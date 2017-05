Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο της οδού Πειραιώς - Πρόγραμμα Μάϊος 2017

Οι εκδηλώσεις στο Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο Πειραιώς για τον Μάιο 2017 είναι οι εξής:



Συνεχίζονται οι εκθέσεις:



Χρήστος Μποκόρος



Νόστος Αδήλων



Διάρκεια μέχρι 14 Μαϊου 2017



Ορμώμενοι από τη συγκινητική ανταπόκριση του κοινού στην έκθεση «Οψεις Αδήλων» του Χρήστου Μποκόρου, το Μουσείο Μπενάκη παρουσιάζει μια επανέκθεση έργων του με τίτλο «Νόστος Αδήλων».



Με επίκεντρο «Τα στοιχειώδη» τα οποία επιστρέφουν μετά την πολύ επιτυχημένη έκθεσή τους στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης της Μόσχας, η νέα έκθεση θα πλαισιωθεί με αντιπροσωπευτικά έργα της δημιουργικής του πορείας, μεταξύ των οποίων και σημαντικά έργα από την συλλογή της ΑΓΕΤ-Ηρακλής που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στις αίθουσες του Μουσείου



Διοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη



Paratoxic Paradoxes



Παρατοξικά Παράδοξα



Διάρκεια μέχρι 21 Μαϊου 2017

Είναι η σχέση με τον κόσμο το πλέον αμφιλεγόμενο, δύστροπο και ημιτελές έργο της ανθρωπότητας;



Η μακριά ιστορία ιδεών, επιστημών, τεχνών, πολιτικών, φιλοσοφικού λόγου και παγκόσμιων γεγονότων μοιάζει να επιβεβαιώνει τόσο την ταραχώδη σχέση όσο και τα εκκρεμή στοιχεία της, καθώς γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η αντίληψη του «πολιτικού» ως δεσμού ανάμεσα σε ανθρώπους και μόνο είναι ανεπαρκής, αφού όλα τα στοιχεία του κόσμου θα έπρεπε να αντιπροσωπεύονται στη διαμόρφωση οποιασδήποτε συμβίωσης.



Η έκθεση Paratoxic Paradoxes (Παρατοξικά Παράδοξα) παρουσιάζει νέα έργα κινούμενης εικόνας (moving image) τα οποία ερευνούν το παραπάνω κρίσιμο ερώτημα μέσα από μια διαφορετική, σύγχρονη οπτική πολιτικής οικολογίας και οικοκριτικής, όπως αυτή διαμορφώνεται σήμερα στο σημείο τομής τέχνης, πολιτικής, κοινωνικοοικονομικών αιτημάτων, παιδαγωγικής και ακτιβισμού, υπερβαίνοντας απλοϊκές ταξινομήσεις, μονοσήμαντες αναγνώσεις και παρωχημένες στρατηγικές.



Η έκθεση αποτελείται από μια πρωτότυπη «κάψουλα» έργων έντεκα καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο, όπως αυτή συγκροτήθηκε έπειτα από αναθέσεις της πολιτιστικής, μη κερδοσκοπικής πλατφόρμας τέχνης Polyeco Contemporary Art Initiative, σε επιμέλεια της Νάντιας Αργυροπούλου. Η έρευνα που ξεκίνησε πριν από δύο χρόνια και παρουσιάζεται με τα έργα της έκθεσης Paratoxic Paradoxes εντάσσεται, στο μέτρο που της αναλογεί, στην παγκόσμια κινητοποίηση καλλιτεχνών, θεωρητικών, επιστημόνων, ακτιβιστών, εκπροσώπων δημιουργικών πρωτοβουλιών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης έναντι των περιβαλλοντικών κρίσεων όπως αυτές συνδέονται με κάθε έκφανση της σύγχρονης ζωής.



Στην έκθεση συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:



Λουκία Αλαβάνου, Sophia Al Maria, Korakrit Arunanondchai, Βασίλης Π. Καρούκ, Anja Kirschner, Eva Kotatkova, , Saskia Olde Wolbers, Εύα Παπαμαργαρίτη, Agnieszka Polska, Mika Rottenberg, Wu Tsang.



Δημιούργησαν τα έργα τους σε διαφορετικά σημεία στον γνωστό κόσμο (Εκουαδόρ, Ελλάδα, ΗΠΑ, Κίνα, Κολομβία, Τσεχία, Φιλιππίνες) και με αναφορά σε πολλούς άλλους ακόμη.



