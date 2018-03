«Μεταμορφώνοντας τον Κόσμο» στο Θέατρο Κνωσσός

Με αφορμή τα 10 χρόνια παρουσίας της ΑΜΚΕ Μεταμόρφωσις, το Σάββατο 17 Μαρτίου 2018, διοργανώνεται στο Θέατρο Κνωσσός, μια μοναδική βραδιά μοιράσματος εμπειριών κοινωνικής προσφοράς με τίτλο «Μεταμορφώνοντας τον Κόσμο».



Στην εκδήλωση αυτή, ηγέτες και εμπνευστές των πιο πετυχημένων κοινωνικών έργων των τελευταίων ετών μοιράζονται την ιστορία τους με τους συμμετέχοντες, με απώτερο σκοπό να μεταφέρουν την έμπνευση της στο ακροατήριο, έχοντας αφυπνίσει το κομμάτι της συμμετοχής στα κοινά και της υπέρβασης σε προσωπικό επίπεδο. Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται παρουσιάσεις εθελοντικών δράσεων που καλύπτουν μεγάλο εύρος κοινωνικών θεμάτων σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.



Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να εμπνευστούν από μοναδικά έργα κοινωνικής προσφοράς. Ενδεικτικά τα project: Imagine the City | Διαδρομές στη Μάρπισσα | Είμαι Ακόμα Παιδί | Journalist Acting | Supparting Students | Εκδρομή της Αγάπης | Ζωγράφοι σε Δράση για τα ΠΑΙΔΙΑ| Για της Της | Νέες ματιές | Greek Laughers | Δωμάτιο Project | Spin the Wheel | Χείλια Χαμόγελα | Surfers For Life και πολλά άλλα, ξεπήδησαν από της κόλπους της ΑΜΚΕ Μεταμόρφωσις.



Επιδίωξη της εκδήλωσης είναι η επικοινωνία, η αλληλεπίδραση και η συζήτηση των ανθρώπων που κατάφεραν να δημιουργήσουν τις συνθήκες για να πραγματωθούν οι ιδέες τους και του κοινού που θα παρίσταται, μέσα από μια έκθεση της μεθοδολογίας και εφαρμογών, συνδέοντας την προσωπική ανάπτυξη και ευημερία με τις αρχές της προσφοράς και του εθελοντισμού.



Η είσοδος στην εκδήλωση γίνεται είτε με δωρεά αίματος (!), είτε τροφίμων και ρούχων, τα οποία θα διατεθούν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.



Σε συνεργασία με το Εθνικό ΚΕντρο Αιμοδοσίας, όσοι επιθυμούν με την εγγραφή τους να σώσουν ζωές δίνοντας αίμα, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε νοσοκομείο της επιλογής τους, δίνοντας τον κωδικό 14597 συμβάλλοντας στην αύξηση αποθεμάτων αίματος για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη. Το Ε.ΚΕ.Α είναι αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια και επισφραγίζει την στήριξή του μέσω της παρουσίας του στην εκδήλωση ενημερώνοντας το κοινό για την εθελοντική αιμοδοσία.



Μετά τις παρουσιάσεις στο θέατρο Κνωσσός, θα ακολουθήσει ένα ξέφρενο party στη Στοά Old City (Πατησίων 99) για να εορταστεί η δεκαετής δράση του οργανισμού, ανοιχτό σε όλους. Ζωντανά θα εμφανιστεί το συγκρότημα Discopath, το οποίο θα προσφέρει μοναδικές Disco, Funk, και Glam Rock στιγμές. Είσοδος δωρεάν, έξοδος με έμπνευση!



Σάββατο 17 Μαρτίου 2018



Θέατρο Κνωσσός (Πατησίων 195 & Κνωσσού 11, Αθήνα)

Ώρα προσέλευσης: 19.30 -- Διάρκεια: 180’