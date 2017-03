Νέα βιβλία από τις εκδόσεις «Μεταίχμιο»

Άμστερνταμ, Κόκκινη Συνοικία. Μάρτιος, 1664: Η Δανέζα Έλσε Κρίστενς έρχεται από το χωριό της στη Μεγάλη Πόλη για «να ζήσει» και «να γράψει ιστορία». Σύντομα από το καπηλειό μιας μονόφθαλμης γριάς, θα βρεθεί στην έπαυλη ενός μαθητευόμενου ζωγράφου και από εκεί στο ατελιέ του Ρέμπραντ, όπου θα γίνει μοντέλο του μεγάλου Δασκάλου. Θα μυηθεί στην τέχνη, στις διαπραγματεύσεις, στον έρωτα, αλλά και στη σκληρότητα των άπληστων ανθρώπων που μέλλει να λεηλατήσουν και τη δική της άνοιξη. Η Έλσε θα μάθει πως ο θάνατος δεν είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί.Άμστερνταμ, Κόκκινη Συνοικία. Μάρτιος 2014: Η ελληνίδα Νατάσσα είναι πόρνη της βιτρίνας και εργάζεται δίπλα στο σπίτι του Αδαμάντιου Κοραή. Αγνώριστη και αποφασισμένη, έχει διαγράψει το παρελθόν της και ό,τι την έφερε εδώ, έως ότου ένας μυστηριώδης άντρας εμφανίζεται στη ζωή της και ισχυρίζεται ότι θέλει να τη σώσει, όχι από το παρελθόν, αλλά από το μέλλον της.Ιστορικό μυθιστόρημα, μεταφυσικό θρίλερ, μια αλληγορία για τη σχέση του ατόμου με τα γεγονότα της εποχής του, το «Σώμα στη βιτρίνα» είναι ένα βιβλίο για τα μεγάλα όνειρα που κρύβονται στις ταπεινές κόγχες των μητροπόλεων, τη μετανάστευση, τη φιλοδοξία, την τυφλότητα της επιβίωσης, τη νέμεση, αλλά και τη λυτρωτική δύναμη της τέχνης που αφήνει χώρο ακόμα και στα ανώνυμα θύματα της Ιστορίας.«Το νεαρό κορίτσι ταλαντεύεται από έναν στύλο σαν άψυχη κούκλα – ταλαντεύεται στον άνεμο, στραμμένη προς την πόλη που την πέταξε έξω από τα τείχη της. Εκεί, δίπλα στη θάλασσα, στην «Πύλη των Δακρύων», την άφησαν μετά την οριστική συντριβή της να γίνει βορά των πουλιών και των ανέμων για παραδειγματισμό. Δίπλα της κρέμεται αδιάφορο, αμέτοχο σχεδόν, το όργανο του εγκλήματος. Έτσι την απαθανάτισε ο Ρέμπραντ την Πρωτομαγιά του 1664 – και, ναι, ακόμα και σήμερα, μοιάζει με κοιμισμένο παιδί, ο μεγάλος ζωγράφος περιέσωσε κάτι από την αθωότητά της για την αιωνιότητα».ΜυθιστόρημαΣειρά: Ελληνική πεζογραφίαΤιμή: 16,60€)Μάρτιος 2017Η Αργυρώ Μαντόγλου είναι συγγραφέας πέντε μυθιστορημάτων, μιας συλλογής διηγημάτων και δυο ποιητικών συλλογών. Σπούδασε Αγγλική Λογοτεχνία, Φιλοσοφία και Κριτική Θεωρία. Άρθρα, κριτικές και θεωρητικά κείμενά της έχουν δημοσιευθεί στον ημερήσιο, τον περιοδικό και τον ηλεκτρονικό Τύπο. Το Νύφη από πολυεστέρα ήταν υποψήφιο για το βραβείο που περιοδικού Διαβάζω το 2003, ενώ το τελευταίο μυθιστόρημά της Λευκή ρεβάνς για το βραβείο του περιοδικού Αναγνώστης και για το Athens Prize for Literature το 2013.