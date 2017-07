Συνελήφθη ο Τζέιμς Κρόμγουελ σε διαμαρτυρία της PETA για την κακομεταχείριση φαλαινών

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός, Τζέιμς Κρόμγουελ συνελήφθη στο θεματικό πάρκο Seaworld, στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ στη διάρκεια διαμαρτυρίας για την κακομεταχείριση των φαλαινών που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική οργάνωση «Άνθρωποι για την ηθική μεταχείριση των ζώων» (People for the Ethical Treatment of Animals) - PETA.Ο Κρόμγουελ και οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στη διαμαρτυρία συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν με χειροπέδες σε αστυνομικό τμήμα, επειδή παρεμπόδισαν το φημισμένο σόου με φάλαινες «Orca Encounter» στο SeaWorld, ανέφερε η PETA σε ανακοίνωση προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.Φορώντας T- shirt με το μήνυμα «SeaWorld Sucks» και κρατώντας μεγάφωνο ο βετεράνος ηθοποιός και επί πολλά χρόνια ακτιβιστής για την προστασία του περιβάλλοντος και των ζώων ενημέρωνε το κοινό για το ιστορικό του ψυχαγωγικού πάρκου, για τους πρόωρους θανάτους φαλαινών όρκα καταγγέλλοντας βασανισμούς των θαλάσσιων θηλαστικών, σύμφωνα με το Page Six.Η PETA μετέδωσε ζωντανά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη σελίδα της στο Facebook.«Οι φάλαινες αξίζουν μία ολοκληρωμένη ζωή στον ωκεανό, όχι μια ζωή να κολυμπούν σε ατέλειωτους κύκλους μέχρι να πέσουν νεκρές από ασθένεια» δήλωσε ο Κρόμγουελ. «Οι φίλοι μου στη PETA και εγώ θέλουμε το SeaWorld να μεταφέρει αυτά τα ευφυή ζώα σε παραθαλάσσια καταφύγια χωρίς καθυστέρηση».Τα τελευταία χρόνια αυξάνονται οι φωνές διαμαρτυρίας κατά του SeaWorld όσον αφορά τη μεταχείριση των φαλαινών όρκα, κυρίως μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ «Blackfish» το 2013. Το ντοκιμαντέρ εξετάζει τον θάνατο ειδικής εκπαιδεύτριας του SeaWorld μέσα από τον φακό της ζωής μιας φάλαινας που ζει σε αιχμαλωσία. Καταγράφει την καταπληκτική φύση του σπάνιου θηλαστικού, την άσχημη μεταχείρισή του μέχρι να φτάσει στα διάφορα υδάτινα πάρκα διασκέδασης και ολόκληρη τη βιομηχανία θεάματος που είναι στημένη γύρω του.Τον περασμένο μήνα ο 77 ετών, Τζέιμς Κρόμγουελ καταδικάστηκε σε φυλάκιση μιας εβδομάδας, αφού αρνήθηκε να πληρώσει πρόστιμο μετά τη σύλληψή του, το 2015 στη διάρκεια καθιστικής διαμαρτυρίας έξω από εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας στη Νέα Υόρκη.