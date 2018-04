Πολυβραβευμένες σειρές και μεγάλοι πρωταγωνιστές τον Μάιο στο Nova On Demand!

Όλα τα επεισόδια αγαπημένων σειρών που έχουν ξεχωρίσει σε διεθνή βραβεία, όπως τα Emmy Awards και οι Χρυσές Σφαίρες, αλλά και σειρών που έχουν κερδίσει κοινό και κριτικούς, θα είναι διαθέσιμα τον Μάιο στην υπηρεσία Nova On Demand, όπου οι συνδρομητές θα έχουν τη δυνατότητα να τα παρακολουθήσουν όποτε εκείνοι θέλουν!Αναλυτικότερα, ο πρώτος κύκλος της αριστουργηματικής σειράς «The Handmaid’s Tale», με πάνω από 40 βραβεύσεις και υποψηφιότητες συμπεριλαμβανομένων 8 βραβείων Emmy και 2 Χρυσών Σφαιρών, θα είναι διαθέσιμος στο Nova On Demand. Πρωταγωνίστρια είναι η εξαιρετική Elisabeth Moss, η οποία απέσπασε βραβείο Emmy και Χρυσή Σφαίρα Ά Γυναικείου ρόλου. Παράλληλα, από τις 26 Απριλίου και μετά θα ξεκινήσουν να είναι διαθέσιμα στο Nova On Demand και τα νέα επεισόδια του 2ου κύκλου της σειράς, 12 μόλις ώρες μετά την προβολή τους στην Αμερική.Για τους λάτρεις των ιστορικών σειρών, η πολυβραβευμένη σειρά «The Tudors» (seasons 1 – 4), που παρουσιάζει τη ζωή και τους έρωτες του Βασιλιά Ερρίκου του Ή της Αγγλίας, έρχεται τον Μάιο στο Nova On Demand. Πρωταγωνιστεί ο συγκλονιστικός Jonathan Rhys Meyers, ο οποίος ήταν υποψήφιος για τη Χρυσή Σφαίρα Ά Ανδρικού ρόλου.Ο πρώτος κύκλος της σειράς μυστηρίου της HBO, «Mosaic», σε σκηνοθεσία του ταλαντούχου Steven Soderbergh, θα είναι και αυτός διαθέσιμος τον Μάιο στο Nova On Demand. Πρωταγωνίστρια είναι η βραβευμένη με Όσκαρ Sharon Stone.Τέλος, η υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα και βραβεία Emmy σειρά, «Masters of Sex», αλλά και η πολυσυζητημένη σειρά γουέστερν «The Son», με τον γοητευτικό Pierce Brosnan, θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στην υπηρεσία Nova On Demand και τον Μάιο για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να τις παρακολουθήσουν νωρίτερα.Όλοι οι συνδρομητές Nova3play μπορούν να συνδέσουν τον Novabox αποκωδικοποιητή τους στο internet και να έχουν πρόσβαση στην υπηρεσία επιλέγοντας το «on demand» στο τηλεκοντρόλ τους. Με αυτό τον τρόπο, έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ό,τι εκείνοι θέλουν από το πλούσιο και πλήρες περιεχόμενο των καναλιών της Nova και όσες φορές το θέλουν, χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.Η υπηρεσία Nova On Demand παρέχει επιπλέον δυνατότητες που διευκολύνουν τον συνδρομητή όπως: αναζήτηση ανά τίτλο, συντελεστές και ημερομηνία, εύκολη κατηγοριοποίηση ανά είδος, προτάσεις περιεχομένου από τη Nova και επανεκκίνηση του προγράμματος από το σημείο της τελευταίας θέασης (http://bit.ly/YouTubeNovaOnDemand).Η Nova συνεχίζει να οδηγεί τις εξελίξεις στη συνδρομητική τηλεόραση, προσφέροντας το καλύτερο περιεχόμενο, με τον καλύτερο τρόπο!Περισσότερα για το τηλεοπτικό περιεχόμενο των NovacinemaΕνημερωθείτε για το Τηλεοπτικό Πρόγραμμα: www.novaguide.gr/TVGuide Τι δεν πρέπει να χάσετε: www.novaguide.gr/Afieromata Δείτε τις Προτάσεις της τηλεόρασης: www.novaguide.gr/Protaseis Κάνετε Follow τα Social Media της Nova σε www.nova.gr /Youtube και www.nova.gr/Facebook γιανα βλέπετε trailers και αποκλειστικό περιεχόμενο από τις Α’ προβολές των #Novacinema HD.