Καλοκαιρινά Εκπαιδευτικά Εργαστήρια του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης

Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ιστορικού Μουσείου Κρήτης, προσφέρει για το καλοκαίρι του 2018, τα ακόλουθα εργαστήρια-σεμινάρια.Με αφορμή το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, γνωρίζω και αγαπώ τα μνημεία και την ιστορία της πόλης μου.Διάρκεια Προγράμματος: 18 - 22 ΙουνίουΏρες: 10.00΄-14.00΄Ηλικίες: 10-13 ετώνΚόστος συμμετοχής: 60 ευρώΕβδομαδιαίο πρόγραμμα, για παιδιά των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων του Γυμνασίου, στη διάρκεια του οποίου θα πραγματοποιήσουμε περιηγήσεις πολιτισμού με αφορμή τα εκθέματα και τις συλλογές του ΙΜΚ.Καθημερινά, με αφορμή ένα έκθεμα ή μία Συλλογή του Ιστορικού Μουσείου, θα πραγματοποιείται επίσκεψη σε άλλα σημεία ειδικού, πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Στόχος μέσα από αυτή τη βιωματική δράση με την τέχνη, την αρχαιολογία και την αρχιτεκτονική, είναι η συνειδητοποίηση πως οι χώροι πολιτισμού της πόλης μας συνδέονται και συμπληρώνουν το πάζλ της ανθρώπινης καλλιτεχνικής δραστηριότητας στην ιστορική γραμμή του χρόνου καταδεικνύοντας ταυτόχρονα τις ιδιαιτερότητες της τοπικής ιστορίας και το ιστορικό βάθος της πόλης μας. Στην ολοκλήρωση κάθε ενότητας, καθημερινά, θα πραγματοποιείται εικαστική δραστηριότητα.Αναλυτικά, το πρόγραμμα της εβδομάδας και τα μνημεία επίσκεψης, θα το βρείτε εδώ. Προσφέρονται υλικά για κατασκευές και δωρεάν είσοδος σε όλους τους χώρους επίσκεψης.Το πρόγραμμα θα υλοποιήσει η Φανή Καμπάνη, υπεύθυνη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Ι.Μ.Κ-Αρχαιολόγος-Μουσειολόγος.Εργαστήριο Σκηνογραφίας-Ενδυματολογίας για ενήλικες με την Άννα Μαχαιριανάκη.Διάρκεια προγράμματος: 9-13 ΙουλίουΏρες: 10.30πμ-2.00 μμΚόστος συμμετοχής: 60 ευρώΣυνεργασία με Δραματική Σχολή ΝΟΤΟΣΕργαστήριο-σεμινάριο για εκπαιδευτικούς(νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές, εμψυχωτές ομάδων θεατρικής δράσης). Μέσα προσέγγισης της θεατρικής πράξης στο σχολείο και στον χώρο της ομάδας. Στο σεμινάριο αυτό γίνεται η γνωριμία και η εξοικείωση με τις εφαρμοσμένες τέχνες του θεάτρου και των παραστατικών τεχνών.Πώς προσεγγίζω το θεατρικό έργο με εργαλεία εφαρμογής την σκηνογραφία και την ενδυματολογία;Πώς διαχειρίζομαι τις σκηνογραφικές και ενδυματολογικές ανάγκες της παράστασης;Πώς ενεργοποιώ την φαντασία και από πού αντλώ τις ιδέες μου;Πώς δημιουργώ τα όρια της σκηνής;Ποια μέσα και υλικά χρησιμοποιώ και πως τα εφαρμόζω στην θεατρική διαδικασία;Πώς εμπλέκω τους μαθητές στην διαδικασία παραγωγής των σκηνικών και των κοστουμιών ;Ένα εργαστήριο εφαρμογής και βιωματικής προσέγγισης θα ακολουθήσει την διαδικασία του σεμιναρίου.Η απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων μέσω της σκηνογραφίας –ενδυματολογίας οδηγεί τον συμμετέχοντα σε θεατρο-παιδαγωγικές δράσεις με γνώση, ευαισθησία και φαντασία έτσι ώστε να μπορεί να εμψυχώσει μια ομάδα σε δημιουργική έκφραση.