«Ντροπή» στον Πολυχώρο Vault

Με την «Ντροπή» ολοκληρώνεται τo Φωτογραφικό Project Feelings που διοργάνωσε αυτήν τη σεζόν ο Πολυχώρος Vault, μετά το περσινό Seven (που βασιζότανε στα 7 θανάσιμα αμαρτήματα). Η έκθεση θα έχει διάρκεια 8 ημέρες, από την Τρίτη 8 έως την Τρίτη 15 Μαΐου.



Πρόκειται για ένα Project από 8 εκθέσεις φωτογραφίας εμπνευσμένες από τον Κύκλο των Συναισθημάτων, που περιλαμβάνει τα 8 βασικά συναισθήματα που καθορίζουν τη ζωή και την πορεία των ανθρώπων.



Πώς αποτυπώνονται η Χαρά, η Θλίψη, η Αγάπη, η Αηδία, ο Φόβος, ο Θυμός, η Έκπληξη και η Ντροπή του σύγχρονου Έλληνα; Πως μπορούν να γίνουν πηγή έμπνευσης τα συγκεκριμένα συναισθήματα σε έναν καλλιτέχνη που ζει στην Ελλάδα;



Με τι χαιρόμαστε, τι μας προξενεί θλίψη, τι αγαπάμε, τι μας αηδιάζει, τι μας φοβίζει, τι μας θυμώνει, τι ακόμη μπορεί να μας εκπλήξει και με τι ντρεπόμαστε στην χώρα μας σήμερα;



Εγκαίνια: Τρίτη 8 Μαΐου στις 8.00 μμ



Συμμετέχουν οι φωτογράφοι:



Μπάμπης Αεράκης, Γεωργία Αντωνοπούλου, Γιώργος Αργυρόπουλος, Ιωάννης Βλαχιώτης, Ευάγγελος Γουβέλης, Λίντα Ζοίτζε, Κωνσταντίνος Ιωάννου, Εύα Ζαμπετάκη-Καλύβη, Νικόλαος Κάρμαν, Κατερίνα Κασιδιάρη, Χρήστος Κατσίνης, Νίκος κιχεμ, Κωνσταντίνος Κρίτσαλος, Γεώργιος Μακρίδης, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Κωνσταντίνος Μητροβγένης, Άγγελος Μπαράι, Νίκος Μπίμπιζας, Πέννυ Ορφανού, Στέφανος Παπαζαπραΐδης, Μαρία Παπαναστασίου, Ευγενία Παππά, Κατερίνα Παυλιδάκη, Κατερίνα Πουλέα, Νικόλας Πουρλιάρος, Στέλλα Πυλαρινού, Βασιλική Σφήκα, Γεωργία Τσόκου, Παναγιώτης Φελούκας, Στέλιος Χαραλαμπάκης, Μαρία Χατζημηνά, Χρήστος Χήρμπος, Βασιλική Χίου, Αννίτα Χριστοφίδου.



Τι είναι το Feelings;



Οι 8 βασικές οικογένειες συναισθημάτων είναι:



Χαρά (ευτυχία, ανακούφιση, απόλαυση, ικανοποίηση, ευεξία, ευαρέσκεια, διασκέδαση, καμάρι, αισθητική απόλαυση, ενθουσιασμός, τέρψη, ηδονή, ευφορία, κέφι, έκσταση και στην ακραία μορφή της μανία).



Θλίψη (λύπη, ακεφιά, κατήφεια, μελαγχολία, αυτολύπηση, μοναξιά, καημός, απελπισία και σε παθολογικό βαθμό σοβαρή κατάθλιψη).



Αγάπη (εμπιστοσύνη, αποδοχή, φιλικότητα, τρυφερότητα, ευγένεια, ταίριασμα, αφοσίωση, λατρεία, ξεμυάλισμα, έρωτας).



Αηδία (αποστροφή, περιφρόνηση, δυσφορία, απέχθεια, σιχασιά, φρίκη, βδελυγμία)

Φόβος (άγχος, αναστάτωση, νευρικότητα, έγνοια, κατάπληξη, τρόμος, ανησυχία, δέος, φρίκη, σκιάξιμο, τρομάρα και στις ψυχοπαθολογικές του μορφές φοβία και πανικός).



Θυμός (λύσσα, οργή, πικρία, αγανάκτηση, απόγνωση, αναβρασμός, ενόχληση, εκνευρισμός, εχθρότητα και ίσως σε ακραίες καταστάσεις παθολογικό μίσος και βία).



Έκπληξη (σοκ, κατάπληξη, θαυμασμός, απορία).



Ντροπή (ενοχή, αμηχανία, απογοήτευση, τύψεις, ταπείνωση, εξευτελισμός, καταισχύνη, συστολή και μετάνοια).



Το Project έχει διάρκεια 8 μήνες, από τον Οκτώβριο του 2017 έως και τον Μάιο του 2018. Κάθε μήνα παρουσιάζεται για 8 ημέρες στον Πολυχώρο VAULT μία έκθεση φωτογραφίας, εμπνευσμένη από κάποιο από τα 8 συναισθήματα.



Το Μάιο η Ντροπή. Ήδη παρουσιάστηκαν τον Οκτώβριο η Χαρά, τον Νοέμβριο η θλίψη, τον Δεκέμβριο η Αγάπη, τον Ιανουάριο η Αηδία, τον Φεβρουάριο ο Φόβος, τον Μάρτιο ο θυμός και τον Απρίλιο η Έκπληξη.



Τα εγκαίνια των εκθέσεων γίνονται στις 8 κάθε μήνα, με ώρα έναρξης 8:00 το βράδυ. (Εκτός από την Έκπληξη, λόγω διακοπών του Πάσχα, τα εγκαίνια έγιναν στις 18 του Απριλίου).



Η επιτροπή



Μία επιτροπή από 8 διακεκριμένους φωτογράφους θα επιλέγει κάθε φορά τις 8 καλύτερες από τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων (οι οποίοι μπορούν να παίρνουν μέρος με δύο το πολύ φωτογραφίες ανά συναίσθημα).



Η Επιτροπή:



Νίκος Γιαβρόπουλος (εικαστικός, master of ceremonies)

Θωμάς Δασκαλάκης (φωτογραφος και courier στην εταιρεία ndpphoto.gr)

Διονύσης Κούτσης (φωτογράφος, δάσκαλος φωτογραφίας (Black Studio Art))

Φάνης Παυλόπουλος (mobile photographer, ηθοποιός)

Γιάννης Πρίφτης (φωτογράφος (Trinity Productions))

Γιώργος Στριφτάρης (φωτογράφος, ηθοποιός, casting director)

Έλενα Φάκου (δημοσιογράφος, fashion & beauty editor)

Χριστίνα Φυλακοπούλου (φωτογράφος, τεχνικός θεατρικού φωτισμού)



Στις 8 Ιουνίου οι 64 επιλεγμένες φωτογραφίες του φωτογραφικού project θα εκτεθούν για 8 ημέρες στο VAULT και θα εκδοθούν σε φωτογραφικό λεύκωμα από την Κάπα Εκδοτική (http://www.kapaekdotiki.gr/ ).

Στον νικητή ο πολυχώρος Vault θα διοργανώσει την προσωπική του έκθεση φωτογραφίας την επόμενη χρονιά.



Πολυχώρος Vault Theatre Plus

Μελενίκου 26, Γκάζι, Βοτανικός



Πλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8' περίπου με τα πόδια)

Πληροφορίες - κρατήσεις: 213 0356472 / 6949534889

(τηλεφωνικό κέντρο 11:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00)