Έχει μεταφράσει, ανάμεσα σε άλλα μεγάλα ονόματα της αγγλόφωνης λογοτεχνίας, και έργα των Τζορτζ Έλιοτ, Βιρτζίνια Γουλφ, Χένρι Τζέιμς, Τζέιν Όστεν, Τζιν Ρις, Τζόις Κάρολ Όουτς, Γουίλιαμ Τρέβορ, Άλι Ζμιθ, Πίτερ Κάρεϊ, Καζούο Ισιγκούρο και Χαρούκι Μουρακάμι, για τη μετάφραση του οποίου (Κάφκα στην Ακτή) πήρε το Βραβείο Αναγνωστών Public το 2016. Έχει διδάξει δημιουργική γραφή στο ΕΚΕΒΙ, στους «Κύκλους Επιμόρφωσης» των Εκδόσεων Gutenberg και στον «Νότιο, Χώρος Τέχνης και Δράσης».Σεμινάρια γραφής έχει, επίσης, δώσει στην «Εταιρεία Διαπολιτισμικών Σπουδών», στον Φωτογραφικό Κύκλο «Εννέα», στο τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ και σε άλλους φορείς τόσο στην Ελλάδα όσο και στη Βρετανία. Από το 2006 συντονίζει τη Λέσχη Ανάγνωσης Σύγχρονης Πεζογραφίας στον Πολυχώρο Μεταίχμιο. Είναι μέλος της Εταιρείας Συγγραφέων, διατέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου από το 2007-2009 και μέλος της επιτροπής για τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνικής Μετάφρασης (2002-2006) και (2011-2012). Για να διαβάσετε περισσότερα www.amantoglou.grH παρούσα συλλογή, που περιλαμβάνει έντεκα διηγήματα του Χένρι Τζέιμς –μερικά από τα οποία είναι αρκετά μακροσκελή, πλησιάζοντας, ως προς την έκταση, τη νουβέλα– και έναν «αποχαιρετισμό» (τα τελευταία κείμενα που υπαγόρευσε στην πιστή του γραμματέα Theodora Bosanquet, ενόσω ήταν κατάκοιτος, μετά από σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που θα αποδεικνυόταν μοιραίο), επιχειρεί να δώσει μια γενική ιδέα για την εξέλιξη του Χένρι Τζέιμς ως διηγηματογράφου, καθώς σταδιακά μεταβαίνει από ένα διαυγές, περιγραφικό, «ρεαλιστικό» ύφος σε ένα πιο σκοτεινό και περίτεχνο, καθώς καθιστά ολοένα και πιο σαφές ότι η γλώσσα, γι' αυτόν, δεν είναι αποκλειστικά μέσο επικοινωνίας, αλλά μια επικράτεια αναπαραστάσεων και πυκνών σημασιοδοτήσεων και η λογοτεχνία δεν είναι ένα απόθεμα πληροφοριών που παρέχονται σε μια απολύτως προβλεπτή ακολουθία και καλούν σε παθητική ή υποτελή ανάγνωση αλλά ένας τόπος διαδραστικής ερμηνείας και κριτικής πρόσληψης.από τον πρόλογο της Κατερίνας ΣχινάΟ Henry James (15 Απριλίου 1843 – 28 Φεβρουαρίου 1916) είναι ένας από τους σημαντικότερους αμερικανούς συγγραφείς του 19ου αιώνα. Πολλά από τα έργα του Henry James έχουν μεταφερθεί στον κινηματογράφο, ενώ έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν στα ελληνικά.Ανθολόγηση-Μετάφραση-Σημειώσεις: Κατερίνα ΣχινάΣειρά: Ξένη λογοτεχνίαTιμή: 18,80 €, σελ.: 472)Ο Ομότιμος Καθηγητής Πολιτικής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Θάνος Βερέμης σε αυτό το βιβλίο επιλέγει να φωτίσει τέσσερις περιόδους της νεοελληνικής ιστορίας που δίχασαν τους Έλληνες και επηρέασαν τις κοινωνικές εξελίξεις στη χώρα. Συγκεκριμένα το βιβλίο εστιάζει: στους δύο εμφυλίους αμέσως μετά την Επανάσταση του 1821, στην εποχή του εθνικού διχασμού (1915-1920) και σε πτυχές της πολιτικής των δύο αντιπάλων, του βασιλιά Κωνσταντίνου του Α΄ και του Ελευθέριου Βενιζέλου, στη Μεταπολίτευση: πότε άρχισε, πότε τελείωσε, ποιες οι πολιτικές των δύο βασικών ηγετών: Κωνσταντίνου Καραμανλή και Ανδρέα Παπανδρέου. Στην εποχή του Ανδρέα Παπανδρέου: μια ψυχογραφία του ηγέτη του ΠΑΣΟΚ, και πώς η προσωπικότητά του επηρέασε τόσο το κόμμα του το ΠΑΣΟΚ όσο και την κοινωνία.«Καθώς πυρήνα της αφοσίωσης κάθε Έλληνα αποτέλεσε η οικογένεια και κατ’ επέκταση οι συγγενείς, οι φίλοι και τελικά οι πελάτες, οι προτεραιότητες αυτές κατακερματίζουν την κοινωνία σε πολλά αντίπαλα στρατόπεδα που ανταγωνίζονται για την άλωση του κράτους. Κυρίαρχο κριτήριο εισόδου στους σχηματισμούς αυτούς δεν είναι η αξία, αλλά η συγγένεια, η αφοσίωση και η σταθερότητα.Έτσι οι αξίες των δύο κόσμων, η αξιοκρατία των επαγγελματιών αφενός και η πίστη των οπαδών αφετέρου, βρίσκονται σε διαρκή διαμάχη. Ζούμε έκτοτε με τον σχιζοφρενικό δυϊσμό του εκσυγχρονιστικού διαφωτισμού και της παραδοσιακής κατακερματισμένης κοινωνίας.»Ο Θάνος Βερέμης σπούδασε Πολιτική Επιστήμη στο Πανεπιστήμιο της Βοστόνης και Ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης (Trinity College). Το 1978 ήταν Research Associate του «Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών» (Λονδίνο), το 1983 υπήρξε επισκέπτης ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Harvard, το 1987 επισκέπτης καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Princeton και το 1993-94 επισκέπτης καθηγητής στο St. Antony’s College της Οξφόρδης. Από το 1987 είναι καθηγητής πολιτικής ιστορίας στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών, και από το 1988 ως το 1994 υπήρξε Διευθυντής του «Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής» (ΕΛΙΑΜΕΠ) και ως το 2000 Πρόεδρός του. Από το 2001 ως το 2003 ήταν Constantine Karamanlis Professor στο Fletcher School of Law and Diplomacy. Από το 2004-2010 ήταν Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας (ΕΣΥΠ). Δίδαξε ιστορία στο LSE (2006), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2008) και στο Πανεπιστήμιο του Ιλινόις στο Σικάγο (2014). Εξέδωσε περισσότερες από είκοσι ολοκληρωμένες μελέτες – βιβλία. Υπήρξε επιμελητής τουλάχιστον ισάριθμων έργων.Tιμή: 13,30 €, σελ.: 192)Μάρτιος 2017Η νίκη του Brexit στο δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου 2016 καθώς και εκείνη του Τραμπ είναι η άμεση επίπτωση της κρίσης των ετών 2007-2008, που πήρε τη μορφή κρίσης δημόσιου χρέους, ενώ σήμερα εμφανίζεται ως οικονομική, κοινωνική, πολιτική και ηθική. Το κύμα κατά του κατεστημένου, κατά της παγκοσμιοποίησης και κατά της σημερινής μετανάστευσης είναι μια αντίδραση κατά των οικονομικών ελίτ.