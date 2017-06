Παγώνουν τα σχέδια του Χόλιγουντ για την Κούβα

Προβλήματα φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει το Χόλιγουντ σε περίπτωση που ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επαναφέρει το μποϊκοτάζ κατά της Κούβας.



Η ταινία «The Fate of the Furious» της Universal Pictures ήταν η πρώτη μεγάλη παραγωγή που γυρίστηκε στην Κούβα μετά τη χαλάρωση των οικονομικών κυρώσεων που αποφάσισε ο Μπαράκ Ομπάμα.



Με την άρση του μποϊκοτάζ οι παραγωγοί του Χόλιγουντ έσπευσαν να εκμεταλλευτούν τις εικόνες της Κούβας, το φυσικό κάλλος, την αρχιτεκτονική, τα αυτοκίνητα εποχής. «Θα μπορούσε κανείς απλώς να πετάξει την κάμερα του στον αέρα και να καταγράψει μία τέλεια εικόνα», δήλωσε ο Φ. Γκάρι Γκρέι στο Variety, ο οποίος σκηνοθέτησε το «The Fate of the Furious».



Παρότι ο Γκρέι είπε ότι υπήρξαν πολλά προβλήματα κατά τα γυρίσματα, από την προβληματική πρόσβαση στο διαδίκτυο μέχρι την έλλειψη καταλυμάτων, παραδέχτηκε ότι άξιζε η όλη εμπειρία. Παρά τα προβλήματα οι παραγωγοί του Χόλιγουντ δήλωναν έτοιμοι να εντείνουν την παρουσία τους στην Κούβα, αλλά πλέον έχουν παγώσει τα σχέδια τους καθώς περιμένουν τις νέες οδηγίες και πιθανόν την αλλαγή πολιτικής της κυβέρνησης Τραμπ προς την Κούβα.



«Θα πρέπει να περιμένουμε και να δούμε τι θα αποφασίσει η κυβέρνηση Τραμπ», δήλωσε η παραγωγός και δικηγόρος Λίλιαν Ροντρίγκεθ μιλώντας στο συνέδριο με τίτλο «The Whole World Is Watching: Producing For A Global Audience».



Και πρόσθεσε: «Δεν ξέρω εάν η κουβανική κυβέρνηση έχει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για την κινηματογραφική βιομηχανία... Ελπίζω να έχει ένα σχέδιο έκτακτης ανάγκης για τη χώρα».