟ θησαυρός του Θεόφιλου, Εκδόσεις ΧριστάκηΟ βασιλιάς Χαρτούρος και οι Ιππότες της Χαμένης Ανακύκλωσης, Εκδόσεις Μοντέρνοι ΚαιροίΟ Τρι το τριγωνάκι, Εκδόσεις ΤετράγωνοΤούμπα Κούμπα Λουμπαμπά, Εκδόσεις Μοντέρνοι ΚαιροίΗ Γλώσσα μου, παίζω και μαθαίνω, Έκδοση Conceptum(εκπαιδευτικό λογισμικό πακέτο για προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία).Περισσότερα στοιχεία για τον συγγραφέα και τα βιβλία του στο προσωπικό του ιστολόγιο:georgekatselis.blogspot.gr