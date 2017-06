Ξεπακετάροντας το αρχείο»: 150 χρόνια Φρανκ Λόιντ Ράιτ

Ο Φρανκ Λόιντ Ράιτ υπήρξε ένας από τους αρχιτέκτονες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον 20ό αιώνα.



Για να γιορτάσει τα 150 χρόνια από τη γέννησή του, το Museum of Modern Art (MoMA) στη Νέα Υόρκη φιλοξενεί, από τις 12 Ιουνίου έως την 1η Οκτωβρίου, μεγάλη έκθεση με σχεδόν 400 εκθέματα. Στην έκθεση, που φέρει τον τίτλο «Frank Lloyd Wright at 150: Unpacking the Archive», θα παρουσιαστούν αρχιτεκτονικά σχέδια, μοντέλα, θραύσματα κτηρίων, έπιπλα. Και κάποια από αυτά θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά, δημοσίως.



Η έκθεση είναι δομημένη σε 12 τμήματα, σε καθένα από τα οποία εξετάζεται ένα αντικείμενο ή μια ομάδα αντικειμένων από τα αρχεία του Ιδρύματος Φρανκ Λόιντ Ράιτ. «Όντας ριζοσπάστης σχεδιαστής και διανοητής, ο Ράιτ αγκάλιασε καινούργιες τεχνολογίες και υλικά, ήταν πρωτοπόρος πολλών «φτιάξ’ το μόνος σου» κατασκευαστικών συστημάτων και αβανγκάρντ πειραματισμού, και προώθησε πρωτότυπες θεωρίες όσον αφορά τη φύση, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις κοινωνικές πολιτικές» υπογραμμίζει το MoMA.



Σε μια καριέρα που καλύπτει επτά δεκαετίες, ο Ράιτ, σχεδίασε περισσότερα από 1.000 κτήρια. Ολοκλήρωσε πάνω από 500. Την αχανή συλλογή σχεδίων του, απέκτησαν από κοινού το MoMA και η Avery Architectural & Fine Arts Library στο πανεπιστήμιο Κολούμπια. Ο τίτλος «Ξεπακετάροντας το αρχείο» αναφέρεται στο τιτάνιο έργο μεταφοράς αυτών των 55.000 σχεδίων, 300.000 σελίδων αλληλογραφίας, 125.000 φωτογραφιών, 2.500 χειρογράφων, αλλά και μοντέλων κτηρίων, ταινιών, θραυσμάτων κτηρίων και άλλων υλικών.



Σε χρονολογική σειρά, θα παρουσιαστεί υλικό που έχει να κάνει με κάποια από τα σημαντικότερα πρότζεκτ στα οποία αφιερώθηκε ο Φρανκ Λόιντ Ράιτ. Μπορεί οι περισσότεροι να αναγνωρίζουμε το Μουσείο Solomon R. Guggenheim στη Νέα Υόρκη (1943-59), αλλά στην έκθεση δίνεται η ευκαιρία βαθύτερης γνωριμίας με πρότζεκτ όπως το Unity Temple (1905-08), το Fallingwater (1934-37), το κτήριο διοικητικών υπηρεσιών Johnson Wax (1936-39) και άλλα.



Δείτε το βίντεο: