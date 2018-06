Παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Κλέλιας Χαρίση «Αλλαγή Φρουράς –Change of Guard» στην Καλαμάτα

Μετά την επιτυχία που σημείωσαν οι παρουσιάσεις της νέας δίγλωσσης ποιητικής συλλογής της δημοσιογράφου-ποιήτριας Κλέλιας Χαρίση ’’Αλλαγή Φρουράς –Change of Guard’’ 21 Μαρτίου την Παγκόσμια ημέρα ποίησης στο Λονδίνο και 17 Απριλίου 2018 στον ΙΑΝΟ (Σταδίου 24), αλλά και πρόσφατα τη Κυριακή 5 Μαίου στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης όπου και ανακοινώθηκε επίσημα από τον Πρόεδρο της Εταιρίας Συγγραφέων Β. Ελλάδος Αλέκο Δαφνομήλη η έγγραφή της ποιήτριας στο μητρώο των μελών της Εταιρίας, η Ένωση Μεσσηνίων Συγγραφέων και το βιβλιοπωλείο Βιβλιόπολις, την υποδέχτηκαν στην Καλαμάτα τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018.Η εκδήλωση έγινε στον πολυχώρο αναψυχής και πολιτισμού μπουκαδούρα (πάρκο Λιμενικού Καλαμάτας), παρουσιάζοντας το έργο της και χαρίζοντας στο κοινό μία πρωτότυπη καλλιτεχνική βραδιά στην οποία η ποίηση’’ συνομίλησε επί σκηνής ‘’με την υποκριτική, τη μουσική , την ερμηνεία.Μίλησαν οι :Φιλόλογος-κριτικός λογοτεχνίας και γενική γραμματέας της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, ο δημοσιογράφος Θανάσης Παντές και ο βραβευμένος Καλαματιανός ποιητής Βασίλης Φλώρος.Απήγγειλαν οι ηθοποιοί της «θεατρικής Διαδρομής» Ελένη Αναγνωστοπούλου και Στράτος Καϊκης ενώ ακούστηκαν τραγούδια σε στίχους της ποιήτριας Κλέλιας Χαρίση από συνεργασίες της με μεγάλους καλλιτέχνες( Λάκης Παπαδόπουλος, Τζώρτζια Κεφαλά, Κρινιώ Νικολάου, Ζωή Τηγανούρια), ανάμεσά τους και η πρόσφατη συνεργασία της με το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα ‘’Αγάπη Πλανόδια’’.Εντυπωσιακή ήταν η ξαφνική εμφάνιση παίζοντας Φλαόυτο της μουσικού-ερμηνεύτριας Μαρίας Λεχαρέα η οποία μαζί με τον Πέτρο Κατσούλη στο πιάνο, ταξίδεψαν το κοινό στη μαγεία της καλοκαιρινής Ποιητικής αύρας της Καλαμάτας.Πολλά χειροκροτήματα απέσπασε η συγκινητική και αναλυτική κριτική της φιλολόγου και κριτικού λογοτεχνίας Αντωνίας Παυλάκου:‘’Κυρίες και κύριοι,Αγαπητοί φίλοι και φίλες και φίλοι, φίλες της συγγραφής και της απόλαυσης των τεχνών,έχω την τιμή και τη χαρά να συμβάλω απόψε με την ομιλία μου στην εκδήλωση λόγου και τέχνης για την παρουσίαση της τρίτης στη σειρά ποιητικής συλλογής, της δημοσιογράφου – ποιήτριας Κλέλιας Χαρίση «Αλλαγή φρουράς» η οποία εκδόθηκε τον Φεβρουάριο του 2018 από τον ΙΑΝΟ. Την ευχαριστώ για την εμπειρία και την ευχαρίστηση της συνεργασίας μας και την καλωσορίζω στην πόλη μας προσωπικά αλλά και ως εκπρόσωπος της Ένωσης Μεσσηνίων Συγγραφέων, που ανέλαβε μαζί με το βιβλιοπωλείο ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ την αποψινή παρουσίαση.