Την έκθεση θα συνοδεύσει διεθνής συνάντηση με ομιλητές ειδικούς στη συζήτηση που γίνεται σε ό,τι αφορά στην πολιτική οικολογία, καθώς και ο σχεδιασμός μίας online πλατφόρμας, ενός καταλόγου και ένος εκπαιδευτικού προγράμματος. Οι ημερομηνίες για τις παράλληλες αυτές δράσεις θα ανακοινωθούν σύντομα.



Διοργάνωση: Polyeco Contemporary Art Initiative (PCAI) και Μουσείο Μπενάκη



Καλλιτέχνες σε διάλογο με το Μουσείο Μπενάκη



Ciara Phillips. Yours and Mine is Ours



Διάρκεια μέχρι 4 Ιουνίου 2017



Η έκθεση αποτελεί τον πέμπτο σταθμό της σειράς «Καλλιτέχνες σε διάλογο με το Μουσείο Μπενάκη», μία συνεργασία με το British Council, η οποία ξεκίνησε το 2011 με σκοπό την παραγωγή νέων, site-specific έργων Ελλήνων και Βρετανών καλλιτεχνών σε σχέση με τον χώρο και τις συλλογές του Μουσείου Μπενάκη.



Η Ciara Phillips ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του Μουσείου Μπενάκη για επιτόπια έρευνα στις συλλογές και τα αρχεία του, και στη συνέχεια επέλεξε να εστιάσει την έρευνά της στο υλικό των Φωτογραφικών Αρχείων. Συνεχίζοντας το εν εξελίξει έργο της με τίτλο Workshop (2010-), η καλλιτέχνης μετατρέπει τoν χώρο του Μουσείου Μπενάκη σε τόπο συνεχούς διερεύνησης, συζήτησης, συλλογικής παραγωγής και παρουσίασης.



Στην έκθεση συμμετέχουν, μετά από πρόσκληση της Ciara Phillips, οι καλλιτέχνες Μαργαρίτα Μυρογιάννη και Αντωνάκης Χριστοδούλου.



Διοργάνωση: Βρετανικό Συμβούλιο, Μουσείο Μπενάκη



documenta 14



Διάρκεια μέχρι 16 Ιουλίου 2017



Με την εσωστρεφή αρχιτεκτονική του και την μεγάλη εσωτερική αυλή, το Κτήριο της οδού Πειραιώς 138 δίνει μία ευκαιρία για να εξερευνηθούν ανείπωτες, ημιτελείς ή παραγνωρισμένες ιστορίες. Παράλληλα ενώ προτείνει καινοτόμες μουσειολογικές προσεγγίσεις, που υλοποιούνται με τα ιστορικά και επί παραγγελία έργα τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτό το σημαντικό μέρος των εκθεμάτων της documenta 14.



Διοργάνωση: documenta 14



Νέα έκθεση



ATHENS JEWELRY WEEK 2017



τέχνη + κόσμημα: τεμνόμενοι κόσμοι



Το σύγχρονο κόσμημα συναντά το αθηναϊκό κοινό σε ένα 4ήμερο καλλιτεχνικό γεγονός με διεθνή συμμετοχή.



Εγκαίνια Πέμπτη 18 Μαϊου, ώρα 19:00



Διάρκεια Παρασκευή 19 έως και Κυριακή 21 Μαϊου 2017



Για δεύτερη συνεχή χρονιά το Athens Jewelry Week με εκθέσεις, δράσεις και διαλέξεις καλύπτει τέσσερις ημέρες αφιερωμένες στους σύγχρονους δημιουργούς κοσμημάτων, την τέχνη τους και τις πρωτότυπες δουλειές τους.



Η κεντρική έκθεση με τίτλο Τέχνη + Κόσμημα: Τεμνόμενοι Χώροι έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή 48 επιλεγμένων καλλιτεχνών σύγχρονου κοσμήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ειδικά για φέτος τη διοργάνωση τιμά ο σημαντικός γερμανός εικαστικός Peter Bauhuis ως guest artist, συμμετέχοντας με έργα του στην κεντρική έκθεση.



