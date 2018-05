Ο Ρόναν Φάροου, ο Γούντι Άλεν και ο Χάρβεϊ Γουάινστιν

Ο Ρόναν Φάροου είναι ο γιος της ηθοποιού Μία Φάροου και του σκηνοθέτη και σεναριογράφου Γούντι Άλεν, ο οποίος βραβεύτηκε με Πούλιτζερ για την αποκάλυψη του σκανδάλου Γουάινστιν, που προκάλεσε το κίνημα #MeToo κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης.Τώρα κυκλοφόρησε ένα βιβλίο για τη φθίνουσα διπλωματική επιρροή των ΗΠΑ και είναι μόνον 30 ετών.Έχει συσσωρεύσει τις τρεις δεκαετίες της ζωής του περισσότερες περιπέτειες και επιτεύγματα απ' ότι θα μπορούσε κάποιος άλλος σε δύο ζωές, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας «The Observer».«Φυσικά είχε ένα πλεονέκτημα. Είναι το μοναδικό βιολογικό παιδί δύο εξαιρετικά διάσημων ανθρώπων, του Γούντι Άλεν, του πιο διακεκριμένου εν ζωή Αμερικανού κινηματογραφιστή και της Μία Φάροου, χρυσού παιδιού του Χόλιγουντ, πρωταγωνίστρια πολλών ταινιών και πρώην συζύγου του Φρανκ Σινάτρα» σημειώνεται στο δημοσίευμα.Και προσθέτει: «Όταν ήταν πέντε ετών ο Ρόναν έγινε μάρτυρας του επικά πικρού χωρισμού των γονιών του, της νέας σχέσης του πατέρα του με την 22χρονη αδερφή του (υιοθετημένη κόρη της Μία Φάροου) Σουν Γι (αιτία του άγριου διαζυγίου) και των ισχυρισμών ότι ο πατέρας του κακοποίησε σεξουαλικά την επτάχρονη αδερφή του, Ντίλαν Φάροου. Η δικαστική υπόθεση και η μάχη για την επιμέλεια ήταν θέματα που πρόβαλαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο».Αυτές ήταν, τουλάχιστον κάποιες από τις εμπειρίες που διαμόρφωσαν την προσωπικότητά του, αλλά υπήρχαν πολύ περισσότερες στη διάρκεια των παιδικών του χρόνων. Η μητέρα του υιοθέτησε ακόμη πέντε παιδιά μετά τον χωρισμό της με τον Άλεν, μερικά από τα οποία είχαν αναπηρία ή έπασχαν από σοβαρή ασθένεια. H Ταμ πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια, όταν ο Ρόναν ήταν επτά χρόνων.Στην ηλικία των 11 ετών ο νεαρός Φάροου ήταν στο πανεπιστήμιο, σπούδαζε φιλοσοφία και βιολογία. Στα 16 του εγγράφηκε στην κορυφαία Νομική Σχολή του Γιέιλ. Εν τω μεταξύ ταξίδευε με τη μητέρα του σε μέρη όπως το Σουδάν, τη Λιβερία και την Αγκόλα για ανθρωπιστικές αποστολές. Και στο Σουδάν προσβλήθηκε από σπάνια ασθένεια των οστών που τον καθήλωσε σε αναπηρικό καροτσάκι για αρκετά χρόνια.Ο Άλεν ζούσε από το να διασκεδάζει τους φόβους του για τον κόσμο πέρα από την αστική επιτήδευση του Μανχάταν και πέρασε μια ζωή σε ανάλυση συζητώντας τις νευρώσεις του. Ο γιος του φαίνεται ότι ήταν πιο σκληρός, αλλά πέρασε πολλά για παιδί. Ωστόσο, τα 15 χρόνια που ακολούθησαν ήταν ακόμη πιο επεισοδιακά.Όταν έγινε 21 ετών, η αδερφή του Λαρκ Πρέβιν (υιοθετημένη από τη Φάροου όταν παντρεύτηκε τον Αντρέ Πρέβιν, συνθέτη) πέθανε μετά από μακρόχρονη ασθένεια. Όταν ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη Νομική Σχολή ο Ρόναν Φάροου εργάστηκε για τον πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, Ρίτσαρντ Χόλμπρουκ, την περίοδο που ήταν ειδικός απεσταλμένος στο Αφγανιστάν και στο Πακιστάν. Όταν ο Χόλμπρουκ πέθανε, ο Φάροου έγινε σύμβουλος σε θέματα παγκόσμιας νεολαίας της υπουργού Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον. Αργότερα έγινε «επισκέπτης επιστήμονας» στο Κέντρο Ελέγχου Νόσων στο Ναϊρόμπι.