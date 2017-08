Με δικό της μουσείο η Γιαπωνέζα Γιαγιόι Κουσάμα

Πουά, καθρέπτες, κολοκύθες, μπαλόνια και μακριές γραμμές που τα συνδέουν. Τώρα όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε μαζεμένα, αφού η Γιαγιόι Κουσάμα που τα ζωγραφίζει αποφάσισε να ανοίξει το δικό της μουσείο.Βέβαια κάπως μακριά, στη γειτονιά Σιντζούκο του Τόκιο. Το μουσείο της Γιαπωνέζας καλλιτέχνιδας που η εμμονή της σε συγκεκριμένα σχέδια και τα επαναλαμβανόμενα μοτίβα την έχουν κάνει μία από της πιο διάσημες εικαστικούς στον κόσμο.Το μουσείο θα ανοίξει τις πόρτες του την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα Spoon and Tamago και η επιβεβαίωση ήρθε από την γκαλερί David Zwirner, η οποία εκπροσωπεί την 88χρονη Κουσάμα.Το μουσείο, ένα πενταώροφο κτήριο που σχεδίασε ο Κουμέ Σεκέι, ολοκληρώθηκε το 2014, αλλά η Κουσάμα, το κράτησε μυστικό.Το μουσείο θα διευθύνεται από τον Τενέι Τατεμπάτα, τον πρόεδρο του Tama Art University και διευθυντή του Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης Saitama. Ο χώρος θα είναι αφιερωμένος στην δουλειά της Κουσάμα, με δύο εκθέσεις που θα αλλάζουν κάθε χρόνο. Σε έναν όροφο του μουσείου θα φιλοξενούνται τα δημοφιλή «infinity rooms» και τα άλλες κατασκευές της. Ο τελευταίος όροφος θα φιλοξενεί αίθουσα ανάγνωσης και αρχειακού υλικού.Η πρώτη έκθεση με θέμα «Creation Is a Solitary Pursuit, Love Is What Brings You Closer to Art» (Η δημιουργία είναι μια μοναχική άσκηση, η αγάπη είναι που σας φέρνει πιο κοντά στην τέχνη), θα λειτουργήσει από την 1η Οκτωβρίου έως τις 25 Φεβρουαρίου και θα παρουσιάζονται μια πρόσφατη σειρά έργων ζωγραφικής με τίτλο «My Eternal Soul».