Ο Χιου Γκραντ σε ερμηνεία ζωής στην τηλεοπτική σειρά «A Very English Scandal»

Ο Χιου Γκραντ είναι γνωστός για τους ρόλους του ως αμήχανος και γοητευτικός Άγγλος σε ρομαντικές κωμωδίες, όπως στις ταινίες «Τέσσερις Γάμοι και μία Κηδεία», ή «Νότινγκ Χιλ».Τώρα ο 57χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε σε έναν εντελώς διαφορετικό ρόλο. Είναι ο πολιτικός Τζέρεμι Θορπ στη μίνι τηλεοπτική σειρά «A Very English Scandal» σε σκηνοθεσία Στίβεν Φρίαρς, μία συμπαραγωγή της Amazon και του BBC βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζον Πρέστον.Ως νεαρός φορέας ελπίδας, ο λαμπρός βουλευτής από το Ντέβον έγινε επικεφαλής του Φιλελεύθερου Κόμματος τη δεκαετία του 1960. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα το 1974, ήταν πολύ κοντά στην άνοδο στην εξουσία, όμως η συμμαχία με τον αρχηγό του Συντηρητικού Κόμματος, Έντουαρντ Χιθ, ο οποίος έγινε πρωθυπουργός το 1970 δεν υλοποιήθηκε ποτέ.Ο Θορπ έπρεπε να παραιτηθεί από αρχηγός κόμματος. Ακολούθησαν πρωτοσέλιδα δημοσιεύματα στις βρετανικές εφημερίδες που έκαναν αίσθηση. Ερωτικές επιστολές του Θορπ από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 φάνηκαν να επιβεβαιώνουν ότι ο ηγέτης των Φιλελεύθερων διατηρούσε σεξουαλική σχέση με τον νεαρό επίδοξο μοντέλο Νόρμαν Σκοτ. Η ομοφυλοφιλία στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν αξιόποινη πράξη μέχρι το 1967. Ακόμα χειρότερα ο Σκοτ κατηγόρησε τον πρώην προστάτη του, ότι υποκίνησε μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον του.Στην πραγματικότητα, μια βροχερή νύχτα τον Οκτώβριο του 1975, ακούστηκαν πυροβολισμοί στο άγριο και ρομαντικό Έξμουρ. Ήταν ο Γερμανικός μολοσσός το θύμα και ο όχι ο ιδιοκτήτης του, Νόρμαν Σκοτ. Ο δράστης Άντριου Νιούτον καταδικάστηκε σε φυλάκιση για παράνομη οπλοκατοχή, αλλά δεν κατηγορήθηκε για απόπειρα δολοφονίας.Είχαν ανάμειξη οι φίλοι του Θορπ; Καθώς όλο και περισσότεροι υποτιθέμενοι γνώστες της συνωμοσίας κατέθεταν μαρτυρίες, το 1979 συντάχθηκε κατηγορητήριο εναντίον του πολιτικού και τριών συνεργών του. Ο Τζέρεμι Θορπ έχασε τη βουλευτική έδρα μετά από 20 χρόνια. Στο Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου Old Bailey έκανε χρήση του δικαιώματός του να τηρήσει σιωπή. Αυτό τερμάτισε την πολιτική του καριέρα, αλλά μάλλον τον έσωσε από τη φυλακή. Το δικαστήριο κήρυξε τον 50χρονο «όχι ένοχο».Ο πρώην εραστής του Νόρμαν Σκοτ, 77 ετών, επιμένει μέχρι σήμερα: Πολλές λεπτομέρειες σχετικές με την υπόθεση Θορπ, ο οποίος πέθανε το 2014 αποσιωπήθηκαν τότε, αναφέρει δημοσίευμα της Frakfurter Rundschau.Η αστυνομία βρίσκοντας νέα αποδεικτικά στοιχεία το 2004 άρχισε εκ νέου τις έρευνες, αλλά σύντομα τις σταμάτησε με το επιχείρημα ότι ο υποτιθέμενος δολοφόνος ήταν νεκρός και δεν μπορούσε να βοηθήσει.Με την προβολή της τηλεοπτικής σειράς το ενδιαφέρον για την υπόθεση αναζωπυρώθηκε και αποκαλύφθηκε ότι ο Νιούτον στην πραγματικότητα, ζει με νέο όνομα κοντά στο Λονδίνο. Τελικά η αστυνομία ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχει βάση για να ανοίξει και πάλι η υπόθεση.Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι η σειρά «A Very English Scandal» έδωσε νέα ώθηση στην καριέρα του Χιου Γκραντ. Κάποιοι κριτικοί μάλιστα μιλούν για ερμηνεία που αξίζει βραβείο BAFTA (της Βρετανικής Ακαδημίας Τεχνών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης) ή ερμηνεία ζωής.