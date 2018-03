Μια Κυριακή για όλη την οικογένεια στην Τεχνόπολη

Το πολύχρωμο ταξίδι μας στον κόσμο της ελληνικής βιομηχανίας καλά κρατεί και η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων και το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, την Κυριακή 11 Μαρτίου, διοργανώνουν μια ξεχωριστή Κυριακή για όλη την οικογένεια στα «160 χρόνια made in Greece». Μοναδικές δράσεις, ξεναγήσεις, προβολές και εκπαιδευτικά προγράμματα θα μας κάνουν όλους να κινηθούμε σε… industrial ρυθμούς!Είναι το ίδιο γλυκές οι δύο αδερφές «κουφετιέρες»; Απλώνεις τα ρούχα σου σε ηλεκτροφόρα σύρματα; Σε έχουν συστήσει με τον «χοντρό» του κυρίου Κούππα; Δεν κατάλαβες τίποτα; Δεν πειράζει! Στις 11.00, μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στην έκθεση και στο πρώτο εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της χώρας, το εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας, σε μία διαδραστική ξενάγηση μαζί με τους έμπειρους ανθρώπους του Μουσείου μας, να γνωρίσουν την ελληνική βιομηχανία και να ανακαλύψουν άγνωστες πτυχές της.Στις 11.30, η βιομηχανία συναντά το παιχνίδι σε ένα συναρπαστικό κυνήγι θησαυρού για οικογένειες με παιδιά 4-12 ετών. Όλοι μαζί θα ανακαλύψουμε σπάνια μηχανήματα, παλιές διαφημίσεις, την ιστορία διάσημων ελληνικών βιομηχανιών μέσα από γρίφους και κρυμμένες πληροφορίες, με μοναδικά μας όπλα την παρατηρητικότητα, τη συνεργασία και την ταχύτητα.Φυσικά, στις 12.00, όπως κάθε Κυριακή μέχρι και τις 25 Μαρτίου, οι μικροί μας φίλοι αγγίζουν πρώτες ύλες, μέταλλα και διαφορετικά υλικά, πειραματίζονται με μικτές τεχνικές και νέους τρόπους έκφρασης, ζωγραφίζουν, παίζουν και φυσικά… διασκεδάζουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο μέσα στην έκθεση και στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα 160 χρόνια made in Greece. Kids edition.Και για το τέλος αφήσαμε το καλύτερο! Από τις 11.00 έως τις 14.30, στο INNOVATHENS powered by Samsung, έχουμε προβολές σπάνιων ντοκιμαντέρ, ταινιών μικρού μήκους και οπτικοακουστικών τεκμηρίων αφιερωμένων στην ελληνική βιομηχανία, την παραγωγή, την οικονομία και τους βιομηχανικούς χώρους σήμερα.Είστε έτοιμοι για την πιο…industrial Κυριακή του χρόνου; Σας περιμένουμε!*Extra tip: Την Κυριακή 11 Μαρτίου, η είσοδος στην έκθεση «160 χρόνια made in Greece» για τα παιδιά 6-12 ετών και η συμμετοχή στην ξενάγηση και στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ελεύθερη.Για τη συμμετοχή εκπαιδευτικά προγράμματα, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.Για περισσότερες πληροφορίες, ρωτήστε μας στο 2130109325!*Και μην ξεχνάτε: Στις 11.00, στο κτήριο του Νέου Υδαταερίου, έχουμε τη σειρά εικαστικών παιχνιδιών «Στον Πύργο του εργοστασίου»!ΠληροφορίεςΞενάγησηΏρα: 11.00-12.00Σημείο συνάντησης: ΜηχανουργείοΚυνήγι θησαυρούΏρα: 11.30-12.30Σημείο συνάντησης: Μηχανουργείο160 χρόνια made in Greece. Kids editionΏρα: 12.00-13.00Σημείο συνάντησης: ΜηχανουργείοΠρόγραμμα προβολώνΏρες: 11.00-14.30Πού: INNOVATHENS powered by Samsung, Αεριοφυλάκιο 2Βιομηχανική παραγωγή11.00Βιομηχανία Βαμβακουργίας Κλωστήρια-Υφαντήρια Αφών ΡΕΤΣΙΝΑ Α.