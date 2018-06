Το T.A.F - the art foundation φιλοξενεί την έκθεση «Living under the shadows of the marbles», η οποία εγκαινιάζεται την Πέμπτη 21 Ιουνίου στις 20.30 και θα διαρκέσει έως την Κυριακή 1 Ιουλίου.Η έκθεση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος του Athens Photo Festival 2018. Οι καλλιτέχνες που παρουσιάζονται έχουν προκύψει από το Open Call του Athens Photo Festival, το οποίο την Τετάρτη 6 Ιουνίου εγκαινίασε το κεντρικό του εκθεσιακό πρόγραμμα στο Μουσείο Μπενάκη - Πειραιώς 138.Η Ελλάδα, την τελευταία περίοδο, ειδικά μετά το 2010 και την είσοδο στο ΔΝΤ, είχε έρθει στο προσκήνιο, έστω και παροδικά, μέσω των διεθνών μέσων ενημέρωσης, ως ένας τόπος και κοινωνία σε σύγκρουση. Οκτώ χρόνια μετά, βαδίζοντας φαινομενικά στο τέλος της εποχής των μνημονίων, εγείρεται το ερώτημα τι έχει απομείνει πια στην Ελλάδα ως κατάλοιπο αυτής της παρατεταμένης κοινωνικοπολιτικής συνθήκης των τελευταίων χρόνων. Οι δουλειές που παρουσιάζονται αποτελούν μια καταγραφή της ελληνικής πραγματικότητας στα χρόνια του ύστερου μνημονίου, δείχνοντας διαφορετικές όψεις της ελληνικής πραγματικότητας και κοινωνίας. Δίνοντας έμφαση όχι σε μια δημοσιογραφική εικονοποίηση γεγονότων, άλλα σε πιο προσωπικές ματιές που εστιάζουν στην παρατήρηση της καθημερινότητας και στο προσωπικό βίωμα, το τι σημαίνει να είναι στην Ελλάδα κάποιος τώρα, έχοντας πάντα ως σημείωση την παρουσία της σκιάς ενός ιστορικού «ένδοξου» παρελθόντος που διαχέεται στην καθημερινότητα και κατευθύνει το βλέμμα.Μαρία Αντωνιάδου, Αιμιλία Γάκη, Αργύρης Δρολάπας, Στυλιανή Ευσταθία Κωστή, Πάνος Μαζαράκης, Μιχάλης Πουλάς, Δημήτριος-Ανδριανός Σιδηροκαστρίτης.Επιμέλεια: Απόστολος ΖερδεβάςΕγκαίνια: Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018 στις 20.30Διάρκεια: 21.06 – 01.07.2018Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο 12:00-21:00, Κυριακή 12:00-19:00Διεύθυνση: Νορμανού 5, 105 55 ΜοναστηράκιΕίσοδος ελεύθερηΣυνδιοργάνωση: Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας & T.A.F. / t