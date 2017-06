Love Your Local Market 2017 στη Βαρβάκειο Δημοτική Αγορά

Μετά την αναβολή των εορταστικών εκδηλώσεων του Your Local Market 2017 το Σάββατο 27 Μαΐου λόγω κακών καιρικών συνθηκών, η μεγάλη γιορτή των αγορών επιστρέφει με αμείωτο κέφι στη Βαρβάκειο Αγορά σε νέα ημερομηνία, το Σάββατο 10 Ιουνίου, για να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο τις εορταστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν τον Μάιο σε όλη την Ελλάδα.



Ο ΟΚΑΑ ΑΕ συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στον Πανευρωπαϊκό θεσμό «Αγαπώ την Αγορά μου» (Love Your Local Market) με εορταστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις σε Αγορές και Ιχθυόσκαλες σε όλη την Ελλάδα.



Ο Οργανισμός Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ ΑΕ) ως μέλος της WUWM (World Union of Whole sale Markets) φέρνει στη χώρα μας τη μεγαλύτερη γιορτή των Αγορών. Η καμπάνια επικεντρώνεται εφέτος στη νέα γενιά επιλέγοντας ως σύνθημα «markets for the new generation».



Στόχος είναι να «ενωθούν» μικρές και μεγάλες τοπικές Αγορές, να προβληθεί η σχέση μεταξύ Αγορών, καταναλωτών και τοπικών κοινωνιών, να δυναμώσει η χονδρική και λιανική αγορά και να αναδειχθούν ποιοτικά προϊόντα που διακινούνται στις αγορές όλης της χώρας.



Μετά τη θερμή ανταπόκριση που έλαβαν οι εναρκτήριες εκδηλώσεις στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Λαχαναγοράς Αθηνών το διήμερο 20 & 21 Μαΐου, σειρά έχει η Βαρβάκειος Αγορά το Σάββατο 10 Ιουνίου η οποία λαμβάνει μέρος για πρώτη φορά στη Γιορτή των Αγορών υπό την Αιγίδα του Δήμου Αθηναίων. Από τις 11:00 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, μουσική και χορός, γευστικές δοκιμές, δραστηριότητες για τους μικρούς μας φίλους θα δώσουν το στίγμα της γιορτινής ημέρας! Η βραδιά θα κλείσει με τον Λευτέρη Ελευθερίου και τον Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλο, δύο πληθωρικούς και ασυγκράτητους performers,που θα μας κάνουν να γελάσουμε με σκετσάκια και σατιρικά τραγούδια και να χορέψουμε με τραγούδια που ξεκινούν από τα sixties και την εποχή των μπουάτ, φτάνουν στα nineties και καταλήγουν στο σήμερα.