Η Άννα Μαχαιριανάκη, γεννήθηκε στην Αθήνα. Απόφοιτος της Σχολής Εικαστικών και Διακοσμητικών τεχνών «ΒΑΚΑΛΟ». Σπουδές στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών της Νομικής Σχολής Αθηνών.Παρακολούθησε μαθήματα υφαντικής, χειροτεχνίας και αγγειοπλαστικής κοντά σε εξαιρετικούς ιδιώτες δεξιοτέχνες καλλιτέχνες. Είναι αντιπρόεδρος της ΄Ενωσης Σκηνογράφων ενδυματολόγων Ελλάδας(ΕΣΕΘΕ). Μέλος του Διοικητικού συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΕΚΔΙΘ) και μέλος της Ακαδημίας Κινηματογράφου. Από το 1981 εργάζεται στο θέατρο, στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο ως σκηνογράφος- ενδυματολόγος, διδάσκει σκηνογραφία ενδυματολογία σε Σχολές Θεάτρου, δημοτικά εργαστήρια, ευρωπαϊκά προγράμματα, διδάσκει σε σεμινάρια δημοσίων και ιδιωτικών φορέων σκηνογραφία-ενδυματολογία, ιστορίας Τέχνης και θεατρικής κατασκευής και διευθύνει ερευνητικά προγράμματα πολιτισμού. Παράλληλα συνεργάζεται ως καλλιτεχνική διευθύντρια και σύμβουλος σε project σκηνογραφίας ενδυματολογίας και εικαστικών δρωμένων με μεγάλους εκπαιδευτικούς ιδιωτικούς οργανισμούς (ΙΟΝΙΟΣ ΣΧΟΛΗ, Εκπαιδευτήρια Νέας Γενιάς Ζηρίδη, Σύγχρονη Σχολή Αυγουλέα -Λιναρδάτου). Διδάσκει σε ευαίσθητους χώρους (πχ γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού). Συμμετέχει σε ατομικές και ομαδικές εκθέσεις εντός και εκτός της Ελλάδας εκθέτοντας μακέτες κοστουμιών και σκηνικών η κοστούμια της. Συνεργάζεται με το ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΤΡΟ(Κεντρική Σκηνή-ΗΡΩΔΕΙΟ-ΕΠΙΔΑΥΡΟ), την ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ, το ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, το, ΤΗΕΑΤRO LIRICO Ventidio Basso di ASCOLI (ITALIA), Ίδρυμα ΜΙΧΑΛΗ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ, ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΘΕΑΤΡΑ Αγρινίου, Καλαμάτας, Ιωαννίνων, Κοζάνης, Κομοτηνής, Κρήτης, ΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ, ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ.Θέατρο για παιδιά στο ΙΜΚ23 Ιουλίου-31 ΙουλίουΏρες: 11.00΄-14.00΄Ηλικίες: 10 ως 12 ετώνΣυνεργασία με Δραματική Σχολή ΝΟΤΟΣΤι σκέφτεται ένα αγγείο πίσω από τη γυάλα του; Τι συμβαίνει σε ένα πίνακα όταν τα φώτα του μουσείου κλείνουν; Πώς αισθάνεται ένα γράμμα όταν δεν είναι στη τσέπη του παραλήπτη του; Πρόκειται για ένα θεατρο-παιδαγωγικό εργαστήριο το οποίο έχει ως στόχο τη βιωματική γνωριμία με τα εκθέματα και τις συλλογές του ΙΜΚ, μέσα από τεχνικές θεατρικού παιχνιδιού και δραματοποίησης. Τα παιδιά θα περιηγηθούν στο μουσείο ενεργοποιώντας τις αισθήσεις και τη φαντασία τους, θα ανακαλύψουν και θα επιλέξουν τα αγαπημένα τους εκθέματα, θα δημιουργήσουν τις ιστορίες τους ενώ μέσα από παιχνίδι ρόλων θα δώσουν ζωή σε πρόσωπα, αντικείμενα και ιστορίες.Υλοποίηση εργαστηρίου: Αλίκη Ατσαλάκη-Γιωργής ΤσαμπουράκηςΓεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης. Απόφοιτη του τμήματος Θεάτρου του Α.Π.