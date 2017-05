Ξένοι συγγραφείς έρχονται στα Public

Tα Public, τα μεγαλύτερα βιβλιοπωλεία, μετά τις επιτυχημένες εκδηλώσεις τριών σημαντικών συγγραφέων από όλο τον κόσμο, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη: των Χουάν Πάμπλο Εσκομπάρ, Τζιμ Αλ-Καλίλι και Σαντιάγο Ρονκαλιόλο, υποδέχονται στην Ελλάδα το επερχόμενο διάστημα ακόμα τρεις διακεκριμένους ξένους συγγραφείς:Ο Έλιο Ντ’Άννα, ο συγγραφέας του πολύκροτου βιβλίου «Η Σχολή των Θεών», μουσικός, παιδαγωγός κι επιχειρηματίας, καθώς και ιδρυτής και πρόεδρος του Πανεπιστημίου European School of Economics (ESE), θα μας παρουσιάσει τη Δευτέρα 29 Μαΐου στο Public Cafe Συντάγματος, στις 21.00 το νέο του βιβλίο «Η Τεχνολογία του Ντρήμερ», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ελφίλ, και θα μας μιλήσει για τις κρυφές κι ανεξερεύνητες δυνάμεις του ανθρώπου και πώς αυτές μπορούν να ενεργοποιηθούν με φυσικές διαδικασίες.Ο M.J. Arlidge εργάζεται τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στην τηλεόραση και ειδικεύεται στην παραγωγή ποιοτικών δραματικών σειρών. Το 2015, το βιβλίο του Six Degrees of Assassination, που εκδόθηκε αποκλειστικά σε ακουστική μορφή, ήταν Νο 1 σε πωλήσεις. Στην Ελλάδα κυκλοφορούν από τις Εκδόσεις Διόπτρα τα βιβλία του «Α Μπε Μπα Μπλομ», «Γύρω Γύρω Όλοι», «To Σπίτι με τις Κούκλες», «Αν σε Πιάσω, Καίγεσαι» και «Στο Στόμα του Λύκου». Οι εκδόσεις «Διόπτρα» και τα Public σας δίνουν την ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον M.J. Arlidge, την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 στις 19:00 στο Public Cafe Συντάγματος (ερωτήσεις στον συγγραφέα θα απευθύνει ο δημοσιογράφος Κώστας Στοφόρος) και την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2016 στις 19:00 στα Public Τσιμισκή (ερωτήσεις στον συγγραφέα θα απευθύνει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Καραθάνος).O Mάικλ Oντάατζε είναι συγγραφέας έξι μυθιστορημάτων, μιας αυτοβιογραφίας και δεκατριών ποιητικών συλλογών. Mε το μυθιστόρημά του «O Άγγλος Ασθενής» κέρδισε το 1992 το βραβείο Mπούκερ και έκανε μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς εκδοτικές επιτυχίες των τελευταίων χρόνων, ενώ η ομώνυμη ταινία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Τα Public και οι Εκδόσεις Πατάκη σάς προσκαλούν την Τετάρτη 21/06 στο Public Cafe Συντάγματος στις 21.00, στο πλαίσιο της ενότητας «Επίμαχες συζητήσεις, επίκαιρες συναντήσεις» όπου ο Χάρης Βλαβιανός θα μιλήσει με τον Μάικλ Οντάατζε για το έργο του, για τη σχέση ανάμεσα στη ποίηση και την πεζογραφία, για το ζήτημα της ταυτότητας, δεδομένου ότι έχει γεννηθεί στη Σρι Λάνκα και ζει στο Καναδά, για το τελευταίο του μυθιστόρημα «Το τραπέζι της Γάτας» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Πατάκη», καθώς και για τα μελλοντικά συγγραφικά του σχέδια.