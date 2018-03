Σε δύο φοιτητές από τα Σεπόλια η προπτυχιακή υποτροφία «ONE OF A KIND» του ιδρύματος Ωνάση

Προς τιμήν των αδελφών Αντετοκούνμπο, το Ίδρυμα Ωνάση, παρέδωσε σε φοιτητές από τα Σεπόλια δύο ειδικές προπτυχιακές υποτροφίες «One of a Kind».Η διαδικασία ανέδειξε δύο επιτυχόντες και συγκεκριμένα, την Κατερίνα Αμπντέλ Σαϊέντ και τον Γιακούμπ Ματσιεγιέβσκι, και οι δύο φοιτητές από τα Σεπόλια. Συνεκτιμώντας όλα τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων, το Ίδρυμα Ωνάση αποφάσισε να προσφέρει την υποτροφία στους δύο επικρατέστερους.Ενθουσιασμένοι από τα αποτελέσματα της υποτροφίας, ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο θέλησαν να συγχαρούν τα δύο παιδιά μέσα από την ανακοίνωση του Ιδρύματος Ωνάση.Αρχικά, στο μήνυμά του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ανέφερε: «Θα ήθελα να συγχαρώ την Κατερίνα και τον Γιακούμπ και να τους ευχηθώ να κατακτήσουν κάθε τους όνειρο. Κυρίως εύχομαι να αξιοποιήσουν την ευκαιρία που τους δίνεται και να αναδείξουν τις δικές τους υπερδυνάμεις συνεχίζοντας τη σκληρή δουλειά.Ο αθλητισμός είναι ένας όμορφος δρόμος, παρόλα αυτά πιστεύω ότι η παιδεία ανοίγει ακόμα πιο πολλούς ορίζοντες. Για αυτό και είμαι χαρούμενος και περήφανος που αυτό που δεν μπόρεσα να κάνω εγώ, να σπουδάσω δηλαδή, θα έχουν την ευκαιρία να το κάνουν δύο παιδιά και, μάλιστα, έχοντας δίπλα τους το Ίδρυμα Ωνάση.Η υποτροφία, που θέσπισε προς τιμήν μας, τους εξασφαλίζει την αναγκαία ηρεμία για να πετύχουν. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για αυτό το Ίδρυμα Ωνάση, που μας δίνει την ευκαιρία να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για καλό σκοπό».Από την άλλη, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, που είχε την ευκαιρία να συναντήσει και τα δύο παιδιά από κοντά, δήλωσε: «Όπως είχα πει και μετά την εκδήλωση τον Ιούνιο στη Στέγη, αυτή η πρωτοβουλία είναι εξαιρετική, γιατί δίνει την ευκαιρία σε παιδιά μεταναστών, όπως εμείς, να κάνουν βήματα μπροστά, να προοδεύσουν και να κυνηγήσουν τους στόχους τους.Θα ήθελα να ευχηθώ συγχαρητήρια στην Κατερίνα και τον Γιακούμπ, αλλά και να στείλω ένα μήνυμα σε όλα τα παιδιά που ξεκινούν από δύσκολη αφετηρία, για οποιονδήποτε λόγο: μην το βάζετε κάτω. Βρείτε τις δικές σας υπερδυνάμεις και πιστέψτε στο όνειρό σας».Όπως είχε εξηγήσει η Διευθύντρια Πολιτισμού του Ιδρύματος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, σε εκδήλωση παρουσία των αδελφών Αντετοκούνμπο, όταν και ανακοινώθηκε ότι θεσπίζεται η Ειδική Προπτυχιακή Υποτροφία "One of a Kind", τον περασμένο Ιούνιο:«Η συμβολική θέσπιση της υποτροφίας αυτής έχει έναν διπλό στόχο: αφενός να δώσει την ευκαιρία σε ένα παιδί χωρίς ελληνική ιθαγένεια, ή με ελληνική ιθαγένεια την οποία έχει αποκτήσει τα τελευταία πέντε χρόνια, να σπουδάσει και να διεκδικήσει μια ευκαιρία να πραγματοποιήσει το όνειρό του, και αφετέρου να στείλει ένα μήνυμα για μια πιο ανοιχτή κοινωνία πολιτών».Όπως προέβλεπαν οι σχετικοί όροι και οι προϋποθέσεις, η συγκεκριμένη υποτροφία απευθυνόταν σε απόφοιτο/-η Ελληνικού Δημόσιου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου, που υπάγεται στο 4ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.Στις γειτονιές, δηλαδή, από όπου ξεκίνησαν τον αγώνα τους και το ξεχωριστό ταξίδι τους ο Γιάννης με τον Θανάση Αντετοκούνμπο. Και μπορεί η Κατερίνα και ο Γιακούμπ να μην έχουν έφεση στο μπάσκετ, ωστόσο ανακάλυψαν αυτό που αγαπούν, έπλασαν το δικό τους όνειρο και, με όχημα την παιδεία, ανέδειξαν τις δικές τους «υπερδυνάμεις» για να το κατακτήσουν.