Ρούπερτ Έβερετ: Το Χόλιγουντ ήθελε να επωφεληθεί από την ομοφυλοφιλία μου

Ο Ρούπερτ Έβερετ λέει ότι τα στούντιο του Χόλιγουντ ήθελαν να χρησιμοποιήσουν την ομοφυλοφιλία του προς όφελός τους.



Ενώ γύριζε την ταινία «The Next Best Thing» με συμπρωταγωνίστρια τη Μαντόνα, ο 58χρονος ηθοποιός πιστεύει ότι το στούντιο παραγωγής εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι ήταν ομοφυλόφιλος. Αν και ο Έβερετ δεν κατονομάζει το στούντιο, η ταινία γυρίστηκε, όπως αναφέρει το περιοδικό Page Six, από την Lakeshore Entertainment και η διανομή της έγινε από την Paramount Pictures.



«Το στούντιο που τη γύρισε ήθελε να επωφεληθεί στο μέγιστο από μένα χρησιμοποιώντας την ομοφυλοφιλία μου. Υπήρχαν αφίσες μου στην λεωφόρο Sunset, για τα 20 εκατ. ομοφυλόφιλων της Αμερικής και ήθελαν να τους προσεγγίσουν», δήλωσε ο Έβερετ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «The Guardian».



«Είχαμε ένα μακρύ Σαββατοκύριακο στο Μαϊάμι και ζήτησαν από όλα αυτά τα μικρά γκέι περιοδικά, που βάζουν διαφημίσεις στο οπισθόφυλλό τους, να φτάσω σε αυτό το αόριστο κοινό των 20 εκατομμυρίων, πράγμα που θα με έκανε, παρεμπιπτόντως, αν τα κατάφερνα, ένα τεράστιο αστέρι», είπε.



Στην ταινία η Μαντόνα ήταν μία γυναίκα που έμεινε έγκυος από τον καλύτερό της φίλο, που ήταν ο Έβερετ, και συμφώνησαν να μεγαλώσουν μαζί το παιδί. Η ταινία πήρε κακές κριτικές και τελικά περισσότερο έβλαψε την καριέρα του 58χρονου ηθοποιού παρά τη βοήθησε.



«Ο θάνατος της καριέρας μοιάζει μάλλον με τον πραγματικό θάνατο, οπότε σου δίνεται η ευκαιρία να δεις πώς αισθάνεσαι στον θάνατο», δήλωσε και πρόσθεσε: «Τη μια στιγμή φροντίζεις τα πάντα γύρω από την καριέρα σου και όλα πηγαίνουν ρολόι και το επόμενο λεπτό, ενώ εξακολουθείς να φροντίζεις τα πράγματα είναι σαν να είσαι στο "Φάντασμα του Κάντερβιλ", όλοι περπατούν κατά πάνω σου και περνούν από μέσα σου γιατί έχεις πεθάνει και δεν το έχεις καταλάβει».