Πληθωρική προσωπικότητα και με αυτοπεποίθηση, η Κλέλια Χαρίση έχει μάθει να βάζει στόχους στη ζωή, να τους υπηρετεί και να τους πετυχαίνει. Γεννήθηκε στην Ιταλία και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Με πτυχία Οικονομικών και Ειδικής Φυσικής Αγωγής ξεκινάει το 2007 τη δημοσιογραφική της καριέρα στην ΕΤ3 και έχει επιτύχει μέχρι σήμερα πολύ σημαντικές τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και έντυπες συνεργασίες. Δυναμική και ευαίσθητη κοινωνικά, προσφέρει σε φορείς που αφορούν την πρόληψη κυρίως του γυναικείου καρκίνου. Έχω την αίσθηση όμως ότι έχει κάνει βήματα για να την κερδίσει η Μούσα της Ποίησης, την οποία υπηρετεί από μαθήτρια. Μετά τις ποιητικές συλλογές «Στέγη Αναζητήσεων» το 2012 (Διάττων) και «Μετανάστις η ελπίδα» το 2017 (Όστρια), το Φεβρουάριο του 2018 εξέδωσε την τρίτη δίγλωσση συλλογή της με τίτλο «Αλλαγή Φρουράς» που θα προσεγγίσουμε μαζί της απόψε, πλαισιωμένη με ποιήματα και στίχους της που μελοποιήθηκαν από τον Λαυρέντη Μαχαιρίτσα – όπως το γνωστό «Αγάπη πλανόδια» – από την Κρινιώ Νικολάου, τον Λάκη Παπαδόπουλο, τη Ζωή Τηγανούρια.Τιμητικές διακρίσεις και βραβεία που έχει ως τώρα στο ενεργητικό της αποτελούν ενδείξεις για την ποιότητα του έργου της και την εισάγουν στην καβαφική πόλη των ιδεών και του πνεύματος.Ελπίζω κι εύχομαι η δύναμη του ποιητικού λόγου της Κ.Χ. στην «Αλλαγή Φρουράς» να φτάσει ως εσάς μέσα από τη βραδιά που η ίδια εμπνεύστηκε, στηριγμένη στην πίστη ότι όλες οι Τέχνες μπορούν να στέκουν δίπλα στον λόγο, για να υπηρετούν την ανάγκη του ανθρώπου για επικοινωνία.Την πεποίθησή της για τη σύζευξη των τεχνών υπηρετεί και ο σχεδιασμός και η άψογη αισθητική του νέου βιβλίου της. Για τον σκοπό αυτό, επιστρατεύτηκε άριστη ποιότητα γραφικών τεχνών και κυρίως οι πίνακες του εικαστικού Νεκτάριου Αποσπόρη, τοποθετημένοι στο εμπροσθόφυλλο και στο εσωτερικό, με θεματολογία υπηρετική των στόχων του κεντρικού νοήματος και της γενικότερης φιλοσοφίας της ποιήτριας, ενώ το βιβλίο συνοδεύεται από ψηφιακό δίσκο με μελοποιημένους στίχους της.Τον πρόλογο του βιβλίου σφραγίζει με τη βαρύτητα του λόγου της η εκλεκτή μας ποιήτρια Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ. Γνωστή για τη μεστή φρεσκάδα των ιδεών της, χαρακτηρίζει την ποιητική γλώσσα της Κλέλιας Χαρίση ως πολυδαίδαλη, παρουσιάζοντας εύστοχα κι επιγραμματικά τους βραχίονες της σκέψης και του λόγου της: «Ανάμεσα στον μύθο της αλήθειας και στην αλήθεια του μύθου κινείται η ποίηση της Κ.