Εκτός της κεντρικής έκθεσης η διοργάνωση περιλαμβάνει πέντε ομαδικές εκθέσεις σε διάφορους χώρους της πόλης, διαλέξεις και σεμινάρια, και κορυφώνεται με τα βραβεία της κριτικής επιτροπής, την οποία συνιστούν καλλιτέχνες διεθνούς κύρους.



Το Athens Jewelry Week διοργανώνεται από την ομάδα Αnticlastics,απευθύνεται σε καλλιτέχνες και φιλότεχνους αλλά κυρίως σε όσους αγαπούν το σύγχρονο κόσμημα και θέλουν να το γνωρίσουν.



Περισσότερες πληροφορίες στο http://athensjewelryweek.com/gr/



Διοργάνωση: Ομάδα Anticlastics



Εκδηλώσεις



Τετάρτη 3 Μαϊου 2017



Kinderdocs

Προβολές ντοκιμαντέρ για παιδιά και νέους



Ώρα: 09:00-10:30 και 10:45-12:45



Χώρος: Αμφιθέατρο



Το KinderDocs είναι προβολές ντοκιμαντέρ με βραβευμένες ταινίες φτιαγμένες για παιδιά και νέους, καθώς και τους φίλους, δασκάλους, γονείς, παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείους, νονούς και νονές τους.



Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τη μαγεία της τέχνης του ντοκιμαντέρ και να δοκιμάσουμε νέους τρόπους επικοινωνίας, με αφορμή ιστορίες που μας αφορούν όλους και αναδεικνύουν θέματα σημερινά και καθημερινά, που ενδιαφέρουν, προβληματίζουν, αλλά και ψυχαγωγούν. Κάθε ντοκιμαντέρ, μια ιστορία: εφηβεία, φιλία, οικογένεια, εκπαίδευση, δημιουργικότητα, έκφραση, χορός, ψυχολογία, οικογενειακέςσχέσεις, τέχνη, μετανάστευση, περιβάλλον. Έμπνευση για δημιουργικό διάλογο και δράσεις που θα συνοδεύουν τις προβολές, με στόχο τη δημιουργία των νέων, σκεπτόμενων θεατών του αύριο.



Θα προβληθούν τα ντοκιμαντέρ:



Just a girl, you know, EEF HILGERS, 2012, Ολλανδία, 20’



ΣΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ



Η δεκατριάχρονη Μαρία έχει το δικό της κανάλι YouTube, όπου μοιράζεται vlogs, shoplogs και video clips, και κάνει φίλες που δεν έχει γνωρίσει ποτέ από κοντά. Aναλογίζεται τον ρόλο που παίζει στη ζωή της το Ίντερνετ: χάνει μήπως μέσα του τον εαυτό της ή στον διαδικτυακό κόσμο βρίσκει τη δική της φωνή;



My dearest f#cking phone, EEF HILGERS | 2014, Ολλανδία 18’



ΣΤΑ ΟΛΛΑΝΔΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ



Όπως πολλά κορίτσια στην εφηβεία, η Κλάουντια έχει σχέση αγάπης-μίσους με το κινητό. Μαζί της εξερευνούμε τον κόσμο των social media. Πόσο σημαντικά είναι τα Facebook Likes; Πώς θα αντέξει τώρα που θα πάει διακοπές με τους γονείς της και δεν θα έχει πρόσβαση; Ο χρόνος χωρίς Wi-Fi θα αποδειχθεί τεράστια ευκαιρία για τη Κλάουντια.



Ballet Boys, KENNETH ELVEBAKK, 2015, Νορβηγία, 75’



ΣΤΑ ΝΟΡΒΗΓΙΚΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΤΙΤΛΟΥΣ



Τρεις «κολλητοί» έφηβοι από το Όσλο της Νορβηγίας ονειρεύονται

να γίνουν χορευτές μπαλέτου. Σαν όλους τους έφηβους, ανακαλύπτουν τη ζωή μέσα από τη φιλία, αναμετριούνται με τους γονείς, χαίρονται, απογοητεύονται, ανακαλύπτουν τα κορίτσια, προσπαθούν να πάρουν καλούς βαθμούς στο σχολείο. Το Ballet Boys παρακολουθεί τους τρεις νέους κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τους, που κορυφώνεται στη σημαντική οντισιόν που θα αλλάξει τη ζωή τους για πάντα.



ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ εισιτηρίων 3 ευρώ (παιδιά), 6 ευρώ (ενήλικες) στο ταμείο του Μουσείου Μπενάκη - Πειραιώς 138, Πέμπτη & Κυριακή 10:00-18:00, Παρασκευή & Σάββατο 10:00-22:00

www.kinderdocs.com



Διοργάνωση: Kouzi productions σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη και το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης



Σάββατο 6 Μαϊου 2017



Διάλεξη του καθηγητή Eric Michaud, διευθυντή σπουδών στην École des haute Études en sciences socials στο Παρίσι με θέμα "Οι 'βαρβαρικές εισβολές' και η γέννηση της Ιστορίας της Τέχνης.



Ώρα: 11:30



Χώρος: Αμφιθέατροu



Ο καθηγητής Eric Michaud θα εστιάσει στο γεγονός ότι η ιστορία της τέχνης συγκροτήθηκε ως επιστήμη, από το 1800 και μετά, με βάση το φανταστικό αφήγημα των βαρβαρικών εισβολών, συνδέθηκε με την άνοδο των εθνικισμών και τον σχηματισμό των Εθνών-κρατών και ως εκ τούτου πειθάρχησε στο αξίωμα της ομοιογένειας και φυλετικής καθαρότητα των λαών. Η ιστορία της τέχνης, εξαρτώντας τα καλλιτεχνικά στυλ από το αίμα, συνέδεσε τα αντικείμενα με φυλετικές ομάδες βασιζόμενη σε κάποια ορατά διακριτά στοιχεία.



Στόχος της διάλεξης δεν είναι να καταδειχθούν μόνο οι φυλετικές/ρατσιστικές προϋποθέσεις των απαρχών αυτής της επιστήμης, αλλά επίσης να επισημανθεί ο βαθμός που ακόμη και σήμερα, στο πλαίσιο της παγκοσμιοποιημένης αγοράς τέχνης, οι φυλετικοί προσδιορισμοί, άμεσα συναρτημένοι με την ιδιοφυία (génie) των λαών, συνεχίζουν να προσδιορίζουν τα καλλιτεχνικά αντικείμενα προσδίδοντάς τους σημαντική υπεραξία.



Η διάλεξη θα δοθεί στα γαλλικά με ταυτόχρονη μετάφραση.



Διοργάνωση: Εταιρεία Ελλήνων Ιστορικών Τέχνης



Σάββατο 6 Μαϊου 2017



Ξενάγηση στην έκθεση «Νόστος Αδήλων» από τον καλλιτέχνη Χρήστο Μποκόρο



Ώρα: 12.30



Χώρος: Εκθεσιακοί χώροι α’ ορόφου



Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.



Η συμμετοχή στη ξενάγηση επιβαρύνει το εισιτήριο της έκθεσης κατά € 2 (€ 7, € 3,5).



Διοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη



Κυριακή 7 Μαϊου 2017



Ξενάγηση στην έκθεση «Παρατοξικά Παράδοξα» από την επιμελήτρια Νάντια Αργυροπούλου

Ώρα: 18.00

Χώρος: Εκθεσιακοί χώροι α’ ορόφου

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Η συμμετοχή στη ξενάγηση επιβαρύνει το εισιτήριο της έκθεσης κατά € 2 (€ 7, € 3,5).

Διοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη



Πέμπτη 11 Μαϊου 2017



Ξενάγηση στην έκθεση «Παρατοξικά Παράδοξα» από την επιμελήτρια Νάντια Αργυροπούλου

Ώρα: 20.00



Χώρος: Εκθεσιακοί χώροι α’ ορόφου



Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Η συμμετοχή στη ξενάγηση επιβαρύνει το εισιτήριο της έκθεσης κατά € 2 (€ 7, € 3,5).

Διοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη



Πέμπτη 11 Μαϊου 2017



Συνάντηση του Φωτογραφικού Κύκλου-11η Συνάντηση

Ώρα Προσέλευσης: 18:30, Ώρα Έναρξης: 19:30

Χώρος: αμφιθέατρο

Παρουσίαση φωτογράφων του Κύκλου

Συντονιστής: Πλάτων Ριβέλλης

Διοργάνωση: Φωτογραφικός Κύκλος, Μουσείο Μπενάκη



Σάββατο 13 Μαϊου 2017



Ξενάγηση στην έκθεση «Νόστος Αδήλων» από τον καλλιτέχνη Χρήστο Μποκόρο



Ώρα: 12.30



Χώρος: Εκθεσιακοί χώροι α’ ορόφου

Η ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί από τον ίδιο τον καλλιτέχνη.

