Πανευρωπαϊκή πρεμιέρα στην COSMOTE TV για τo National Geographic+, τη νέα on demand υπηρεσία από το National Geographic

Κορυφαία ντοκιμαντέρ και προγράμματα υψηλής ποιότητας από το National Geographic, είναι πλέον διαθέσιμα on demand καθώς η υπηρεσία National Geographic+ κάνει πανευρωπαϊκή πρεμιέρα μέσω COSMOTE TV. Μέσα από το National Geographic+, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν πρόσβαση χωρίς χρέωση σε εκατοντάδες κορυφαίους τίτλους ντοκιμαντέρ με θέματα όπως επιστήμη, ιστορία, πολιτισμός, φύση, άνθρωπος και διάστημα, ενώ η υπηρεσία θα εμπλουτίζεται κάθε μήνα με νέους τίτλους και νέες θεματικές κατηγορίες.Οι συνδρομητές της COSMOTE TV μπορούν να απολαύσουν on demand όλα τα επεισόδια της βραβευμένης με 4 Emmy σειράς ντοκιμαντέρ «Cosmos: A Spacetime Odyssey», το ιστορικό «The Story of God with Morgan Freeman», τις καλύτερες εκπομπές του εμβληματικού «Destination Wild», αλλά και το «One Strange Rock» του Ντάρεν Αρονόφσκι, με παρουσιαστή τον Γουίλ Σμιθ. Το National Geographic+ θα ανανεώνεται διαρκώς με μια επιμελημένη επιλογή παραγωγών ντοκιμαντέρ του National Geographic, τα οποία θα παρουσιάζονται σε θεματικές κατηγορίες όπως Αίγυπτος, κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές παγκόσμιοι πολιτισμοί, φίδια, αυτοκίνητα, δεινόσαυροι κ.α.«Η τηλεθέαση αλλάζει παγκοσμίως, όπως και στη χώρα μας, καθώς όλο και περισσότεροι τηλεθεατές στρέφονται στο on demand περιεχόμενο για την ψυχαγωγία τους. Με την προσθήκη του National Geographic+, που προφέρει δημοφιλή ντοκιμαντέρ και ολόκληρους κύκλους σειρών του κορυφαίου δικτύου, χωρίς καμία χρέωση για τους συνδρομητές μας, ενδυναμώνουμε την on demand πρότασή μας. Οι 400 τίτλοι ντοκιμαντέρ της νέας υπηρεσίας, έρχονται να προστεθούν σε μία λίστα άνω των 1.000 τίτλων σειρών, ταινιών και ντοκιμαντέρ, που αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμοι δωρεάν στο COSMOTE TV PLUS», ανέφερε ο Executive Director της COSMOTE TV, κ. Δημήτρης Μιχαλάκης.«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με την COSMOTE TV, την ηγετική πλατφόρμα συνδρομητικής τηλεόρασης, για την έναρξη της νέας υπηρεσίας μας στην Ελλάδα. Οι τηλεθεατές βρίσκονται στην καρδιά των non-linear υπηρεσιών μας. Με το National Geographic+ επεκτείνουμε το National Geographic brand στον non-linear κόσμο, προσφέροντας, μια premium on demand υπηρεσία με αποκλειστική πρόσβαση στον ευρύ κατάλογο του National Geographic και τη βραβευμένη τηλεοπτική αφήγηση, μέσα από προσεκτικά επιμελημένες θεματικές κατηγορίες.» δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής της FOX Networks Group Greece, κ. Βασίλης Ηλιόπουλος.Το National Geographic+, η νέα on demand υπηρεσία της FOX Networks Group, Europe & Africa, θα είναι διαθέσιμο μέσω του on demand μενού της COSMOTE TV, αλλά και μέσα από την υπηρεσία COSMOTE TV GO, για προβολή σε φορητές συσκευές (smartphones, tablets, laptops). Η υπηρεσία λανσάρεται με πάνω από 400 ντοκιμαντέρ on demand και θα ξεπεράσει τα 800, εντός των πρώτων 6 μηνών λειτουργίας.Συνολικά, η COSMOTE TV παρέχει πάνω από 90 ψηφιακά κανάλια σε όλες τις κατηγορίες προγράμματος. Επίσης, παρέχει προηγμένες on demand υπηρεσίες (COSMOTE REPLAY TV, COSMOTE TV PLUS, COSMOTE CINEMA ON DEMAND), για την παρακολούθηση περιεχομένου, που είναι προσβάσιμες στο σύνολο της συνδρομητικής της βάσης, έχοντας λανσάρει την πρώτη υβριδική συνδρομητική πλατφόρμα στη χώρα.Διαβάστε περισσότερα εδώ