Χ. και η πολυδαίδαλη ποιητική της γλώσσα ρίχνει περισσότερο φως στον ορίζοντα της ποίησης» (Ρουκ).Και ίσως, επειδή η Κατερίνα Αγγελάκη – Ρουκ, με τη γενναιοδωρία και την άνεση που τη διακρίνει, κατανόησε την ανάγκη τής Κλέλιας να επικοινωνήσει τον λόγο της και τα μηνύματά της και έξω από το ελληνικό κοινό, πρόσφερε απλόχερα τη μετάφραση των ποιημάτων στην τόσο γνώριμη για την ίδια αλλά και τόσο πλατιά ομιλούμενη Αγγλική. Δίγλωσση, λοιπόν, η συλλογή των ποιημάτων και η Κλέλια Χαρίση φαίνεται έτοιμη να στείλει προς τα έξω την Ελλάδα, όχι ως τουριστικό προϊόν ή εντύπωση τουριστικού προϊόντος αλλά ως λάμψη σύγχρονου πολιτισμού που κρατάει βέβαια τις ρίζες του παρελθόντος, πλην όμως δεν το αναμασάει.Γιατί, τι καλύτερο έχει να πάρει από μας τους Έλληνες ο κόσμος όλος εκτός από την ιδέα της Δημοκρατίας και τον πολιτισμό μας. Τώρα πια και τον σύγχρονο. Η σύγχρονη μουσική μας (Χατζηδάκις – Θεοδωράκης) ακούγεται παντού στον κόσμο. Γιατί όχι και η ποίηση των ημερών μας, πέρα από τον Καβάφη και τον Σεφέρη, τον Ελύτη ή τον Ρίτσο. Το όραμα μεγαλεπήβολο, μα η Κλέλια δυναμική κι άξια να το υπηρετήσει. Ήδη με την παρουσίαση της συλλογής της στην Ελληνική πρεσβεία το κατέθεσε έμμεσα στο Λονδίνο, στις 21-03-18, στην Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης. Δεν φτάνει όμως μόνη της για το εγχείρημα. Το νοιώθει αυτό και γι’ αυτό μάς απευθύνεται: «Να συνέλθουμε / να πάρει σιγά – σιγά πόδι / επιτέλους το εφήμερο από το βιώσιμο / για να γεμίσει ο κουμπαράς του μέλλοντος».Χρειάζεται επομένως μια ολοκληρωτική αναδόμηση της σκέψης όλων μας σχετικά το σήμερα και υγιής ανατροφοδότηση από το χτες, ώστε να υπάρξει ελπίδα. Αυτή είναι η άποψη της Χαρίση, αποτυπωμένη με ρητορικό στοχασμό στο δικό της εισαγωγικό σημείωμα στη συλλογή και με τίτλο του «Αλλαγή φρουράς ζητούν τα μάτια μου από τα μάτια της «ΣΟΦΙΑΣ». Αλλαγή, λοιπόν, και αναγέννηση επιθυμεί η ποιήτρια κάτω από προϋποθέσεις που κρύβονται καλά στον εμπρόθετο προσδιορισμό «από τα μάτια της σοφίας».Γι’ αυτό και η ποιήτρια αφιερώνει τη συλλογή της σ’ όλους όσους επιθυμούν να αλλάξουν επίπεδο ωριμότητας και να μεταναστεύσουν από τη Νιότη στην Εμπειρία, από την ελαφρότητα στην ωριμότητα, δηλαδή σ’ ένα νέο τρόπο σκέψης, μοιράζοντας έτσι ένα κομμάτι ελπίδας και σ’ εκείνους που ακόμα ψάχνουν να βρουν τη δική τους «Ιθάκη». Κατά μια έννοια, η Κ.Χ. στέλνει μηνύματα και στο ξενόγλωσσο κοινό για έναν υγιή τρόπο σκέψης που κυοφορείται στη σημερινή ελληνική κοινωνία, για την αναγέννησή της στην μετά την κρίση εποχή, χωρίς «ανορεξικό παλμό» και «οπισθοδρομικό βάδισμα» (φράσεις δικές της).