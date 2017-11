Όλοι στο Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Συλλόγου «Ελπίδα»

Όπως κάθε χρόνο έτσι και εφέτος το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Συλλόγου Φίλων Παιδιών με καρκίνο «Ελπίδα» επιφυλάσσει πολλές και πολύ ευχάριστες εκπλήξεις στους επισκέπτες του, μικρούς και μεγάλους.



Θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 28 Νοεμβρίου και την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου στο Theoxenia Palace Hotel, στην Κηφισιά.



Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι κάνουν τις χριστουγεννιάτικες αγορές τους στο Bazaar της «Ελπίδας» έχουν την ευκαιρία όχι μόνο να βρουν ό,τι πιο όμορφο κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά, αλλά και να συμβάλλουν στο έργο του Συλλόγου, αφού οι δημιουργοί και τα καταστήματα που συμμετέχουν προσφέρουν μέρος των εσόδων τους στον Σύλλογο.



Συγκεκριμένα στο εφετινό Χριστουγεννιάτικο Bazaar της «Ελπίδας» συμμετέχουν με δικά τους περίπτερα οι: ANAPNOE, ANATOL, A'SHK, BIJOU BIJOU, QUEEN CALLIOPE, CASA, COTTON PRINCE, BESPOKE ATHENS, FIRST ΗΟΜΕ DESIGN, IORDANIS, KANDARAKIS, KESSARIS, STUDIO KOSTA BODA ILLUM , ΚΟΥΛΑΟΥΖΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ, LALAOUNIS, LIANA VOURAKIS, LOOK @ ME, ΜΑΝΤΑΛΑΚΙ, MAYA'S WORKSHOP, MANOLO, MARISCHA, MELIA TATAKIS, ΜΕΛΙΣΣΑ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, MR & SON, NAKASPAPER, HANDMADE WITH LOVE, SADRINE & JΟ, SERKOS, SCAPERDAS & CO, L' ARTE DI ARTEMIDE, LIPSHOPATHENS, TREASURE BOX BY ANITΤA, TALY'S TALES HANDMADE BAGS, VENETIA VILDIRIDIS, VOURAKIS ANTONIS, VST, ZERTEO, LA FENETRE, SUPER CAKES, WINGS, CHIP & CHIP, PAPASPIROU και DIAMOND CLUB.



Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από μια μεγάλη γκάμα επώνυμων προϊόντων σε πολύ προσιτές τιμές - πανέμορφα αντικείμενα, χρηστικά και διακοσμητικά, ρούχα, κοσμήματα και αξεσουάρ, παιχνίδια, βιβλία, λιχουδιές, κεριά, χριστουγεννιάτικα στολίδια και βεβαίως πολλά-πολλά γούρια.



Επίσης στο Βazaar θα λειτουργήσουν τα περίπτερα του Συλλόγου «Ελπίδα», του Ξενώνα της «Ελπίδας» και του ELPIDA YOUTH, όπου θα διατίθενται το Γούρι της «Ελπίδας» για το 2018, δημιουργία του κοσμηματοπωλείου Serkos, πολλά μοναδικά και επώνυμα αντικείμενα σε χαμηλές τιμές, το Δεντράκι της Υγείας, της Ευημερίας και της Τύχης, του οποίου την γλάστρα ζωγράφισαν με πολλή αγάπη τα παιδιά που φιλοξενούνται στον Ξενώνα της «Ελπίδας», καθώς και πρωτότυπες πανέμορφες χειροποίητες κατασκευές, μπάλες, στεφάνια και άλλα χριστουγεννιάτικα στολίδια, ευχετήριες κάρτες, κοσμήματα κ.α. που δημιούργησαν με πολύ γούστο οι γονείς με τα παιδιά που φιλοξενούνται στον Ξενώνα της «Ελπίδας» με τη βοήθεια των εθελοντών.



Στο Bazaar θα λειτουργήσουν επίσης τα περίπτερα του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ» και του «Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη», με πολλές- και όμορφες εκπλήξεις για τους επισκέπτες.



Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017



Theoxenia Palace Hotel, Κολοκοτρώνη 34, Κεφαλάρι, Κηφισιά



Ώρες λειτουργίας: 11.00 π.μ. έως 20.00 μ.μ.