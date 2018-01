«Όλοι Μαζί» για το Χατζηπατέρειο Ίδρυμα

Με την πρώτη έκθεση Τέχνης της νέας χρονιάς All Together ( Όλοι Μαζί ) οι Έλληνες και ξένοι δημιουργοί GFC θα εγκαινιάσουν τον νέο λαμπρό χώρο τους ΜegArt Gallery στην Αθήνα, αγκαλιάζοντας για ακόμη μία φορά τα παιδιά του Χατζηπατέρειου Ιδρύματος με πολυαναπηρία.



Σε ένα απόλυτα φιλόξενο και φιλότεχνο περιβάλλον δεκάδες καλλιτέχνες θα εκθέσουν τα φιλοτεχνήματά τους και θα μοιραστούν με το κοινό και τους προσκεκλημένους τη χαρά της δημιουργίας και της προσφοράς.



Το δρώμενο Αγάπης, Τέχνης και Πολιτισμού είναι σύμπραξη των GFC-ΑΓΑΠΩ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ-iloveGlam και πρόκειται για μία κοινή προσπάθεια ώστε μέσα από to artistic project οι τελικοί αποδέκτες που είναι τα παιδιά να βοηθηθούν μέσω της Δημιουργίας.



Η MegArt Mallery θα ανοίξει τις πύλες της τη Τετάρτη 10 Ιανουαρίου και ώρα 7μμ κάνοντας ποδαρικό στον νέο χρόνο, με σλόγκαν «όλοι μαζί γινόμαστε πιο δυνατοί». Ο νέος αυτός χώρος θα φιλοξενήσει έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, μικτής τεχνικής, φωτογραφίας, αγιογραφίας, ειδικών κατασκευών, εικαστικού και θεατρικού κοσμήματος.



Οι καλλιτέχνες που θα συμμετάσχουν στην art week είναι οι:



Μιναριτζόγλου Μιχάλης – Αράπης Βασίλης – Πετρίδη Νίκη - Ρουπίνας ΄Αρης – Κουτσομπίνας Άγγελος - Μαγγιώρου Όλγα – Afionis Olivia – Θαλασσινός Χρήστος – Ιωακειμίδης Μπάμπης - Καλαφατά Αιμιλία - Ντούλιος Παναγιώτης - Καββαδία Κρινιώ – Bongard Ζαχαρούλα - Μελά Κέλυ - Κρανιά Υφαντή Κατίνα - Στεφανίδου Αννίτα – Κοτσιλιέρη Κατερίνα - Βήχου Κατερίνα - Μακρυγιάννη Γωγώ - Τσέρτου Ρίκα - Θάνου Μαίρη – Ψάλτη Νικολέτα – Γκούβα Αναστασία – Πολυχρονόπουλος Δημήτρης – Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος – Πολυχρονόπουλος Ευστάθιος – Ρηγάτου Μαρία – Γουλάκου Μαρίλυ – Πετρίδης Χρήστος – Κοντέσσα - Μουλντή Δήμητρα - Σιώκη Ματίνα – Άντζυ Κάλλας – Μοφόρη Κατερίνα - Αντωνοπούλου Βασιλική - July Ksenia - Αντωνόπουλος Δημήτριος - Δημοπούλου Μαρία - Καραμολέγκος Μπάμπης – Παναγοπούλου Σοφία.



Διάρκεια έκθεσης από 10 έως 16 /1/2018 με ελεύθερη είσοδο . Έσοδα θα διατεθούν στο ΙΚΕ Χατζηπατέρειο.



Promo tv spot link: https://www.youtube.com/watch?v=KH6Yr65xMlk&feature=share



MegArt Gallery by GFC ( the european culture point in Athens ): Κασομούλη 102 Αθήνα