Ωστόσο, η δίγλωσση αυτή έκδοση γενικότερα απευθύνεται σε όσους αγαπούν τη γραφή με την ενεργητική σημασία του όρου και σε εκείνους που εντρυφούν με αγάπη στην χειρωνακτική κυριολεκτικά εργασία της ψυχής των πρώτων για ένα ταξίδι ανάγνωσης και ανακάλυψης ονείρων που αναζητούν προορισμό.Το πρώτο μέρος της συλλογής (η συλλογή περιέχει 45 ποιήματα) με τον τίτλο «Ποιητικοί Στοχασμοί» αποτελείται από 24 ποιήματα που υπηρετούν κυρίως με αλληγορίες όσους στόχους της ποιήτριας σας προανέφερα. Τα ποιήματα λειτουργούν υπαινικτικά σχετικά με τις προθέσεις του ποιητικού υποκειμένου και προσδιορίζουν τον χρόνο και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό τους έθεσε. Και οι συνθήκες, χρονικές και άλλες, αφορούν στη μακρά και άνομβρη ως τώρα περίοδο μιας πολυδιάστατης κρίσης, κατά βάσιν ηθικής, σε μια κοινωνία που δεν φαίνεται να την έχει συνεγείρει ξεκάθαρα η επιθυμία για νέες «Ιθάκες», ενώ η ελπίδα που αφορά κυρίως στους νέους μας παραμένει μετανάστις. Η Κ.Χ. προτείνει στους Έλληνες, στο ποίημα «Για ποιον πολεμάς» την αυτοπεποίθηση και την ενότητα, θεωρώντας ως «Παράκαμψη» τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε για την ψυχή και το πνεύμα.Βάσει των όσων αναφέρθηκαν προηγουμένως, κομβικό ρόλο στην ενότητα θεωρούμε ότι παίζει το βραβευμένο ποίημα «Αλλαγή Φρουράς», στο νόημα του οποίου σχεδόν συμπυκνώνεται η πρόταση της ποιήτριας. Η Κ.Χ. σε άλλα ποιήματά της υπαινίσσεται ότι οι αξίες μπορεί να είναι στις μέρες μας σκιές χωρίς περίγραμμα, η γραφή όμως ως χειρωνακτική εργασία της ψυχής βοηθάει να σχηματιστεί το όνειρο του ενός, να μεταβληθεί μέσω του λόγου σε όραμα των πολλών, χαρίζοντάς τους μια «ασπίδα προστασίας λίγο πιο ελαφριά από τα λάθη, λίγο πιο βαριά από την επιθυμία». Εφόδια για τα μεγάλα αλλά και τα καθημερινά αποτελούν οι έξι κόρες που αντλούμε από την ύπαρξή μας και είναι, σύμφωνα με την Κ.Χ., η δύναμη, η τόλμη, η αντοχή, η κατανόηση, η γνώση, η εμπειρία.Γύρω από τον άξονα της βασικής θεματικής και στο αλληγορικό ποίημα «Ενδιάμεση ταλαιπωρία» η ποιήτρια αναρωτιέται γιατί να υπάρχουν οι προσθαφαιρέσεις, και τα πισωγυρίσματα στη λήψη μιας σπουδαίας, σε εθνικό επίπεδο, απόφασης. Δεν λείπουν τα προσωπικά βιώματα, οι στερήσεις, οι προβληματισμοί, οι απώλειες αγαπημένων, οι κακές συγκυρίες, στοιχεία που εύκολα μπορεί να μετακινηθούν από τον κόσμο της ποιήτριας στον κόσμο του αναγνώστη της και να τα αναγνωρίσει ως δικά του. Από το γενικό κλίμα της ενότητας ξεφεύγει το ποίημα «Δυο πρόσωπα στο στήθος», αφιερωμένο στην Κύπρο, εναρμονισμένο ωστόσο στον κανόνα των υψηλών ιδεών που θέλει να υπηρετεί η ποιήτρια, μέσα από το κάλεσμα της τέχνης της, γιατί «Ψυχή καλούν το μονοπάτι / Τέχνη πάλι... / Της ψυχής το ροδινόχρωμα».