Στη συνέχεια κέρδισε υποτροφία Ρόουντς στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, όπου ξεκίνησε διδακτορικό στη φιλοσοφία. Όλο αυτό το διάστημα έγραφε ως δημοσιογράφος σε διάφορα έντυπα και μετά την Οξφόρδη παρουσίαζε τη δική του τηλεοπτική εκπομπή, «Ronan Farrow Daily» στο MSNBC και έπειτα ανέλαβε ένα ερευνητικό ένθετο στην εκπομπή «Today» του NBC. Ενώ εργαζόταν στην εκπομπή του NBC, άρχισε να ερευνά φήμες και ισχυρισμούς ότι ο παραγωγός ταινιών Χάρβεϊ Γουάινστιν κακοποίησε σεξουαλικά πολλές γυναίκες. Όταν το NBC έδειξε την απροθυμία του να εναντιωθεί στον Γουάινστιν, ο Φάροου άρχισε να δημοσιεύει την ιστορία του στο περιοδικό «The New Yorker» και τα υπόλοιπα είναι γνωστά. Σε κάθε περίπτωση, για τις σημαντικές του προσπάθειες, ο Φάροου και το «The New Yorker» μοιράστηκαν με τους «New York Times» βραβείο Pulitzer, την ύψιστη τιμή στην αμερικανική δημοσιογραφία.Ο Φάροου μόλις δημοσίευσε ένα βιβλίο 400 σελίδων με τίτλο «War on Peace: The End of Diplomacy and the Decline of American Influence» (Πόλεμος και Ειρήνη: Το Τέλος της Διπλωματίας και η Πτώση της Αμερικανικής Επιρροής). Πρόκειται για έναν νηφάλιο και μάλλον προσεκτικό απολογισμό της εμπειρίας του από τη συνεργασία με τον Χόλμπρουκ και πώς η υφέρπουσα στρατιωτικοποίηση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ έχει υπονομεύσει και περιορίσει τις διπλωματικές πρωτοβουλίες με αυτοκαταστροφικά αποτελέσματα.Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας της Νέας Υόρκης, Έριk Σνάιντερμαν ανακοίνωσε την παραίτησή του, μετά από δημοσίευμα των Ρόναν Φάροου και Τζέιν Μάγιερ στο «The New Yorker» με τεκμηριωμένους ισχυρισμούς ότι ο Σνάιντερμαν, επικριτής του Γουάινστιν και σταθερός υπερασπιστής των δικαιωμάτων των γυναικών, επιτέθηκε σεξουαλικά σε πολλές γυναίκες. Λίγο πριν από αυτό, μια άλλη ιστορία του Φάροου είχε παρουσιάσει στοιχεία ότι η ιδιωτική υπηρεσία πληροφοριών Black Cube, στην οποία είχε καταφύγει ο Γουάινστιν για να συλλέξει αρνητικές πληροφορίες για όσους τον κατηγορούν, είχε επίσης στρατολογηθεί για να βρει επιζήμιες πληροφορίες για τους εισηγητές της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν στη διοίκηση Ομπάμα. Μια μέρα αργότερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποστήριξη των ΗΠΑ από τη συμφωνία.Ξαφνικά, οι διεθνείς ειδήσεις και οι ανησυχίες του Φάροου φαίνεται να ταυτίζονται, λες και η διεθνής διπλωματία και η σεξουαλική κακοποίηση από ισχυρούς άνδρες να αποτελούν μέρος μιας μεγάλης αλληλοσυνδεόμενης συνωμοσίας. Μήπως θεωρεί ότι τα συμφέροντά του συγκλίνουν σε μια τεράστια ιστορία;«Ήμουν σε μια ενημέρωση με αρκετούς δημοσιογράφους από μια πηγή και ένας από τους παρόντες δημοσιογράφους είπε: "Δεν είναι οι ιστορίες πολλές, είναι όλα μια μεγάλη ιστορία". Και νομίζω ότι υπάρχει κάποια αλήθεια σε αυτό. Όσον αφορά το ρεπορτάζ που έκανα συγκεκριμένα, ψάχνεις τα ίδια συστήματα εξουσίας και κατάχρησης εξουσίας και τη συγκάλυψη ιστοριών, στις οποίες εμπλέκονται ισχυροί άνδρες στο Χόλιγουντ και ισχυροί άνθρωποι στην πολιτική», είπε ο Φάροου.