Η Ελλάδα είναι μονίμως παρούσα στις σελίδες αυτού του βιβλίου. Στην περίπτωσή της, η επιβολή μιας πολιτικής λιτότητας έφερε κοινωνική δυστυχία και διεύρυνε τις ανισότητες, ενώ μία πραγματικά ευρωπαϊκή πολιτική θα ήταν η διαγραφή μέρους του ελληνικού χρέους. Η Ελλάδα έχει το δικαίωμα για ένα καινούργιο ξεκίνημα, όπως συνέβη και με τη Γερμανία το 1954. Οι πολίτες είναι εκείνοι, και όχι οι τραπεζίτες, που θα πρέπει να λάβουν τις στρατηγικές αποφάσεις που αφορούν την Ευρώπη.Από την εισαγωγή του συγγραφέα στην ελληνική έκδοσηΜια εξαιρετική καταγραφή του πραγματικού πολέμου που παίζεται στα κέντρα των ισχυρών από το Λονδίνο ως τη Νέα Υόρκη και το Παρίσι – ενός πολέμου του οποίου αβοήθητοι όμηροι είμαστε όλοι.Έγραψε ο τύποςΤο σοκ ήταν τόσο έντονο, οι συνέπειες τόσο δραματικές, που μια ανάλυση της οικονομικής κρίσης του 2007-2008 είναι πάντα χρήσιμη. Ειδικά αν είναι από την πένα του Marc Roche.Le MondeΜε την καυστική του πένα, ο Roche σκιαγραφεί με τρόπο γλαφυρό μια Ανθρώπινη Κωμωδία που οι κοινοί θνητοί αγνοούν…ChallengesΗ κρίση όπως δεν την αφηγήθηκε ποτέ κανείς.L'ObsΟ Marc Roche γεννήθηκε στις Βρυξέλλες το 1951. Επί είκοσι πέντε χρόνια ήταν ανταποκριτής της εφημερίδας Le Monde στο Σίτι του Λονδίνου. Θεωρείται ειδικός σε χρηματοοικονομικά θέματα, καθώς και σε θέματα που αφορούν τη σύγχρονη μοναρχία. Από τις εκδόσεις Μεταίχμιο κυκλοφορούν ακόμα τα βιβλία του: Η Τράπεζα: Πώς η Goldman Sachs κυβερνά τον κόσμο (2011), Καπιταλισμός εκτός νόμου: Η οικονομία του παρασκηνίου (2011) και Οι Banksters: Ταξίδι στον κόσμο των καπιταλιστών φίλων μου (2015).Μετάφραση: Αριστέα ΚομνηνέλληΣειρά: Non fictionΤιμή: 16,60 €, σελ.: 344)Μάρτιος 2017Πριν από πέντε χρόνια έχασε την όρασή της. Νόμιζε ότι ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής της.Έκανε λάθος. Η χειρότερη μέρα της ζωής της είναι σήμερα.Όλα ξεκινούν στη Βαρκελώνη…Κατά τη διάρκεια μιας παράδοσης λύτρων, οι πράκτορες της πλέον μυστικής επίλεκτης ομάδας της γερμανικής Αστυνομίας η Τζένι Άαρον και ο Νίκο Κβιστ εμπλέκονται σε μια φονική ανταλλαγή πυροβολισμών. Η Τζένι αφήνει τον συνάδελφο και αγαπημένο της Νίκο βαριά τραυματισμένο και εγκαταλείπει τη σκηνή του εγκλήματος, έχοντας και η ίδια πληγωθεί από σφαίρα.