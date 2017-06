Ολοκληρώνεται το «Seven» στον Πολυχώρο «Vault»

Στις 7 Ιουνίου ολοκληρώνεται τo Φωτογραφικό Project «Seven» που διοργάνωσε ο Πολυχώρος «Vault» από τον Οκτώβριο του 2016 έως τον Απρίλιο του 2017.Στη διάρκεια της βραδιάς στον εκθεσιακό χώρο του Vault θα εκτίθενται οι 49 φωτογραφίες που προκρίθηκαν από την κριτική επιτροπή, θα απονεμειθεί το «Βραβείο Στέφανος Πάσχος» στους τρεις νικητές, ενώ θα διατίθεται το φωτογραφικό λεύκωμα του project, από την Κάπα εκδοτική.Στις 7 Ιουνίου, στην βραδιά λήξης του φωτογραφικού project Seven, θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά η έκδοση του φωτογραφικού λευκώματος με τις φωτογραφίες που εκτέθηκαν κατά την διάρκεια του διαγωνισμού. Οι 49 φωτογραφίες που προκρίθηκαν (7 από κάθε αμάρτημα) αλλά και οι υπόλοιπες 247 που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό. Την επιμέλεια του λευκώματος είχαν οι: Δέσποινα Κυπριζλή, Γιώργος Λυμπερέας και Μάνος Αντωνιάδης. Την κυκλοφορία ανέλαβε ο εκδοτικός οίκος Κάπα Εκδοτική (http://www.kapaekdotiki.gr/ ).Τα βραβεία του διαγωνιστικού project Seven φιλοτέχνησε η Λία Μπάρμπα (χειροτεχνίες PERSALIA)Αχιλλέας Αγγελόπουλος, Αποστόλης Αναστασόπουλος, Μαρινέζα Βαμβακάρη, Παναγιώτης Γκίκας, Μαρκέτος Δαμίγος, Ανδρέας Ζαφείρης, Σωτήρης Καινούργιος, Κατερίνα Κασιδιάρη, Χρήστος Κατρούτσος, Βασιλική Κατσανού, Αλεξάνδρα Καψή, Αλέξανδρος Κόρπης, Γιάννης Κωβαίος, Μυρτώ Κωνσταντινίδου, Μαρία Λαγού, Πέτρος Μακρής, Βαγγέλης Μακρυγιάννης, Χρήστος Μασούρας, Γιώργος Παντούλας, Ευγενία Παππά, Γιάννης Παππάς, Στέφανος Παπαζαπραΐδης, Νίνα Παπακαστρισίου, Μαρία Παπαναστασίου, Κατερίνα Παυλιδάκη, Κατερίνα Πουλέα, Renee Revah, Γιάννης Τσιλίδης, Γιώτα Τσώκου, Στέλιος Χαραλαμπάκης, Γιώργος Χρονάκης, Hiro Fay, Εύη ΧριστοπούλουΜία επιτροπή από 7 διακεκριμένους φωτογράφους (συν τρεις guest κάθε μήνα*) επέλεγε κάθε φορά τις 7 καλύτερες από τις φωτογραφίες των συμμετεχόντων (οι οποίοι μπορούσαν να παίρνουν μέρος με δύο το πολύ φωτογραφίες ανά αμάρτημα).Αυτές οι 49 φωτογραφίες θα εκτεθούν όλες μαζί στις 7 Ιουνίου στο VAULT και θα εκδοθούν σε φωτογραφικό λεύκωμα από την Κάπα Εκδοτική (http://www.kapaekdotiki.gr/ ).Στο νικητή ο πολυχώρος VAULT θα διοργανώσει την προσωπική του έκθεση φωτογραφίας την επόμενη χρονιά.Γιώργος Αλεξανδράκης (Φωτογράφος, αρχισυντάκτης στο CityCode Magazine),Νίκος Βαρδακαστάνης (Φωτογράφος / Studio 112 photography),Άγγελος Καλοδούκας (Φωτογράφος, συγγραφέας, δημοσιογράφος στο Left.gr), Παναγιώτης Κασίμης (Φωτογράφος και καθηγητής φωτογραφίας / Κέντρο Δημιουργικής φωτογραφίας ΕΝΝΕΑ),Στέφανος Πάσχος (Φωτογράφος) - Ηώ Πάσχου (Φωτογράφος)Τάσος Σκλαβούνος (Φωτογράφος και καθηγητής φωτογραφίας / Studio Μελενίκου),Γιώργος Στριφτάρης (Φωτογράφος, ηθοποιός, casting director)Guest στην επιτροπή:*Οι guest ασχολούνται και με άλλες μορφές τέχνης, όχι μόνο με τη φωτογραφία.