Με ένα γυμνό του εικαστικού Νεκτάριου Αποσπόρη περνάμε στο β΄ μέρος της συλλογής με 21 ποιήματα και τίτλο «Ερωτικά». Η ποιήτρια δοκιμάζει να παρουσιάσει τον έρωτα ως το απόλυτο συναίσθημα, ή ως το απόλυτα θνησιγενές συναίσθημα, με δυσκολία βεβαίως στην απώλειά του, όπως στο τρυφερό ποίημα «Πλανόδια αγάπη», ως συγχώρεση «για κριτική δεν μιλάει η αγάπη / αλλά για συγχώρεση... / στις οξείες γωνίες των σφαλμάτων /», ως πάθος που παρασύρει στην έλλειψη αξιοπρέπειας (στο πολύ καλό ποίημα «ο πλειστηριασμός της συνήθειας»). Εξαιρετική η σύλληψη μιας απλής ιδέας όπως την φανερώνει το ευφυές λογοπαίγνιο στον τίτλο «Ερωτόφιλοι και φιλοέρωτες». Η πρωτοτυπία της σύλληψης είναι ευδιάκριτη, ειδικά όταν ο έρωτας, – είτε για τους ανθρώπους είτε για τις ιδέες –, το ερώσιον γένος της Κ.Χ. προχωρεί σε ελεύθερη πτώση.Ο στοχασμός της Κ.Χ., εκφρασμένος σε ποιητική πρόζα έχει λυρικά στοιχεία που είναι ηχηρά μεγαλόστομα. Η ποιήτρια στοχάζεται με ρητορικό στόμφο σε α΄ πρόσωπο ή με εσωτερικό μονόλογο ή παρατηρεί σε γ΄ πρόσωπο ως παντογνώστης αφηγητής, ή σε α΄ πληθυντικό για να τονίσει ότι όσα σκέφτεται μας αφορούν.Άλλοτε με την απλή κι άλλοτε με την μεγαλόπνοη θεματολογία της, καλεί τον αναγνώστη σε ενσυναίσθηση. Κυρίως, όταν του απευθύνεται σε δεύτερο πρόσωπο, τον μεταβάλλει σε απόλυτο κοινωνό του προβληματισμού της για όσα αγγίζουν τον Νου και την Ψυχή. Η επίτευξη της επικοινωνίας αυτής συχνά εμποδίζεται από τη χρήση σύνθεσης δύο και τριών ίσως ιδεών που θα οδηγήσουν στην βασική καταληκτική. Οι ιδέες αυτές, αν και απλές, δεν είναι εύκολα προσπελάσιμες, καθώς προκύπτουν δισημίες ή και πολυσημίες, εξαιτίας της πολυπλοκότητας στη χρήση της γενικής (ο μύθος της αλήθειας, η αλήθεια του μύθου), των υπερβατών σχημάτων και συχνά της χρήσης των εμπροθέτων. Η πολυδαίδαλη γλώσσα αποτελεί εξάλλου στοιχείο του ιδιαίτερου ύφους, του στιλ της ή μάλλον είναι ταυτόσημη του ιδιαίτερου ύφους της. Η ποιήτρια ή δεν ελέγχει την ασάφεια ή την δημιουργεί, ίσως για να δώσει ευκαιρίες σε πολλαπλές αναγνώσεις του λόγου της.