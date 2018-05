Μπενάκη: Ειδική εκδήλωση για το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Άνδρου

Το Μουσείο Μπενάκη, με μια σειρά από τιμητικές εκδηλώσεις στοχεύει να αναδείξει το έργο που επιτελούν οι πολιτιστικοί οργανισμοί της ελληνικής περιφέρειας και της Κύπρου για τη μελέτη και την ανάδειξη του πολιτισμού.



Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, οργανώνει εφέτος, για 15η συνεχή χρονιά, με την ευκαιρία του εορτασμού της Διεθνούς Ημέρας των Μουσείων, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση σήμερα 15 Μαΐου αφιερωμένη στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Άνδρου του Ιδρύματος Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.



Στην εκδήλωση θα μιλήσουν οι: Ειρήνη Γερουλάνου, Πρόεδρος της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη, Ευανθία Καραδόντη, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Βασίλη & Ελίζας Γουλανδρή, Μιχάλης Τιβέριος, Ακαδημαϊκός – Ομότιμος Καθηγητής Α.Π.Θ., Γιώργος Ρόρρης, Ζωγράφος, Κυριάκος Κουτσομάλλης, Διευθυντής Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Άνδρου.



Το Ίδρυμα Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή ιδρύθηκε στις 28 Ιουλίου 1979 στη Χώρα της Άνδρου, γενέτειρα του Βασίλη Π. Γουλανδρή.



Αφορμή για την πρωτοβουλία ανέγερσης του κτηρίου (συνολικής επιφάνειας 200 τ.μ., αρχιτέκτονας: Στάμος Παπαδάκης, μηχανικός: Πάρις Φραγκούλης, επίβλεψη: Παντελής Καραδόντης) υπήρξε η ανάγκη στέγασης και παρουσίασης αξιόλογων γλυπτών, τα οποία ο ανδριώτης γλύπτης Μιχάλης Τόμπρος άφησε στη γενέτειρά του. Ο αρχικός αυτός πυρήνας εμπλουτίστηκε στη συνέχεια με έργα που προήλθαν από την προσωπική συλλογή του ζεύγους Βασίλη και Ελίζας Γουλανδρή.



Η θετική απήχηση αυτής της προσπάθειας, η αυξανόμενη προσέλευση και το ενδιαφέρον ώθησαν προς την επέκταση του Μουσείου. Στις 20 Ιουλίου 1986 εγκαινιάστηκε η Νέα Πτέρυγα του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, απέναντι από την Παλαιά (συνολικής επιφάνειας 1000 τ.μ., αρχιτέκτονας: Χρήστος Κοντοβουνήσιος, μηχανικός: Πάρις Φραγκούλης, επίβλεψη: Παντελής Καραδόντης). Επιθυμία των ιδρυτών ήταν η δημιουργία ενός μικρού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, εξοπλισμένου με τις πιο σύγχρονες μουσειακές προδιαγραφές, ώστε να πληρούνται σε αυτό οι προϋποθέσεις διοργάνωσης διεθνών εκθέσεων.



Ο σχεδιασμός των εξωτερικών χώρων (αρχιτέκτονας εξωτερικών χώρων: Μιράντα Σπηλιωπούλου-Βαζάκα) έγινε με άξονα το σεβασμό προς το φυσικό και αρχιτεκτονικό τοπίο αλλά και την ανάδειξή του σε ένα έργο τέχνης με ενεργό ρόλο. Προτιμήθηκαν δομικά υλικά (μάρμαρο και πέτρα) σε αρμονικούς χρωματισμούς με το υπόλοιπο νησί. (διάκριση για την ένταξη του κτιρίου στον περιβάλλοντα χώρο στον διεθνή διαγωνισμό «The International Garden and Greenery Exposition», Οσάκα, Ιαπωνία, 1990, δημοσίευση στο Contemporary Landscapes in the World, Process architecture Co., Ltd, Tokyo, Japan, 1990, σελ. 102-105)



Κύριος στόχος του Mουσείου είναι να εξακολουθήσει να προσφέρει έμπρακτα τη δική του δημιουργική πρόταση στους σύγχρονους εικαστικούς προβληματισμούς και ενταγμένο στην τροχιά των διεθνώς δρωμένων στον χώρο των εικαστικών τεχνών και της αισθητικής παιδείας να συμβάλλει στην προώθηση της μοντέρνας και σύγχρονης τέχνης, ελληνικής και διεθνούς στο ευρύ κοινό.