Μάνος Αντωνιάδης (Μουσικός, συνδημιουργός του VAULT), Μιχάλης Παπαδόπουλος (Εικαστικός, ζωγράφος, συγγραφέας), Ένκε Φεζολλάρι (Σκηνοθέτης, ηθοποιός), Νίκος Γιαβρόπουλος (εικαστικός, master of ceremonies), Κοραής Δαμάτης (Σκηνοθέτης, συγγραφέας), Θωμάς Δασκαλάκης (Φωτογραφος και Courier στην εταιρεία ndpphoto.gr), Δημήτρης Καρατζιάς (Ηθοποιός, σκηνοθέτης, συνδημιουργός του VAULT), Στέφανος Καστρινάκης (Δημοσιογράφος, φωτογράφος), Αλεξάνδρα Κόνιακ (Τραγουδίστρια), Μάνος Καρατζογιάννης (Σκηνοθέτης, ηθοποιός), Βέρα Κρούσκα (Ηθοποιός), Λίλυ Μελεμέ (Σκηνοθέτης, ηθοποιός), Παναγιώτης Μήλας (Δημοσιογράφος, φωτογράφος)Χριστίνα Φυλακτοπούλου (Φωτογράφος), Δημήτρης Μεϊδάνης (Δημοσιογράφος, μουσικός παραγωγός), Μάκης Τσίτας (Συγγραφέας, Διευθυντής του ηλεκτρονικού περιοδικού diastixo.gr), Νίκος Γκέλια, Στέλιος Καλαϊτζής, Μάνος Κανναβός Πάνος Μπρατάτος, Θανάσης Πατριαρχέας, Βασίλης Τσιγκριστάρης, Στέλιος Ψαρουδάκης (Οι 7 ηθοποιοί της παράστασης The Curing Room),και Δημήτρης Αγοράς, Έλενα Αρβανίτη, Αλέξης Βιδαλάκης, Δημήτρης Κανέλλος. Στέφανος Κοσμίδης, Μαρία Μπαλούτσου, Χαρά Τσιτομενέα (Οι 7 ηθοποιοί της παράστασης Ζωή Μετά Χαμηλών Πτήσεων)Στέφανος Πάσχος (1948 – 2017)Ένας από τους σημαντικότερους φωτογράφους στην Ελλάδα, ο εικαστικός καλλιτέχνης και φωτογράφος Στέφανος Πάσχος γεννήθηκε το 1948 στα Ιωάννινα. Σπούδασε φωτογραφία, κινηματογράφο, συντήρηση έργων τέχνης και πλαστικές τέχνες στην Ελλάδα και στη Γαλλία.Το 1999 έλαβε μεταπτυχιακό τίτλο καλλιτεχνικού έργου από το ΙΤΕ. Εργαζόταν ως φωτογράφος διαφημιστικής και εφαρμοσμένης φωτογραφίας και ως καθηγητής στο Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών του ΤΕΙ Αθήνας και σε άλλες σχολές (Leica Academy, Esp, Σταυράκου κλπ.).Με την επιστροφή του από το εξωτερικό δημιούργησε το Ιmage Studio μαζί με το Γιώργο Δεπόλλα, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Φωτογραφικού Κέντρου Αθηνών και μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. Ως επαγγελματίας εστίασε το ενδιαφέρον του στο πορτρέτο και τη μόδα, εξελίσσοντας το προσωπικό του ύφος με συνεργασίες σε υψηλής κυκλοφορίας περιοδικά. Η δουλειά του είχε παρουσιαστεί σε πολλές ατομικές και ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τόσο σε περιοδικά όσο σε λευκώματα και τηλεοπτικές εκπομπές πολιτισμού.Ο εικαστικός καλλιτέχνης και φωτογράφος συνεργάστηκε τον Οκτώβριο του 2016 με τον Πολυχώρο Vault στα πλαίσια του ιδιαίτερου project “Seven”, και βρέθηκε στην κριτική επιτροπή του διαγωνισμού μαζί με διακεκριμένους συναδέλφους του.Λίγες μέρες πριν φύγει από την ζωή σε ηλικία 69 ετών, τον Ιανουάριο του 2017, ολοκλήρωσε με επιτυχία κύκλο σεμιναρίων με τον τίτλο “Βιωματικό Σεμινάριο” μέσα από τον οποίο μοιράστηκε τα μυστικά της φωτογραφίας πορτρέτου και μόδας με στόχο την απελευθέρωση των δημιουργικών ανησυχιών. Στην προοπτική μιας εποικοδομητικής σταθερής συνεργασίας, ο εικαστικός είχε καταθέσει προς υλοποίηση πλήθος ιδεών στο πρόγραμμα των επόμενων καλλιτεχνικών περιόδων του Πολυχώρου Vault.Προς τιμήν του Στέφανου Πάσχου, ο Πολυχώρος Vault αποφάσισε να ονομάσει το βραβείο του φωτογραφικού διαγωνισμού σε “Βραβείο Στέφανος Πάσχος”.Επιμέλεια: Αλέξανδρος Κούρτης, δημοσιογράφος & ραδιοφωνικός παραγωγόςΠολυχώρος Vault Theatre PlusΜελενίκου 26, Γκάζι, ΒοτανικόςΠλησιέστερος σταθμός μετρό: Κεραμεικός (8' περίπου με τα πόδια)Πληροφορίες-κρατήσεις: 213 0356472 / 6949534889(για τηλεφωνικές κρατήσεις 11:00 - 14:00 και 17:00 - 21:00)Email: vaultvotanikos@gmail.com