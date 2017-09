Ο «Ευτυχισμένος Κάνιε» ένα τεράστιο γλυπτό του Αμερικανού ράπερ παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Μουσικής, Bestival

«Θέλουμε οι άνθρωποι να σκαρφαλώνουν στο μυαλό του και να τον κάνουν ευτυχισμένο από μέσα προς τα έξω». Μέλη καλλιτεχνικής κολεκτίβας εξήγησαν στο NME τους λόγους που τους οδήγησαν να δημιουργήσουν ένα τεράστιο, ύψους επτά μέτρων φουσκωτό γλυπτό του Αμερικανού ράπερ και επιχειρηματία Κάνιε Γουέστ, ο οποίος απεικονίζεται να χαμογελά και να ξεπροβάλλει μέσα από ένα ουράνιο τόξο.Το γλυπτό «Happy Kanye» (Ευτυχισμένος Κάνιε) παρουσιάστηκε για δεύτερη φορά εφέτος, στο Μουσικό Φεστιβάλ Bestival που πραγματοποιήθηκε στην κομητεία Ντόρσετ της νότιας Αγγλίας.Πρώτη φορά παρουσιάστηκε στην Αυστραλία και τον Δεκέμβριο θα «ταξιδέψει» στο Μαϊάμι των ΗΠΑ.«O “Ευτυχισμένος Κάνιε” είναι ένα διαδραστικό έργο και σας ενθαρρύνουμε να σκαρφαλώσετε και να μπείτε μέσα. Υπάρχει μία είσοδος στα δεξιά» ανέφερε ο Ντέιντζερ Ντέιβ ένας από τους δημιουργούς του γλυπτού.Γιατί δημιουργήθηκε; Ο Ντέιτζερ Ντέιβ εξήγησε: «Βασίστηκε σε ένα meme στο ίντερνετ, από το 2014 τον "Λυπημένο Κάνιε" και υπήρχε αυτή η θρυλική φωτογραφία του Κάνιε Γουέστ με την Κιμ (τη σύζυγό του, Κιμ Καρντάσιαν, γνωστή από το τηλεοπτικό ριάλιτι "Keeping Up with the Kardashians". Η Κιμ σκαρφαλώνει σε έναν βράχο, είναι στο προσκήνιο και χαμογελά και φαίνεται ευτυχισμένη - και ο Κάνιε έχει την πόζα σκεπτόμενου, κοιτά κάτω, είναι σε βαθύ, βαθύ, βαθύ συλλογισμό. Πήραν αυτή την πόζα στο διαδίκτυο και τον έβαλαν πάνω σε δελφίνι, σε διαστημόπλοιο, τον έστειλαν σε όλο τον κόσμο, το διαδίκτυο τον έκανε meme: το οποίο είναι ο "Λυπημένος Κάνιε". Εμείς θέλαμε να το λάβουμε ως σημείο αναφοράς και να το αντιστρέψουμε θετικά για το Bestival. Το θέμα εφέτος είναι το χρώμα και ο "Ευτυχισμένος Κάνιε" ταιριάζει στο πνεύμα του φεστιβάλ».Ποιος είναι ο τελικός προορισμός του «Ευτυχισμένου Κάνιε»; «Το σπίτι του Κάνιε» απαντά ο Ντέιτζερ Ντέιβ.«Ο Κάνιε το γνωρίζει;» «Δεν νομίζω ότι ξέρει για αυτό...αλλά νομίζω ότι πρέπει να μάθει ότι το γλυπτό υπάρχει. Είναι μία θετική ερμηνεία του ίδιου και της μουσικής του!» πρόσθεσε ο καλλιτέχνης.«Θέλουμε οι άνθρωποι να σκαρφαλώνουν, να μπαίνουν μέσα στο μυαλό του και να τον κάνουν ευτυχισμένο. Και εσείς τον κάνετε ευτυχισμένο και εκείνος σας κάνει ευτυχισμένους. Είναι μία αμφίδρομη σχέση ευτυχίας» σημείωσε.Το εφετινό Bestival διοργανώθηκε στις 7-10 Σεπτεμβρίου στο κάστρο Lulworth, στο Ντόρσετ της Αγγλίας με τη συμμετοχή πολλών σημαντικών μουσικών συγκροτημάτων και καλλιτεχνών, όπως Τhe xx, A Tribe Called Quest, Pet Shop Boys, Little Dragon, Rag n Bone Man, Circa Waves κά.