Ε., εν Πειραιεί, έτος ιδρύσεως 1870 (12’ 50’’) | Δεκαετία 1930Στιγμιότυπα από τη γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο των Αδελφών Ρετσίνα, μιας από τις πιο μεγάλες και ιστορικές κλωστοϋφαντουργίες της χώρας, σε μια συλλεκτική ταινία της δεκαετίας του 1930.Ευγενική παραχώρηση Ε. Δρούλια11.15Το Γκάζι (14’ 50’’) | 1967 | Σκηνοθεσία: Δημήτρης ΣταύρακαςΗ παραγωγική διαδικασία του φωταερίου μέσα από τη ματιά των ανθρώπων που δούλευαν στο εργοστάσιο και κυρίως των «Γκαζιέρηδων», των εργατών στους φούρνους. Αποτυπώνονται οι συνθήκες εργασίας τους και προβάλλονται πλάνα από την καθημερινότητά τους.Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου11.30ΔιάλειμμαΟικονομία11.45Blueprint for progress (25’) | 1965Η ταινία, σπάνιο οπτικοακουστικό τεκμήριο, αποτελεί μία από τις πρώτες ενέργειες της Ελληνικής Τραπέζης Βιομηχανικής Αναπτύξεως (ΕΤΒΑ) με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα. Προβάλλει το λαμπρό παρελθόν αλλά και το δυναμικό παρόν «μιας μικρής χώρας αποφασισμένης να αναπτυχθεί» που παρείχε σειρά ευκαιριών, ενόψει της ένταξης της χώρας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ).Ευγενική παραχώρηση Ιστορικού Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)12.15Ελληνική Βιομηχανία (55’) | 1968 | Σκηνοθεσία: Κώστας ΓαζιάδηςΠοια ήταν η εικόνα της ελληνικής βιομηχανίας τη δεκαετία του 1960; Πώς επιχειρούσαν να την προβάλουν θεσμικοί παράγοντες και κρατικοί φορείς, στο εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας; Αυτά είναι μερικά μόνο από τα ερωτήματα που απαντώνται στην ταινία του πρωτοπόρου κινηματογραφιστή.Ευγενική παραχώρηση Ιστορικού Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ)13.15ΔιάλειμμαΒιομηχανικοί χώροι σήμερα13.30Καπνεργοστάσιον (21’ 08’’) | 2014 | Σκηνοθεσία: Μιχάλης ΠαπαντωνόπουλοςΤο ντοκιμαντέρ πραγματεύεται την ιστορία, το παρόν και το μέλλον ενός εξαιρετικού δείγματος βιομηχανικής αρχιτεκτονικής, του Πρώην Δημόσιου Καπνεργοστασίου, επί της οδού Λένορμαν, με άξονα και φίλτρο την πολιτιστική του αξιοποίηση.Έρευνα: Κωνσταντίνα Γαβαλά, Μαριάννα Κατσαούνη, Στεφανία ΚωνσταντοπούλουΕυγενική παραχώρηση Μ. Παπαντωνόπουλος13.55Fabric (18’ 10’’) | 2017Η ιστορία του κτηριακού συγκροτήματος Σικιαρίδη επί της οδού Πειραιώς που στέγαζε μία από τις θρυλικές εριουργίες της χώρας, τη σημερινή Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών.160 χρόνια made in GreeceΈκθεσηΠληροφορίεςΗμερομηνίες: έως 25 Μαρτίου 2018Εγκαίνια: Πέμπτη 18 Ιανουαρίου, 19.00Ωράριο λειτουργίας:Τρίτη έως Παρασκευή, 12.00-20.00Σάββατο & Κυριακή, 11.00-20.00Αίθουσες: Μηχανουργείο, Αποθήκη, Σιδηρουργείο, Προαύλιο ΜηχανουργείουΕισιτήρια:Γενική είσοδος: 4 ευρώΜειωμένο (Άνεργοι, μαθητές 6-18 ετών, φοιτητές): 2,5 ευρώΞεναγήσεις:Κάθε Κυριακή στις 11.00 και τις Παρασκευές 9 και 16 Μαρτίου στις 18.00, πραγματοποιούνται οργανωμένες ξεναγήσεις στην έκθεση «160 χρόνια made in Greece» από τους έμπειρους ανθρώπους του Μουσείου.