Ο Άστον Κούτσερ σώζει αθόρυβα 6.000 παιδιά από trafficking για σεξουαλική εκμετάλλευση

Ο Άστον Κούτσερ είναι εδώ και πολύ καιρό παρών στο Χόλιγουντ. Για χρόνια διασκεδάζει το κοινό με ρόλους σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως Dude, Where's the Car, το The Butterfly Effect και Two and a Half Men.



Αλλά δεν κάνει βήματα μόνο στη μεγάλη οθόνη. Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι ο 40χρονος είναι ένας επιχειρηματίας και επενδυτής που χαίρει εκτίμησης. Στην πραγματικότητα, η επιρροή του Κούτσερ είναι τέτοια που του πιστώνουν ότι βοήθησε στην οικοδόμηση της επιτυχίας μεγάλων εταιρειών όπως η Airbnb, η Spotify και η Uber.



Ωστόσο, η συνεισφορά του στον τομέα της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας ανθρώπων (trafficking) ίσως αξίζει τον καλύτερο έπαινο.



H οργάνωση Thorn, που ίδρυσε μαζί με την πρώην σύζυγό του, Ντέμι Μουρ το 2008, είναι υπεύθυνη για τη διάσωση 6.000 θυμάτων εμπορίας ανθρώπων σε ένα μόνο έτος και πιθανότατα αυτό δεν είναι καθόλου γνωστό.



Μιλώντας για το θέμα το 2016, ο Κούτσερ δήλωσε: «Βασικά, η αγορά και το εμπόριο για την εμπορία ανθρώπων συμβαίνει στο διαδίκτυο, όπως όλα τα άλλα τώρα και έτσι δημιουργούμε ψηφιακά εργαλεία για να πολεμήσουμε εναντίον της».



Οι προσπάθειες της οργάνωσης επικεντρώνονται στην τεχνολογία του διαδικτύου και στον ρόλο που παίζει στη διευκόλυνση της παιδικής πορνογραφίας και της σεξουαλικής δουλείας των παιδιών σε παγκόσμια κλίμακα.



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της οργάνωσης χάρη στις προσπάθειες και τα διαδικτυακά εργαλεία από τον Σεπτέμβριο του 2016 ταυτοποιήθηκαν 18.119 θύματα, 5.791 παιδιά και 6.553 διακινητές.