Θ. με κατεύθυνση την Υποκριτική. Συμμετείχε ως εμψυχώτρια στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φωνές της Πόλης, Ιστορικές διαδρομές με θεατρικά δρώμενα. Είναι Ιδρυτικό μέλος της θεατρικής ομάδας «Ουκ Νουκ». Ασχολείται με το παραδοσιακό τραγούδι και είναι μέλος του Γυναικείου Πολυφωνικού Σχήματος «Πλειάδες». Έχει δουλέψει ως ηθοποιός, εμψυχώτρια και κουκλοπαίκτρια σε παραστάσεις και θεατροπαιδαγωγικά προγράμματα. Έχει εργαστεί ως καθηγήτρια μουσικοκινητικής και κουκλοθεάτρου στον Εκπαιδευτικό όμιλο ΑΚΜΗ και ως δασκάλα θεατρικού παιχνιδιού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Έχει δουλέψει με πρόσφυγες και μετανάστες σε προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Είναι μέλος του Πανελλήνιου Δικτύου του Θεάτρου στην Εκπαίδευση. Έχει εργαστεί ως ηθοποιός στις εξής παραστάσεις: Εξορία του Παύλου Μάτεση σε σκηνοθεσία Μαριλένας Κατρανίδου και Πάνου Δεληνικόπουλου (Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, Θέατρο Άνετον, περιοδεία στην Κρήτη), Friday Bloody Friday σε σκηνοθεσία Παν. Δεληνικόπουλου (Θέατρο Μελίνα Μερκούρη, Μικρό Θέατρο Μονής Λαζαριστών, Θέατρο Παλιάς Ηλεκτρικής Βόλου) και Πάρτυ Γενεθλίων του Χάρολντ Πίντερ σε σκηνοθεσία Παν. Δεληνικόπουλου και Μαρ. Κατρανίδου (θέατρο blackbox) και Το ζήτημα της φαλακρής τραγουδίστριας/συμβαίνουν αυτά καμιά φορά του Ε.Ιονέσκο (θέατρο Άνετον, Θέατρο Θησείον, Δρέσδη) Έχει συνεργαστεί με τους Πάνο Δεληνικόπουλο, Μαριλένα Κατρανίδου, Κορίνα Βασιλειάδου και Χάρη Πεχλιβανίδη.Ο Γιωργής Τσαμπουράκης γεννήθηκε στη Γερμανία το 1974. Είναι απόφοιτος της Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης Βεάκη (2002). Παρακολούθησε μαθήματα θεάτρου με τους διεθνούς φήμης Lilo Bauer, Peter Rain, Ludwig Flasen, Ανατόλι Βασίλιεφ και τους Θωμά Μοσχόπουλο, Λυδία Κονιόρδου. Έχει παίξει σε κεντρικά θέατρα της Αθήνας στα έργα: Μπεντ, σκηνοθεσία Γ. Θεοδοσιάδης, Άλλοι άνθρωποι (Βραβείο ερμηνείας), Ο Ελαφοβασιλιάς, σκηνοθεσία Θ. Μοσχόπουλος, Το αίμα που μαράθηκε, σκηνοθεσία, Γ. Σαχίνης, Οιδίποδας, σκηνοθεσία Α. Κράλλη, Ορέστεια, σκηνοθεσία, Λ. Θάνος, Φύλλα από γυαλί, σκηνοθεσία Β. Γεωργιάδου, Βασιλιάς Λήρ, σκηνοθεσία Σ. Λιβαθινός, Ο θάνατος του Δαντόν, σκηνοθεσία Σ. Λιβαθινός, Ερωτόκριτος, σκηνοθεσία Γ. Χατζάκης (υποψήφιος βραβείου Χόρν), Τίρζα, σκηνοθεσία Κ. Φιλίππογλου, Mon Petit Prince, σκηνοθεσία Δ. Μπογδάνος, Τρεις αδερφές, σκηνοθεσία Δ. Τάρλοου και με το Εθνικό Θέατρο στα έργα: Πέρσες, σκηνοθεσία Λ. Κονιόρδου, Καλιγούλας, σκηνοθεσία Γ. Σαχίνης, Ο Βασιλικός, σκηνοθεσία Σ. Ευαγγελάτος, Οδύσσεια (συμπαραγωγή με το Piccolo Teatro di Milano), σκηνοθεσία Robert Wilson. Έχει συμμετάσχει σε διάφορα φεστιβάλ του εξωτερικού και στην ταινία της Ελένης Αλεξανδράκη, Ο αρσιβαρίστας και ο άγγελος. Από το 2014 δραστηριοποιείται και στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Ηράκλειο Κρήτης, όπου έχει αναλάβει την καλλιτεχνική διεύθυνση της Ανώτερης σχολής δραματικής τέχνης «Νότος»Ευμουσία. Πρόγραμμα μουσικής αγωγής για βρέφη και νήπια.Διάρκεια Προγράμματος: 14 Ιουλίου και 21 Ιουλίου/ επαναλαμβάνεταιΏρες: 10.00΄-11.00΄-11.00΄ -12.00΄Ηλικίες: 18 μηνών-3.5 ετώνΚόστος συμμετοχής: 15 ευρώ συνολικά και τα δύο Σάββατα.