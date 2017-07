Πόσο κοστίζει το δείπνο με τους Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Κέιτ Ουίνσλετ;

Στο σφυρί ένα δείπνο με τον Τζακ και τη Ρόουζ, το ζευγάρι της ταινίας «Τιτανικός». Ποιος και αντί ποιου ποσού θα καθίσει στο τραπέζι μαζί τους; Οι αστέρες Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Κέιτ Ουίνσλετ θα δειπνήσουν την Πέμπτη 27 Ιουλίου, με τον πλειοδότη του «λαχνού» αυτού, τα χρήματα του οποίου προορίζονται για το ίδρυμα για την προστασία του περιβάλλοντος του Ντι Κάπριο.



Το δείπνο διοργανώνεται κατά τη διάρκεια του ετήσιου γκαλά του Ιδρύματος του Ντι Κάπριο, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο Σεν Τροπέ της νότιας Γαλλίας, επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος του ηθοποιού που δεν θέλησε να πει το ύψος του ποσού, ούτε πόσα χρήματα το ίδρυμα ελπίζει να αποσπάσει από τον συγκεκριμένο «λαχνό».



Πέρυσι, το ίδρυμα συγκέντρωσε 45 εκατομμύρια δολάρια κατά τη διάρκεια του γκαλά, σύμφωνα με τη Los Angeles Times.



Αν ο βραβευμένος με 'Οσκαρ ηθοποιός έχει στρατευτεί υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος, η Κέιτ Ουίνσλετ συνδράμει σε οργανώσεις αρωγής υπέρ των παιδιών με αυτισμό, αστέγων και απόρων καρκινοπαθών.



Όλο και περισσότερες είναι οι διασημότητες που προσφέρουν την παρουσία τους σε ένα γεύμα για τη συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των φιλανθρωπικών οργανώσεων.



Ο Βρετανός ηθοποιός 'Ιντρις 'Ελμπα είχε προσφερθεί να δειπνήσει τη βραδιά του αγίου Βαλεντίνου, στη γιορτή των ερωτευμένων, με όποιον ήθελε να δώσει αρκετά χρήματα υπέρ της W.E. (Women Everywhere) Can Lead, της οργάνωσης που βοηθά στην επαγγελματική κατάρτιση νέων γυναικών από την Αφρική.



«Είναι ένας από τους ευκολότερους τρόπους με τον οποίο συνδράμουν οι διασημότητες σε έναν σκοπό» και «αυτό φέρνει πολλά λεφτά», παρατήρησε μια ειδική των δημοσίων σχέσεων όταν ρωτήθηκε από το AFP που ζήτησε να μην κατονομαστεί.



Όσο για το αυριανό γκαλά, εκτός από το λαμπερό ζευγάρι, το παρών θα δώσουν η Μαντόνα, η Μαριόν Κοτιγιάρ, ο Μάρτιν Σκορτσέζε, η Πενέλοπε Κρουζ, η Κέιτ Χάντσον, ο Μπράντλεϊ Κούπερ, ο Τόμπι Μαγκουάιρ, o 'Εντουαρντ Νόρτον, η 'Εμα Στόουν, η Ούμα Θέρμαν, ο 'Αντριεν Μπρόντι, ο Χάρβεϊ Κέιτελ και ο Τζάρεντ Λέτο.



Ακόμη και η δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό θα αφήσει το γραφείο της για μια μικρή ανάπαυλα στον νότο. Εκεί θα τιμηθεί με το New World Leadership Award για την πράσινη δέσμευσή της στην υπηρεσία της πρωτεύουσας. Τέλος ο Λένι Κράβιτζ θα δώσει συναυλία κατά τη διάρκεια της βραδιάς.



Πηγή: AFP, με πληροφορίες από purepeople, ΑΠΕ - ΜΠΕ