Νέος χώρος και ημερομηνίες για την Art Athina 2018

Mετά την ανανέωση στα πρόσωπα, πέρσι, η Art Athina με την καινούργια χρονιά αλλάζει και χώρο διεξαγωγής -στο Ωδείο Αθηνών με νέες ημερομηνίες, πιο καλοκαιρινές- από τις 20 Ιουνίου έως και τις 24 Ιουνίου 2018.



Με τη νέα καλλιτεχνική διευθύντρια, Σταματία Δημητρακοπούλου, στο τιμόνι της διοργάνωσης, η 23η γιορτή των αιθουσών τέχνης και των εικαστικών τεχνών αφήνει το γήπεδο Tae Κwon Do στο Φάληρο, ανεβαίνει κέντρο και φιλοξενείται στο Ωδείο Αθηνών, έναν τόπο συνδεδεμένο με τον πολιτισμό, τόσο επειδή αποτελεί την έδρα του αρχαιότερου μουσικοθεατρικού εκπαιδευτικού ιδρύματος της νεώτερης Ελλάδας, όσο κι επειδή στο παρελθόν έχει φιλοξενήσει το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, δράσεις του Οργανισμού Πολιτισμού και Ανάπτυξης ΝΕΟΝ και αποτέλεσε έναν από τους βασικούς εκθεσιακούς χώρους της documenta14.



Επιπλέον, όπως ενημερώνει η οργανωτική ομάδα, η Art Athina ετοιμάζεται το Σαββατοκύριακο, 16,17/12, να δώσει το «παρών» με τον καθιερωμένο πλέον εικαστικό περίπατο, Gallery Walk, ο οποίος αποτελεί μία από τις δράσεις της.



Σε αυτόν τον περίπατο, 48 γκαλερί στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τη Λάρισα και τη Βέροια, θα υποδεχτούν το φιλότεχνο κοινό με διευρυμένο ωράριο, το Σάββατο και παραμένοντας ανοιχτές και την Κυριακή.



Τον ρόλο του ξεναγού θα έχει όπως κάθε χρόνο ο δίγλωσσος χάρτης (ελληνικά-αγγλικά) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το Gallery Walk και ο οποίος θα διανέμεται σε όλες τις γκαλερί που συμμετέχουν στον εικαστικό περίπατο, ώστε όσοι το επιθυμούν να μπορέσουν να διαμορφώσουν τη δική τους διαδρομή, στο πλαίσιο του εορταστικού Σαββατοκύριακου, με στόχο να επισκεφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες αίθουσες τέχνης και να αποκτήσουν σφαιρική εικόνα σχετικά με την τρέχουσα εικαστική κίνηση.



Το Gallery Walk διοργανώνεται από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αιθουσών Τέχνης (ΠΣΑΤ) σε παραγωγή της εταιρείας Be Best που έχει αναλάβει και την παραγωγή της Art Athina.



Τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Αθηναίων και του Δήμου Θεσσαλονίκης.



Η Art Athina είναι σε διαδικασία ένταξης στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020.