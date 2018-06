Πωλείται σε δημοπρασία η Harley Davidson Fat Boy από την ταινία «Terminator 2»

Η μηχανή Harley Davidson που εντυπωσίασε σε μία από τις πιο θρυλικές σκηνές δράσης στην ιστορία των ταινιών του Χόλιγουντ πωλείται στη δημοπρασία «Icons Legends of Hollywood Auction» που διοργανώνεται από τον οίκο δημοπρασιών Profiles in History.Η προβολή της ταινίας «Terminator 2: Judgment Day» το 1991, εισήγαγε μια νέα εποχή στην κινηματογραφία με εικόνες δημιουργημένες σε υπολογιστή, στις οποίες η ζωντανή δράση συνδυάστηκε με γραφικά εικονικής πραγματικότητας για τα πιο εντυπωσιακά εφέ στη μεγάλη οθόνη.Μία από τις πιο αξέχαστες σκηνές ήταν η καταδίωξη με μηχανή, στην οποία ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ κατεβαίνει από γέφυρα με τη Harley Davidson Fat Boy 350 κιλών. Έγινε μία από τις πιο εμβληματικές σκηνές δράσης στην ιστορία των κινηματογραφικών ταινιών του Χόλιγουντ και ανέδειξε τη Harley Davidson ως την πιο αναγνωρίσιμη μηχανή όλων των εποχών στη μεγάλη οθόνη.Η μηχανή Harley Davidson, Fat Boy πωλείται στη δημοπρασία «Icons Legends of Hollywood Auction» που διεξάγεται στις 5-8 Ιουνίου, μαζί με άλλα αναμνηστικά από την ταινία.Η μοτοσικλέτα εκτιμάται ότι θα πωληθεί έναντι 200.000 - 300.000 ευρώ.Ο Σβαρτσενέγκερ, λάτρης των μηχανών οδήγησε τη Harley στην ταινία «Terminator 2», δίνοντάς στη Harley μυθική διάσταση. Το 2014, η μηχανή αποκτήθηκε από την Harley Davidson και παρουσιάστηκε στο Μουσείο της εταιρείας.Ο χιλιομετρητής γράφει μόλις 392 μίλια, αλλά υπάρχουν σημάδια φθοράς. Ωστόσο, δεν έχει διευκρινιστεί εάν η Fat Boy μπορεί να κυκλοφορήσει ή όχι. Η επιτυχία της ταινίας και ο ρόλος της σε μία από τις σπουδαιότερες σκηνές καταδίωξης της έδωσαν τη φήμη ως μία από τις πιο δημοφιλείς μοτοσικλέτες της Harley Davidson.Άλλα αντικείμενα που «βγαίνουν» στο σφυρί εκτός από τη Fat Boy είναι το «punk» jacket από την ίδια ταινία που φορούσε ο Σβαρτσενέγκερ ενώ οδηγούσε τη Harley.Τεράστια επιτυχία όταν κυκλοφόρησε η ταινία «Terminator 2» έφερε στα ταμεία πάνω από μισό δισεκατομμύριο δολάρια μόνο από τις πωλήσεις των εισιτηρίων.