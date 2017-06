Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων αποκλειστικά στα Public

Τα Public, τα πιο σύγχρονα βιβλιοπωλεία σε 53 καταστήματα στην Ελλάδα και την Κύπρο, σας προσκαλούν την Τρίτη 13 Ιουνίου και ώρα 19:30 στο Αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενίδου στην επίσημη παρουσίαση του ιδιαίτερα σημαντικού βιβλίου Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων – Οι Ερευνητές ξεκλειδώνουν τα μυστικά του αρχαιότερου μηχανικού Σύμπαντος, του Κωστή Στήκα.Τρεις ξεχωριστοί επιστήμονες, ο Δημήτρης Νανόπουλος (Τακτικό Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, διακεκριμένος Καθηγητής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών Πανεπιστημίου Texas A&M), ο Διονύσης Σιμόπουλος (Αστροφυσικός, Επίτιμος Διευθυντής Ευγενιδείου Πλανηταρίου) και ο Θεοδόσης Τάσιος (Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών του Τορίνο, Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας), καθώς και ο δημιουργός του βιβλίου Κωστής Στήκας θα μιλήσουν για το βιβλίο με συντονιστή τη δημοσιογράφο Βίκυ Φλέσσα.Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων, που συχνά έχει χαρακτηριστεί σαν «πρώτος υπολογιστής της Ανθρωπότητας» είναι το πιο αναπάντεχο αντικείμενο που βρέθηκε ποτέ.Η εξαιρετικά υψηλού επιπέδου γνώση που απαιτείται για την κατασκευή του και μάλιστα σε πολλούς τομείς (Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Μηχανική, Μεταλλουργία, Αστρονομία, Φιλοσοφία κ.λπ.), σε συνδυασμό με το μυστήριο που περιβάλλει την ιστορία της ανακάλυψής του, δυσκόλεψαν για πολλά χρόνια την έρευνα των επιστημόνων.Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της Τεχνολογίας, νέες έρευνες έφεραν στο φως πολλά από τα μυστικά του Μηχανισμού.Όμως πόση από αυτή τη γνώση έχει φτάσει στον τελικό αποδέκτη της, που δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον καθένα μας; Πόση από αυτή τη γνώση έγινε κατανοητή και εντάχθηκε στη ζωή μας, βοηθώντας μας να κατανοήσουμε ποιοι ήταν οι πρόγονοί μας και τι ήταν ικανοί να φτιάξουν; Τι θα είχε συμβεί αν όλη αυτή η γνώση δεν είχε «εξαφανιστεί» για χίλια περίπου χρόνια;Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων ξαναγράφει την Ιστορία της Μηχανικής, των Επιστημών και της Τεχνολογίας, δηλαδή της ίδιας της ζωής μας, όμως δεν υπήρχε για δεκαετίες ούτε ένα βιβλίο που να περιλαμβάνει όλη αυτή τη γνώση συγκεντρωμένη!Όλη η επιστημονική και ιστορική γνώση προσφέρεται σε μια μοναδική έκδοση μέσω των απαντήσεων των πλέον σημαντικών ερευνητών του χώρου, σε ερωτήσεις που αντικατοπτρίζουν τις απορίες του συγγραφέα Κωστή Στήκα και προκαλούν απαντήσεις που μας βοηθούν να καταλάβουμε αυτό που πραγματικά μας ενδιαφέρει και μας αφορά.Έχει, τελικά, σχέση ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων με το κιβώτιο ταχυτήτων των σύγχρονων αυτοκινήτων, όπως γράφει και η Wikipedia, ή τον δεύτερο νόμο του Κέπλερ που διατυπώθηκε 19 αιώνες μετά την κατασκευή του; Τι εμπόδισε τη διάδοση της κεκτημένης για τους αρχαίους Έλληνες γνώσης, δημιουργώντας μια «καθυστέρηση» τουλάχιστον χιλίων χρόνων στην παγκόσμια Ιστορία; Πρόκειται όντως για την ίδια γνώση που φτάνει μέχρι το ρολόι που φοράμε σήμερα και τόσες άλλες σύγχρονες μηχανές και εφαρμογές;Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων είναι ένα νέο είδος βιβλίου. Η σοβαρότερη και πλέον πολύπλοκη επιστημονική έρευνα, από σπουδαίους επιστήμονες, παρουσιάζεται με πλήρη αλλά και δημιουργικό τρόπο. Έρχεται κοντά μας και μας θέτει ερωτήματα, μας λύνει απορίες και μας γεμίζει δύναμη, υπερηφάνεια και έμπνευση. Γίνεται δημιουργικό –αλλά και τόσο διδακτικό– παιχνίδι στο σχολείο ή με τα τουβλάκια της LEGO.Ο Κωστής Στήκας (1963) σπούδασε αρχιτεκτονικό σχέδιο και φωτογραφία στο Παρίσι. Εργάστηκε για 15 χρόνια ως φωτογράφος (studio, μόδα, πορτραίτα κ.ά.), συνεργαζόμενος με περιοδικά όπως Το Τέταρτο, ΕΝΑ, Κεφάλαιο, Madame Figaro, Playboy, ELLE, Status, Vogue κ.ά. Την τελευταία 20ετία έχει διοχετεύσει την δημιουργικότητά του στον χώρο της Υψηλής Ωρολογοποιίας.Υπήρξε διευθυντής των περιοδικών Ώρες Status (1997-2007) και Haute Horlogerie, καθώς και πολλών ενθέτων αφιερωμάτων στο ρολόι (Vogue, ΒΗΜΑDonna, Ταχυδρόμος κ.λπ.). Ίδρυσε και διηύθυνε το περιοδικό WOW – The World Of Watches, τον μοναδικό ελληνικό ιστότοπο για την Υψηλή Ωρολογοποιία CLEPSYDRE.GR, καθώς και τον ιστότοπο που θεωρείται διεθνώς σημείο αναφοράς για τον χώρο της Υψηλής Ωρολογοποιίας www.veryimportantwatches.com, στην αγγλική και τη γαλλική γλώσσα. Παράλληλα διατηρούσε μηνιαία στήλη Ωρολογοποιίας στο περιοδικό Status (1996-2007) και σε πολλά άλλα περιοδικά. Στο διάστημα 1997-2007 υπήρξε εμπνευστής και διοργανωτής των 11 Σαλονιών Υψηλής Ωρολογοποιίας Very Important Watches. Στο πλαίσιο της εορτασμού της 10ης VIW, τον Νοέμβριο του 2006 διοργάνωσε μεγάλη δημοπρασία σπανίων ρολογιών σε συνεργασία με τον κορυφαίο Οίκο Δημοπρατήσεων Christie’s Λονδίνου, επ’ ωφελεία της ΕΛΕΠΑΠ.