Η συμμετοχή στη ξενάγηση επιβαρύνει το εισιτήριο της έκθεσης κατά € 2 (€ 7, € 3,5).

Διοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη



Τετάρτη 17 Μαϊου 2017



Ανοικτή συζήτηση Ciara Phillips. Yours and Mine is Ours



Ώρα: 19:30



Χώρος: Χώρος Φωτογραφικού Αρχείου στο ισόγειο



H εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρουσίασης του έργου της Ciara Phillips "Yours and Mine is Ours" που εντάσσεται στη σειρά «Καλλιτέχνες σε διάλογο με το Μουσείο Μπενάκη», μία συνεργασία του Μουσείου Μπενάκη με το British Council.



Η Ciara Phillips στο πλαίσιο των εγκαινίων του έργου της "Yours and Mine is Ours", θα μιλήσει για το έργο του, σε διάλογο με την ιστορικό τέχνης και επιμελήτρια του Μουσείου Μπενάκη, Πολύνα Κοσμαδάκη.

Διοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη, Βρετανικό Συμβούλιο



Πέμπτη 18 Μαϊου 2017



Διεθνής Ημέρα Μουσείων



Οι "Κρυμμένες" φωτογραφίες του Μουσείου Μπενάκη και οι ιστορίες τους.



Ώρες:11:00-12:00, 13:00-14:00, 15:00-16:00,17:00-18:00



Χώρος: αμφιθέατρο



Η ευαισθησία του πρώιμου φωτογραφικού υλικού δεν επιτρέπει την έκθεσή του για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο φως. Για το λόγο αυτό οι παραπάνω φωτογραφίες φυλάσσονται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις των Φωτογραφικών Αρχείων στο κτήριο της οδού Πειραιώς όπου επικρατούν σταθερές τιμές θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας.



Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των Μουσείων, το προσωπικό του Τμήματος θα επιλέξει κάποια μοναδικά κομμάτια από τη φωτογραφική συλλογή του 19ου αιώνα και θα τα παρουσιάσει σε μικρές ομάδες.



Θα ταξιδέψουμε στην Αθήνα του 19ου αιώνα παρακολουθώντας τους περιηγητές φωτογράφους να αποτυπώνουν τα αρχαία μνημεία της πόλης και τους κατοίκους της. Θα μελετήσουμε τον τρόπο με τον οποίο εισάχθηκε και αντιμετωπίστηκε το νέο «μέσο» αποτύπωσης εικόνων στην ελληνική κοινωνία και τον καθοριστικό ρόλο που έπαιξαν οι ξένοι φωτογράφοι στη διάδοση της τέχνης.



Αφετηρία θα αποτελέσει το σπάνιο έργο του πρώτου έλληνα φωτογράφου Φίλιππου Μαργαρίτη. Παράλληλα, θα γίνονται αναφορές και σε θέματα που άπτονται της τεχνολογικής εξέλιξης του μέσου, καθώς και στους τεχνικούς περιορισμούς που υπήρχαν και οι οποίοι έπρεπε να ξεπεραστούν ώστε να διευρυνθεί η θεματογραφία.



Αριθμός ατόμων: 10 άτομα



Η είσοδος είναι ελεύθερη και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.



Οι εγγραφές ξεκινούν 08/05/2017



Τ 2107211033 (Δευτέρα - Πέμπτη 11:00 - 16:00)



Πέμπτη 18 Μαϊου 2017



Συνάντηση του Φωτογραφικού Κύκλου-12η Συνάντηση



Ώρα Προσέλευσης: 18:30, Ώρα Έναρξης: 19:30

Χώρος: αμφιθέατρο

Παρουσίαση φωτογράφων του Κύκλου

Συντονιστής: Πλάτων Ριβέλλης

Διοργάνωση: Φωτογραφικός Κύκλος, Μουσείο Μπενάκη



Παρασκευή 19 Μαϊου 2017



Σεμινάριο με τίτλο Five Senses που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Athens Jewelry week

