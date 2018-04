Σε πέντε κορυφαίους ακαδημαϊκούς, τα Βραβεία Ωνάση 2018

Σε πέντε κορυφαίους ακαδημαϊκούς θα απονεμηθούν εφέτος τα Βραβεία Ωνάση 2018, αύριο (24 Απριλίου). Αυτό ανακοινώθηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε, την Παρασκευή 20 Απριλίου, στο επίσημο γραφείο του δημάρχου του Λονδίνου Λόρδου Charles Bowman.



Οι αποδέκτες των Βραβείων Ωνάση επιλέχθηκαν από κριτική επιτροπή, την οποία απαρτίζουν διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, ανάμεσά τους δύο νομπελίστες.



Στη Ναυτιλία θα τιμηθούν οι καθηγητές Mary Brooks και Wayne Talley, ναυτιλιακοί οικονομολόγοι, γνωστοί για το ερευνητικό έργο τους στο πεδίο των λιμανιών, των κινδύνων της τρομοκρατίας και της πειρατείας στη ναυτιλιακή βιομηχανία.



Ο καθηγητής Douglas W. Diamond, παγκόσμια αυθεντία στη διαχείριση μαζικής απόσυρσης καταθέσεων και στις κρίσεις ρευστότητας, θα βραβευθεί με το Βραβείο Ωνάση 2018 στα Χρηματοοικονομικά.



Το Βραβείο Ωνάση στον τομέα του Διεθνούς Εμπορίου, θα απανεμηθεί στους καθηγητές Jonathan Eaton και Samuel Kortum για τις συνεργατικές τους προσπάθειες να διερευνήσουν την επίδραση της τεχνολογίας στο παγκόσμιο εμπόριο.



«Βραβεία όπως αυτά, μάς επιτρέπουν να προβλέψουμε και, κατά κάποιον τρόπο, να επιστρέψουμε από το μέλλον, όπου το έργο των διακεκριμένων ακαδημαϊκών της εποχής μας θα έχει λάβει τη μεγαλύτερη δυνατή αναγνώριση. Το όνομα του Αριστοτέλη Ωνάση είναι συνώνυμο με τα πεδία ενασχόλησης των βραβευθέντων μας, ενώ η Ναυτιλία, το Διεθνές Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά είναι οι τρεις θεμελιώδεις τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις σύγχρονες οικονομίες.



Η συμβολή που είχαν στην έρευνα αυτών των πεδίων οι σημερινοί νικητές είναι τέτοια, ώστε μπορούμε με ασφάλεια να πούμε ότι μας έχουν φέρει όχι ένα, αλλά πολλά βήματα πιο κοντά στη γνώση που θα απολαμβάνουμε στο μέλλον» δήλωσε πρόεδρος του Ιδρύματος Ωνάση και πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, Δρ. Αντώνης Παπαδημητρίου.



Ο λόρδος δήμαρχος του City of London Charles Bowman, τόνισε ότι «το Cass Business School είναι κορυφαίο στον κόσμο στην επιχειρηματική και επαγγελματική εκπαίδευση, έχοντας την έδρα του στο City of London και είναι στενά συνδεδεμένο με τον τομέα χρηματοοικονομικών και επαγγελματικών υπηρεσιών του Ηνωμένου Βασιλείου.



Τα Βραβεία Ωνάση απονέμονται σε κορυφαίους ακαδημαϊκούς του κόσμου για τα επιτεύγματα, αλλά και τη συνολική τους προσφορά στους τομείς των Χρηματοοικονομικών, του Διεθνούς Εμπορίου και της Ναυτιλίας, στα τρία πεδία δηλαδή που διακρίθηκε και ο Αριστοτέλης Ωνάσης.



Τα βραβεία, το καθένα αξίας 200.000 δολαρίων, χορηγούνται από το Ίδρυμα και απονέμονται κάθε τρία χρόνια σε συνεργασία με το Cass Business School και ειδικότερα με το Κέντρο του για τη Ναυτιλία, το Διεθνές Εμπόριο και τα Χρηματοοικονομικά, καθώς και το City of London.



Τα Βραβεία Ωνάση στα Χρηματοοικονομικά, το Διεθνές Εμπόριο και τη Ναυτιλία καθιερώθηκαν το 2007, ξεκίνησαν να απονέμονται στην τρέχουσα μορφή τους από το 2009 και στους νικητές τους συγκαταλέγονται πολλοί διακεκριμένοι οικονομολόγοι.