Ο συνδυασμός των λέξεών της είναι συχνά πρωτότυπος ή ανάστροφος του συνηθισμένου και εμφανίζεται τόσο στους τίτλους των ποιημάτων (Αλλαγής ψυχογράφημα) όσο και στο περιεχόμενό τους (Ουρανοξύστης έρωτας, Παράμετρος μνήμη, Λαιστρυγόνες ανασφάλειες, Πολύφημος έρωτας). Χαρακτηριστικό της, συχνά η χρήση του ουσιαστικού ως επιθέτου. Η μεταφορικότητα του λόγου είναι έντονη (κωπηλάτες ενοχές), η σύνταξη επίσης αιρετική ως προς τη σειρά των λέξεων, συχνά διολισθαίνει προς τον σολοικισμό ή σε αδόκιμες εκφράσεις της καθομιλουμένης. «Το άλλο μισό σκοτείνιασε στην προσπάθειά του / να εκλείψει από το φως των κυβερνήσεων». «Με τίποτε δεν συνάπτει το όραμα συνεργασία».Οι αλληγορίες και τα σύμβολα κυριαρχούν σε όλα τα ποιήματα, ντύνοντας τα νοήματα που προβάλλονται κυρίως με τον συλλογισμό και με το βάρος, και όχι τόσο με τη χάρη, της εικόνας. Η γλώσσα συχνά ακροβατεί ανάμεσα στη δημοτική και σε πιο λόγιες μορφές της ή υπάρχει ροπή σε παλιότερες μορφές συντακτικής έκφρασης με επιδίωξη την καλύτερη πιθανόν αποτύπωση ενός σπουδαίου συλλογισμού. Το χιούμορ και η σαρκαστική ειρωνεία υπηρετούν τα ανορθόδοξα του κόσμου τούτου και ταυτόχρονα του ποιητικού σύμπαντος της Κ.Χ. που είναι καθηλωμένο σε ελαφρό πεσιμισμό, αν και στοχεύει προς το μεγαλόπνοο όραμα. Ο αναγνώστης της παρασύρεται σε ελαφρά μελαγχολία, μειδιώντας συχνά με τις πικρές διαπιστώσεις ή τις μεγαλεπήβολες προτάσεις της.Η Κλέλια Χαρίση, όπως και να ’χει, είναι στην είσοδο της Πόλης των Ιδεών, αφού έχει περάσει το πρώτο σκαλί. Δεν έχει να κουραστεί από το ακαλλιέργητο. «Μπρος στο καλλιεργήσιμο / τι να φοβηθεί η χειρωνακτική εργασία της ψυχής;», όπως η ίδια πιστεύει.Υψηλή, λοιπόν, της Ποιήσεως η σκάλα την αναμένει.Αντωνία ΠαυλάκουΦιλόλογος – συγγραφέας, γεν. γραμματέας της Ένωσης Μεσσηνίων ΣυγγραφέωνΟ επίλογος της εκδήλωσης επισφραγίσθηκε με το θερμό χειροκρότημα του κόσμου και τις υπογραφές που ακολούθησαν από την ποιήτρια Κλέλια Χαρίση.ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ:Σύμφωνα με την ποιήτρια η νέα δίγλωσση ''Αλλαγή Φρουράς-Change of Guard'' η οποία επισφραγίζεται με τον πρόλογο και τη μετάφραση της μεγάλης Ελληνίδας ποιήτριας Κατερίνας Αγγελάκη Ρουκ , αλλά και με το μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης του Νεκτάριου Αποσπόρη που κοσμεί το εξώφυλλο του βιβλίου, προμηνύει μέσα από τις δύο θεματικές ενότητες Ποιητικούς Στοχασμούς και Ερωτικά Ποιήματα την αναγκαία Αλλαγή Φρουράς στον βηματισμό του Νού και της Ψυχής των ανθρώπων:''Αλλαγή Φρουράς ζητούν τα μάτια μου από τα μάτια της σοφίας''..Μετάφραση-Πρόλογος: Κατερίνα Αγγελάκη-ΡουκΈργα εξωφύλλου & εσωτερικού: Νεκτάριος ΑποσπόρηςΚαλλιτέχνες: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Λάκης Παπαδόπουλος, Κρινιώ Νικολάου, Τζώρτζια (Μπλε) και Ζωή ΤηγανούριαΕπιμέλεια: Μαρία ΜουτσίουΑυτή η δίγλωσση έκδοση (ελληνικά-αγγλικά) απευθύνεται σε όσους αγαπούν τη γραφή, τη «γραφή της ψυχής», και καλεί τους αναγνώστες να κάνουν το ταξίδι της ανάγνωσης, το οποίο θα τους χαρίσει τη χαρά της ανακάλυψης.