Σε συνεργασία με το Ωδείο των ΧρωμάτωνΕκπαιδευτής: Δέσποινα ΣκανδαλάκηΤο πρόγραμμα Μουσικής Αγωγής για Βρέφη και Νήπια «ΕΥΜΟΥΣΙΑ» που δημιούργησε και επιμελείται η Δέσποινα Σκανδαλάκη, αποσκοπεί στη μουσική ανάπτυξη βρεφών και παιδιών ηλικίας 8 μηνών – 5 ετών. Οι γονείς και τα νήπια πραγματοποιούν μουσικές δραστηριότητες στον χώρο του Ιστορικού Μουσείου, ανάμεσα στα εκθέματα και τις Συλλογές του, με απαραίτητα στοιχεία τη συναισθηματική ασφάλεια και τον παιγνιώδη τρόπο.Το πρόγραμμα βασίζεται σε ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τη μουσική ανάπτυξη των βρεφών και των μικρών παιδιών και στοχεύει στην αξιοποίηση των τεράστιων μουσικών ικανοτήτων που φέρουν τα παιδιά με τη γέννησή τους. Το πρόγραμμα βασίζεται σε θεωρίες μουσικής εκπαίδευσης και η διδασκαλία είναι δομημένη ώστε η παρεχόμενη μουσική καθοδήγηση να στοχεύει στην ανάπτυξη της μουσικής δεξιότητας. Βασική αρχή του προγράμματος είναι ότι η μουσική εκμάθηση πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο που μαθαίνεται η μητρική γλώσσα και ο κυριότερος στόχος είναι να οδηγήσει τα παιδιά στην ανάπτυξη μιας αδιάκοπης σχέσης με τη μουσική, την οποία θα χειρίζονται φυσικά ως μέσο έκφρασης.Η Δέσποινα Σκανδαλάκη γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος των Παιδαγωγικών –Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Λευκωσίας με βαθμό ¨Άριστα με διάκριση¨. Είναι κάτοχος του πτυχίου Ανώτερων θεωρητικών ¨Φυγής¨, του διπλώματος Τρομπέτας και του διπλώματος της Associated Board of the Royal Schools of Music (ABRSM) – Music Performance Trumpet.Είναι μέλος της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Ηρακλείου και έχει συνεργαστεί με μουσικά σύνολα στην Αθήνα και την Κρήτη (Creta Brass, Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα Νέων, Συμφωνική Ορχήστρα Πειραιώς και Συμφωνική Ορχήστρα Νομού Ηρακλείου).Στον τομέα της μουσικής εκπαίδευσης δραστηριοποιείται ως εξειδικευμένη μουσικοπαιδαγωγός για βρέφη και νήπια, αλλά και στο χώρο της επιστημονικής έρευνας με ερευνητικό αντικείμενο τη σημασία των ακουστικών προσλήψεων κατά τη διάρκεια της ενδομήτριας περιόδου, και τη σπουδαιότητα της ενασχόλησης με τη μουσική κατά τη νηπιακή και την προσχολική ηλικία. Είναι επίσης καθηγήτρια Τρομπέτας και Ανώτερων θεωρητικών.Πρόσφατα συμμετείχε ως εισηγήτρια στο σύνδεσμο MERYC17 England στο Πανεπιστήμιο του Cambridge για τη μουσική εκπαίδευση και την έρευνα για τα μικρά παιδιά. Η εισήγηση αφορούσε τη «Γονική ευαισθητοποίηση και δραστηριότητα σχετικά με τις προγεννητικές ακουστικές προσλήψεις και τη μετά τη γέννηση μουσική διέγερση των βρεφών».Είναι δημιουργός και υπεύθυνη του Προγράμματος Μουσικής Αγωγής για βρέφη και νήπια ¨Ευμουσία¨Σχεδιασμός εργαστηρίων-Υπεύθυνη δράσης:Φανή Καμπάνη, Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΙΜΚ.Τηλέφωνα για πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων: 2810-283219 (εσωτ: 101), καθημερινά 9.00΄-17.00΄