Πέντε χρόνια μετά…Η τυφλή πρώην πράκτορας Τζένι Άαρον ταξιδεύει στο Βερολίνο γιατί οι παλιοί της συνάδελφοι χρειάζονται τη βοήθειά της. Ο Ράινχολντ Μπένις, που εκτίει ισόβια κάθειρξη για μια σειρά από φόνους, στη φυλάκιση του οποίου είχε συμβάλει η Άαρον πολύ καιρό πριν, δολοφόνησε μια ψυχολόγο στη φυλακή. Η Τζένι αποφασίζει να αναλάβει την υπόθεση και να αντιμετωπίσει το παρελθόν της. Ο Μπένις όμως είναι μόνο η αρχή. Όταν, λίγο αργότερα, μια ολόκληρη τάξη μαθητών πέφτει θύμα απαγωγής στο Βερολίνο, η γυναίκα συνειδητοποιεί ότι η ζωή της ως τώρα δεν ήταν παρά προετοιμασία για τις επόμενες τριάντα έξι ώρες. Και πρέπει να δώσει μάχη γι’ αυτήν – όπως ποτέ πριν.Μετάφραση: Βασίλης ΤσαλήςΣειρά: ΑστυνομικόΣελ.: 552, τιμή: 18,80 €)Νοέμβριος 2016Έγραψε ο τύποςΚαλύτερο και από Τζέιμς Μποντ… Έχω πραγματικά πολύ καιρό να διαβάσω βιβλίο με τόση προσήλωση και ένταση.Die ZeitΗ συγγραφική του μαεστρία είναι αξεπέραστη. Ο Andreas Pflüger βρίσκει στόχο με μια αναπάντεχη ηρωίδα, μια τυφλή πράκτορα, και καταφέρνει να μας προσφέρει μια ανεπανάληπτη αναγνωστική απόλαυση.Frankfurter Allgemeine ZeitungΑγωνιώδες, με κινηματογραφική δράση που κόβει την ανάσα και με μια αναπάντεχη λύση…WDRΟ Andreas Pfluger (1957) είναι ένας από τους πλέον επιτυχημένους σεναριογράφους στη Γερμανία με πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό του. Μεταξύ άλλων έχει γράψει τα σενάρια των ταινιών The Ninth Day και Strike (σε σκηνοθεσία Volker Schlöndorff) και αμέτρητα επεισόδια της δημοφιλούς αστυνομικής σειράς Tatort που προβάλλεται επί σειρά ετών στη γερμανική τηλεόραση. Το «Μια για πάντα» είναι το δεύτερό του μυθιστόρημα, το πρώτο με πρωταγωνίστρια την Τζένι Άαρον.Το 1945, με τη λήξη του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου, οργανώθηκε ένα μοναδικό στην Ιστορία εγχείρημα παραπομπής σε δίκη εγκληματιών πολέμου. Έτσι, ένα σύστημα εδραιωμένο στο δίκαιο θα νικούσε ένα σύστημα εδραιωμένο στο κακό, με την ελπίδα ότι θα επαναβεβαιωνόταν ο πολιτισμός της ανθρωπότητας. Το δίκαιο ήταν η πολιτισμένη απάντηση, και «Νυρεμβέργη» το όνομα που κατέληξε να συμβολίζει τη μορφή της. Έτσι γεννήθηκε ένας μύθος.Όμως η δίκη της Νυρεμβέργης ήταν ένα τμήμα αυτού του ευρύτερου προγράμματος απόδοσης δικαιοσύνης. Ο βραβευμένος συγγραφέας A. T. Williams εξετάζει την ιστορία αυτού του εγχειρήματος και αποκαλύπτει τις λιγότερο γνωστές πτυχές του. Από τις μαρτυρίες για τις θηριωδίες στα στρατόπεδα συγκέντρωσης ως τα πρακτικά, τις δικογραφίες και τις ομάδες ερευνητών και κατηγόρων, η ενδελεχής έρευνα του Williams ξεδιπλώνει ένα μοναδικό χρονικό και θέτει το ερώτημα: Αποδόθηκε τελικά δικαιοσύνη;Έγραψαν