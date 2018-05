Oι Peaky Blinders - Οι γκάγκστερ του Μπέρμινχαμ πήραν το βραβείο της καλύτερης δραματικής σειράς στα ΒAFTA

Έπειτα από τέσσερις σεζόν οι Peaky Blinders του Μπέρμιγχαμ και του BBC δικαιώνονται κερδίζοντας το σημαντικό βραβείο από όλα τα τηλεοπτικά βραβεία που απονέμει κάθε χρόνο η Βρετανική Ακαδημία.Tο «Peaky Blinders» κέρδισε το βραβείο του καλύτερου τηλεοπτικού δράματος. Ο δημιουργός της σειράς Στίβεν Νάιτ παρέλαβε το βραβείο εκφράζοντας την ελπίδα στο μέλλον να αναγνωριστεί το καστ του και για τις υποκριτικές του ικανότητες και ερμηνείες στη σειρά.Η τηλεοπτική σειρά του BBC υπήρξε υποψήφια και το 2015 για το ίδιο βραβείο, αλλά έχασε από την αστυνομική σειρά «Happy Valley».Καλύτερη ηθοποιός Α’ γυναικείο σε σειρά: Μόλι Ουίντσορ – Three GirlsΚαλύτερος ηθοποιός Α’ ανδρικό σε σειρά: Σον Μπιν – BrokenΚωμωδία και κωμικό πρόγραμμα: Murder In SuccessvilleΔιεθνής σειρά: The Handmaid’s TaleΚαλύτερος ηθοποιός Β’ ρόλος: Μπράιαν Ο' Μπερν – Little Boy BlueΚαλύτερη ηθοποιός Β’ ρόλος: Βανέσα Κίρμπι – The CrownΜίνι σειρά: Three GirlsΑνδρική ερμηνεία σε κωμική σειρά: Τόμπι Τζόουνς– DetectoristsΓυναικεία ερμηνεία σε κωμική σειρά: Ντέιζι Μέι Κούπερ – This Country