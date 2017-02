Ολοκληρώθηκε ο καλλιτεχνικός διαγωνισμός για τα 175 χρόνια από την ίδρυση της Εθνικής Τράπεζας

Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία που είχε προκηρύξει η Εθνική Τράπεζα για τη στήριξη, ενθάρρυνση, ανάδειξη και προβολή νέων καλλιτεχνών, με την ευκαιρία των 175 χρόνων από την ίδρυσή της.

Στο διαγωνισμό συμμετείχαν 950 νέοι καλλιτέχνες και η Επιτροπή που είχε ορισθεί, επέλεξε, σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, 15 έργα τέχνης που αποκτά με αγορά η Εθνική Τράπεζα, για εμπλουτισμό της καλλιτεχνικής της συλλογής.



Πρόκειται για έργα των:



Αβόρα Έμις, ακρυλικό και λάδι σε καμβά, 75×55 εκ., με τίτλο «Όνειρα μηχανικών διαμερισμάτων» (2016).



Αλαβάνου Λουκίας, μονοκάναλο ψηφιακό βίντεο με ήχο, διάρκειας 5΄, με τίτλο «Gepetto’s clocks» (2005).



Βασμουλάκη Αλέξανδρου, λάδι και ακρυλικό σε καμβά, 115×150 εκ., με τίτλο «Οι φίλοι» (2016).



Βρατσάνου Μυρτούς, μελάνι σε χαρτί, 50×70 εκ., με τίτλο «My own private psycho» (2016).



Ευσταθίου Ειρήνης, λάδι και ακρυλικό σε ξύλο, 18×18 εκ., με τίτλο «Against oblivion» (2013).



Κάττου Λητούς, χαλκός, 200×100×0.6 εκ., με τίτλο «Suns» (2016).



Κοτρέτσος Γεωργίας, αρχειακή inkjet εκτύπωση, 50×60 εκ. (3 τμχ), με τίτλο «Being seeing by another is the truth of seeing the other» (2011).



Κουμιανάκη Χρυσάνθης, ακρυλικό σε ξύλο, σιδεροτυπία σε πανί, 200×100 εκ. (δίπτυχο), με τίτλο «Νυχτερινό τοπίο στον Εθνικό Κήπο» (2012).



Μπέλλου Ράνιας, μολύβι σε γιαπωνέζικο χρωματιστό χαρτί, 50×70 εκ., με τίτλο «Days of Childhood» (2016).



Μώρη Πέτρου, ψηφιακή εκτύπωση UV σε μονωτικό λάστιχο, μάρμαρο, ατσάλι, 150×120×40 εκ., με τίτλο «Snake Eater (Illissos)» (2015).



Πολυχρονίδη Λυσίμαχου, ψηφιακές φωτογραφίες τραβηγμένες σε τηλεσκόπιο, πασπαρτού, ξύλινη κορνίζα, τζάμι, 70×83×3 εκ., με τίτλο «Eye on the money III» (2016).



Προδρομίδη Θοδωρή, Βίντεο υψηλής ευκρίνειας/ HD video, διάρκειας 7’ 40’’, με τίτλο «Προς την Τράπεζα του Μέλλοντος» (2013).



Σπύρου Έφης, λάμπες φθορισμού, ιμάντες πρόσδεσης και συρματόσχοινο, 150×182×2,5 εκ., με τίτλο «Flight and Fight» (2016).



Στρούζα Στεφανίας-Ανδριανής, μεταξοτυπία σε ύφασμα και κουτί plexiglas, 127×190 εκ., με τίτλο «Medea» (2013).



Τουλιάτου Ίριδος, collage, μεικτή τεχνική, αρχειακό υλικό, μελάνι, εκτυπώσεις σε διαφάνειες, καθαρό ασήμι, 50×70 εκ. (6 τμχ), με τίτλο «Αίθρια» (2016).



Τα έργα θα εκτεθούν σε χώρο της Τράπεζας. Η κριτική Επιτροπή αποτελείτο από το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τράπεζας κ. Λεωνίδα Φραγκιαδάκη, την καλλιτεχνική σύμβουλο της Τράπεζας Δρ. Όλγα Μεντζαφού και την Ιστορικό Τέχνης Αικατερίνη Γρέγου.



Η Δρ, Όλγα Μεντζαφού-Πολύζου είναι Επίτιμη Διευθύντρια Συλλογών και Μουσειολογικού Προγράμματος της Εθνικής Πινακοθήκης, μέλος των διοικητικών συμβουλίων Εθνικής Πινακοθήκης, Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης και της Πινακοθήκης Ευαγγέλου Αβέρωφ στο Μέτσοβο. Έχει ασχοληθεί με τη διοργάνωση εκθέσεων σε Πινακοθήκες και πολιτιστικούς φορείς.



Η Κατερίνα Γρέγου είναι Ιστορικός Τέχνης, επιμελήτρια και μουσειολόγος, με έδρα από το 2006 τις Βρυξέλλες. Έχει επιμεληθεί πολλές διεθνείς εκθέσεις και Μπιενάλε και υπήρξε καλλιτεχνική Διευθύντρια της Art Brussels, του Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης του Ιδρύματος ΔΕΣΤΕ και καλλιτεχνική Διευθύντρια του Argos Centre & Media στις Βρυξέλλες.