Ώρα : 11:00-15:00

Χώρος εκπαιδευτικών προγραμμάτων



Κυριακή 21 Μαϊου 2017



Προβολές ντοκιμαντέρ που διοργανώνονται στο πλαίσιο της έκθεσης "Παρατοξικά Παράδοξα"



Ώρα: 11:00



Χώρος: Αμφιθέατρο



Κυριακή 21 Μαϊου 2017



Διεθνής Ημέρα Μουσείων



«Δώσε φωνή σ' όσα δεν μπορείς να ονοματίσεις»



Εκπαιδευτική δράση για γονείς και παιδιά



Ώρα: 12.00-17:00



Χώρος: Εκθεσιακός χώρος Α' ορόφου



Η δημιουργική ομάδα Anticlastics, στο πλαίσιο της κεντρικής έκθεσης του ATHENS JEWELRY WEEK παρουσιάζει ένα διαδραστικό εργαστήριο αφιερωμένο στην Παγκόσμια Ημέρα Μουσείων που για το 2017 έχει θέμα: «Μουσεία και αμφιλεγόμενες ιστορίες: τα μουσεία μιλούν για εκείνα που δεν λέγονται».



Οι επισκέπτες θα κληθούν να παρακολουθήσουν μια προβολή/έκθεμα που θίγει/εικονογραφεί με συμβολικό τρόπο αμφιλεγόμενα ή αμφισβητούμενα ζητήματα , τα οποία αποτελούν ταμπού ή δεν είναι «αποδεκτό» να ειπωθούν/ σχολιαστούν ευθέως. Στη συνέχεια θα τους ζητηθεί να «αντιδράσουν» στην αισθητηριακή αυτή εμπειρία και να πάρουν θέση, μέσα από μία δημιουργική διαδικασία. Θα επιλέξουν υλικά που τους εκφράζουν, θα συνθέσουν εικόνες και συναισθήματα, και θα δημιουργήσουν ένα φορέσιμο καλλιτεχνικό αντικείμενο-statement. Τέλος, θα τους δοθεί η ευκαιρία να σχολιάσουν την όλη εμπειρία, αφήνοντας το ίχνος τους στους τοίχους του μουσείου.



Διοργάνωση: Μουσείο Μπενάκη σε συνεργασία με την Ομάδα Anticlastics



Κυριακή 21 Μαϊιου 2017



Απονομή βραβείων με αφορμή το Athens Jewerly Week

Ώρα: 17:00-19:00

Χώρος: Εκθεσιακός χώρος Α' ορόφου



Παρασκευή 26 Μαϊου 2017



Open Coffee: Συνάντηση Νέων Επιχειρηματιών

Ώρα : 18:00 εστιατόριο

19:00 ομιλητές στο αμφιθέατρο



Σάββατο 27 Μαϊου 2017



Αφετηρίες. Συνέδριο που διοργανώνεται από το αρχιτεκτονικό περιοδικό "ΔΟΜΕΣ"

Χώρος: Αμφιθέατρο



Μουσείο Μπενάκη – Κτήριο οδού Πειραιώς



Πειραιώς 138 & Ανδρονίκου



Τηλ. 210 34 53 111



Οι τιμές των εισιτηρίων είναι οι ακόλουθες:



Περιοδικές εκθέσεις: από € 6 έως € 8



Μειωμένο



Περιοδική έκθεση: € 3 έως € 4



Δημοσιογράφοι: € 1



Επίσης, καθιερώνεται ΕΝΙΑΙΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ:



Έκπτωση 20% επί του συνολικού κόστους των εισιτηρίων όλων των Περιοδικών εκθέσεων κατά την ημέρα επίσκεψης και για πρώτη φορά, το εισιτήριο «Εμπειρία Μουσείου Μπενάκη» στην τιμή των € 20, με χρονική ισχύ 3 μηνών, που θα αφορά μία επίσκεψη σε κάθε έκθεση σε όλα τα κτήρια.



ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ



ΑΠΟ 23.03.2017 Ισχύει το εξής ωράριο:



Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: 11:00-21:00

Πέμπτη: 11:00-23:00

Δευτέρα: ΚΛΕΙΣΤΑ



Το Πωλητήριο είναι ανοικτό Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο & Κυριακή: 11:00-21:00 και Πέμπτη: 11:00-23:00.



Το Cafe-Bar είναι ανοικτό Τρίτη-Κυριακή από τις 11:00 το πρωί έως αργά το βράδυ