για το βιβλίο“Ο θάνατος ενός ανθρώπου είναι τραγωδία” λέγεται πως είπε ο Στάλιν. “Η εξόντωση εκατομμυρίων είναι στατιστική”. Το δεύτερο βιβλίο του A. T. Williams είναι μία διερεύνηση αυτής της ιδέας, πως ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί πραγματικά να συλλάβει τέτοιες θηριωδίες, μέσα από τις προσπάθειες των Συμμάχων να φέρουν τους υπαίτιους ενώπιον της δικαιοσύνης.The TelegraphΈνα μοναδικό, συγκινητικό βιβλίο. Ο Williams είναι ένας καθηλωτικός συγγραφέας, με δικανική ακρίβεια στη λεπτομέρεια.Sunday TimesΟ Williams είναι ένας πρώτης τάξης αφηγητής, με το μοναδικό χάρισμα να ζωντανεύει το παρελθόν και να το φέρνει στο παρόν.Times Higher EducationΣυναρπαστικό. Ο Williams αποκαλύπτει με μαεστρία έναν χαοτικό κόσμο, όπου οι ερευνητές εγκλημάτων πολέμου έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν, πολλές φορές χωρίς ούτε τα βασικά εφόδια.ScotsmanΟ A. T. Williams είναι διδάκτωρ Νομικής και διδάσκει στο Πανεπιστήμιο του Warwick. Το πρώτο του βιβλίο A Very British Killing, που ασχολείται με τον θάνατο του ιρακινού Μπάχα Μούσα στα χέρια βρετανών στρατιωτών το 2003, τιμήθηκε με το βρετανικό Βραβείο George Orwell. Διευθύνει το Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Πανεπιστημίου του Warwick και είναι αρχισυντάκτης του νομικού περιοδικού Lacuna.Η μελέτη αυτή έρχεται να συμπληρώσει την κριτική-ερευνητική ματιά του Μιχάλη Αργυρίδη στο πολυσήμαντο λογοτεχνικό έργο για παιδιά της Άλκης Ζέη. Με στοχευμένες κειμενικές αναφορές από το διεθνώς αναγνωρισμένο έργο της, εξετάζει το πώς παρουσιάζεται το παιδί σε αυτό και πώς προσεγγίζει ποικίλες πλευρές της παιδικής συμπεριφοράς και ευαισθησίας, όπως είναι το χιούμορ, το συμβολικό παιχνίδι, η ονειροπόληση, η αντιμετώπιση της απώλειας ζωής, η ισοτιμία των δύο φύλων κ.ά.Τον Μιχάλη Αργυρίδη δεν τον γνώριζα όταν έγραφε τις πρώτες κριτικές του για τα βιβλία μου κι είχα εντυπωσιαστεί για το πόσο πολύ είχε κατανοήσει τον τρόπο της έκφρασης και της γραφής μου.Άλκη ΖέηΣειρά: Εκπαιδευτικότιμή: 7,70 €, σελ.: 88)Μάρτιος 2017Ο Μιχάλης Ι. Αργυρίδης υπηρέτησε ως δάσκαλος στη δημόσια εκπαίδευση ως το 2010. Ασχολείται με την έρευνα, τη μελέτη και την κριτική στον χώρο της σύγχρονης λογοτεχνίας για παιδιά. Έχει εκδώσει άλλα δώδεκα βιβλία και έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων, μελετών και κριτικών σημειωμάτων για το παιδικό λογοτεχνικό βιβλίο στον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο. Κριτικά του σημειώματα για βιβλία της Άλκης Ζέη συνόδευσαν, το 2004, τον φάκελο υποψηφιότητας της καταξιωμένης συγγραφέα για το Διεθνές Βραβείο Άντερσεν.