Όπως αναφέρει η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ στον πρόλογο, «Ἀνάμεσα στὸν μύθο τῆς ἀλήθειας καὶ στὴν ἀλήθεια τοῦ μύθου, κινεῖται ἡ ποίηση τῆς Κ.Χ. καὶ ἡ πολυδαίδαλη ποιητική της γλώσσα ρίχνει περισσότερο φῶς στὸν ὁρίζοντα τῆς ποίησης».Το έργο του εξωφύλλου είναι του Νεκτάριου Αποσπόρη. Η ποιητική συλλογή περιλαμβάνει στίχους που μελοποιήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από εξαιρετικούς σύγχρονους δημιουργούς, όπως ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, ο Λάκης Παπαδόπουλος, η Κρινιώ Νικολάου, η Τζώρτζια (ΜΠΛΕ), η Ζωή Τηγανούρια, ενώ την μετάφραση ανέλαβε η Κατερίνα Αγγελάκη-Ρουκ.Η Κλέλια Χαρίση γεννήθηκε στην Ιταλία και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε Οικονομικά στη Φερράρα και Ειδική Φυσική Αγωγή στο ΑΠΘ. Ξεκίνησε την καριέρα της στη δημοσιογραφία το 2007 ως κεντρική παρουσιάστρια της εκπομπής «Αποστολή» στην ΕΡΤ3. Ακολούθησαν συνεργασίες µε την ΕΡΤ3, όπως το «ΘΕΣτηΝΙΚΗ» και ο «Ποδηλάτης του κόσμου».Ανέλαβε πρόεδρος του ραδιοφωνικού σταθμού Alpha 96.5 και του τηλεοπτικού Channel 9. Παράλληλα, αρθρογράφησε σε αξιόλογες εφημερίδες, όπως το Παρασκήνιο και η Ελευθεροτυπία. Αποτέλεσε πρέσβειρα της ΚΙΝΗΣΗ ΜΑΣΤ της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρίας για τον καρκίνο του μαστού.Είναι διευθύντρια λόγου και τέχνης του Ομίλου για την UNESCO Πειραιώς και νήσων. Εξέδωσε τις ποιητικές συλλογές Στέγη Αναζητήσεων και Μετανάστης η Ελπίδα.Ποιήματά της και στίχοι μελοποιήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από μεγάλους δημιουργούς, όπως ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, η Κρινιώ Νικολάου, ο Λάκης Παπαδόπουλος, η Τζώρτζια Κεφαλά (ΜΠΛΕ) και η Ζωή Τηγανούρια.Έχει βραβευτεί από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών και από την Αμφικτυονία Ελληνισμού σε πανελλήνιους και παγκόσμιους ποιητικούς διαγωνισμούς.Αποτέλεσε μέλος της Α΄ κριτικής επιτροπής Αθηνών του 35ου Πανελλήνιου διαγωνισμού ποίησης της ΠΕΛ.Το 2017 η ποίησή της συμπεριλαμβάνεται στον 29ο τόμο της Μεγάλης Εγκυκλοπαίδειας του Χάρη Πάτση: Η Νεοελληνική Λογοτεχνία από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα.Στη 15η Δ.Ε.Β.Θ ανακοινώθηκε επίσημα από τον Πρόεδρο της Εταιρίας Συγγραφέων Β. Ελλάδος κ. Αλέκο Δαφνομήλη η εγγραφή της ποιήτριας στο μητρώο των μελών της Εταιρίας.Σήμερα είναι πρέσβειρα της εκστρατείας LET’S ΠΑΠ της HeCPA για την πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας.